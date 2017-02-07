Beer notes: Hoppin’ Frog designing exclusive club; vote in IPA championships

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IEkmIzgyMTc7dmUg
d2FudGVkIHRvIGRvIGZvciB5ZWFycyBhbmQgbm93IHRoYXQgd2UmIzgyMTc7dmUgcmVhY2hlZCB0
aGlzIHBpbm5hY2xlLCBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gZG8gaXQsJiM4MjIxOyBvd25lciBhbmQg
YnJld2VyIEZyZWQgS2FybSBzYWlkLjwvcD48cD5JbiBjYXNlIHlvdSBtaXNzZWQgaXQsIHRoZSBB
a3JvbiBicmV3ZXJ5IHdhcyBuYW1lZCBvbmUgb2YgUmF0ZUJlZXIuY29tJiM4MjE3O3MgVG9wIDEw
MCBCcmV3ZXJzIGluIHRoZSBXb3JsZCBsYXN0IHdlZWsgZm9yIHRoZSAxMHRoIGNvbnNlY3V0aXZl
IHllYXIuPC9wPjxwPkhvcHBpbiYjODIxNzsgRnJvZyBoYXNuJiM4MjE3O3Qgd29ya2VkIG91dCBh
bGwgdGhlIHNwZWNpZmljcyAmIzgyMTI7IG9yIGV2ZW4gdGhlIHByaWNlLiBCdXQgdGhlIGNsdWIg
d2lsbCBiZSBsYXVuY2hlZCBGZWIuIDI1IGF0IHRoZSBicmV3ZXJ5LCAxNjgwIEUuIFdhdGVybG9v
IFJvYWQuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIHdoZW4gSG9wcGluJiM4MjE3OyBGcm9nIHdpbGwgY2Vs
ZWJyYXRlIGl0cyBSYXRlQmVlciBob25vci48L3A+PHA+S2FybSBleHBlY3RzIHRvIHJlbGVhc2Ug
dGhlIGRldGFpbHMgYnkgRmViLiAyMC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCB3YW50IHRvIGRvIGEg
c3BlY2lhbCB0aGluZyBmb3IgdGhlIGNyYWZ0IGJlZXIgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VGhlIGJyZXdlcnkgaXNuJiM4MjE3O3QgYnJlYWtpbmcgYW55IG5ldyBncm91bmQg
d2l0aCB0aGUgY2x1Yi4gTWFueSBicmV3ZXJpZXMsIGluY2x1ZGluZyBUaGUgQnJ1ZXJ5IGluIFBs
YWNlbnRpYSwgQ2FsaWYuLCBhbmQgTGlzdGVybWFubi9UcmlwbGUgRGlnaXQgQnJld2luZyBDby4g
aW4gQ2luY2lubmF0aSwgb2ZmZXIgc3VjaCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGZvciB0aGVpciBmYW5zLCBv
ZnRlbiBjaGFyZ2luZyBodW5kcmVkcyBvZiBkb2xsYXJzIGEgeWVhciBmb3IgbWVtYmVyc2hpcC48
L3A+PHA+VGhlIEJydWVyeSBldmVuIGhhcyBhIHRocmVlLXRpZXJlZCBtZW1iZXJzaGlwIHByb2dy
YW0sIHdpdGggdGhlIHRvcCBIb2FyZGVycyBTb2NpZXR5IGJlaW5nIGludml0YXRpb24tb25seSB0
byBqb2luLiAoQW4gQWxsIEFib3V0IEJlZXIgbWFnYXppbmUgc3RvcnkgaW4gMjAxNSBub3RlZCB0
aGF0IHRoZSBIb2FyZGVycyBTb2NpZXR5IGNvc3QgJDcwMCBhIHllYXIuKTwvcD48cD5MaXN0ZXJt
YW5uL1RyaXBsZSBEaWdpdCYjODIxNztzIExlYWd1ZSBvZiBFeHRyYW9yZGluYXJ5IENoaWNrb3ch
cyAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHByb3ZpZGVzIGEgdmFyaWV0eSBvZiB2ZXJzaW9ucyBvZiBpdHMgYXdh
cmQtd2lubmluZyBDaGlja293ISAmIzgyMTI7IG5vdyBoYXMgMjE1IG1lbWJlcnMuPC9wPjxwPlNw
ZWFraW5nIG9mIHNwZWNpYWwgYmVlcnMsIEhvcHBpbiYjODIxNzsgRnJvZyB3aWxsIHJlbGVhc2Ug
