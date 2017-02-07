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Beer Notes

Beer notes: Hoppin’ Frog designing exclusive club; vote in IPA championships

By Fresh off being named one of the top 100 brewers in the world, Hoppin’ Frog Brewery is launching an exclusive beer club, with members getting special beers made only for them.

Published: February 7, 2017 - 05:05 PM
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Hoppin' Frog Double Chocolate Cherry Oatmeal Stout will be released on Saturday, Feb. 11, 2017. (Photo courtesy Hoppin Frog)


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