RG91YmxlIENob2NvbGF0ZSBDaGVycnkgT2F0bWVhbCBTdG91dCBhdCAzIHAubS4gU2F0dXJkYXku
IDwvcD48cD5UaGUgYmVlciB3YXMgbWFkZSBpbiBjb2xsYWJvcmF0aW9uIHdpdGggYSB3aW5uaW5n
IGJpZGRlciBhdCB0aGUgQW1lcmljYW4gQ2FuY2VyIFNvY2lldHkmIzgyMTc7cyBDYXR0bGUgQmFy
b24mIzgyMTc7cyBCYWxsLiBJdCB3aWxsIGNvc3QgJDEwLjk5IGEgYm90dGxlLCBhbmQgdGhlIGJy
ZXdlcnkgd2lsbCBkb25hdGUgJDEgZnJvbSBldmVyeSBib3R0bGUgc2FsZSB0byB0aGUgQ2FuY2Vy
IFNvY2lldHkuPC9wPjxwPk9ncmVmZXN0PC9wPjxwPlRoZSBhbm51YWwgT2dyZSYjMTczO2Zlc3Qs
IGEgd2Vla2xvbmcgaG9tYWdlIHRvIGhpZ2gtYWxjb2hvbCBiZWVycywgcmV0dXJucyB0byBib3Ro
IHRoZSBCcmV3IEtldHRsZSBMb2NhdGlvbnMuPC9wPjxwPkl0IHJ1bnMgZnJvbSBGcmlkYXkgdG8g
RmViLiAxOSBhdCB0aGUgODM3NyBQZWFybCBSb2FkLCBTdHJvbmdzdmlsbGUsIHNpdGUgYW5kIEZl
Yi4gMTctMjYgYXQgMzAwIENodXJjaCBTdC4gaW4gQW1oZXJzdC4gRm9yIG1vcmUgZGV0YWlscywg
Y2hlY2sgb3V0OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdGhlYnJld2tldHRsZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vdGhlYnJld2tldHRsZS5jb208L2E+LjwvcD48cD5JUEEgQ2hhbXBpb25zaGlw
czwvcD48cD5UaGUgQnJld2luZyBOZXdzIE5hdGlvbmFsIElQQSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIGFyZSBi
YWNrICYjODIxMjsgYW5kIHRoZXJlIGFyZSBwbGVudHkgb2YgT2hpbyBiZWVycyByZXByZXNlbnRl
ZCBhbW9uZyB0aGUgY2hhbGxlbmdlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wZXRpdGlvbiB0aGlzIHllYXIg
ZmVhdHVyZXMgZm91ciBkaWZmZXJlbnQgY29udGVzdHMsIGFzIHRoZSBiZWVyIHB1YmxpY2F0aW9u
IGludGVuZHMgdG8gY3Jvd24gc2VwYXJhdGUgSVBBLCBpbXBlcmlhbCBJUEEsIHNlc3Npb24gSVBB
IGFuZCBzcGVjaWFsdHkgSVBBIHdpbm5lcnMuPC9wPjxwPlRoZSBldmVudCB3b3JrcyBsaWtlIHRo
ZSBOQ0FBJiM4MjE3O3MgTWFyY2ggTWFkbmVzcyBiYXNrZXRiYWxsIHRvdXJuYW1lbnQgJiM4MjEy
OyB0aGVyZSYjODIxNztzIGV2ZW4gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIGZvbGtzIHRvIHBsYXkgYWxv
bmcgYnkgZmlsbGluZyBvdXQgYSBiZWVyIGJyYWNrZXQuIEJlZXJzIGFyZSBwYWlyZWQgdXAgYWdh
aW5zdCBlYWNoIG90aGVyIGFuZCB3aGl0dGxlZCBkb3duIHVudGlsIHRoZXJlIGlzIG9ubHkgb25l
IGNoYW1waW9uLjwvcD48cD5UaGUganVkZ2luZyBiZWdpbnMgdGhpcyB3ZWVrZW5kIGFuZCB3aWxs
IGN1bG1pbmF0ZSBpbiBlYXJseSBNYXJjaC48L3A+PHA+VGhlIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgT2hpbyBi
cmV3ZXJzIGluY2x1ZGUgdGhlIEJyZXcgS2V0dGxlLCBGYXQgSGVhZCYjODIxNztzIGFuZCBHcmVh
dCBMYWtlcy48L3A+PHA+T2hpbyBoYXMgaGFkIGEgc3Ryb25nIHNob3dpbmcgaW4gdGhlIGNvbXBl
dGl0aW9ucyBpbiBwYXN0IHllYXJzLiBGYXQgSGVhZCYjODIxNztzIEhlYWQgSHVudGVyIGhhcyB3
b24gdHdpY2UgaW4gdGhlIElQQSBjYXRlZ29yeSwgd2hpbGUgdGhlIEJyZXcgS2V0dGxlIEVsIEx1
cHVsbyBMaWJyZSB3YXMgY3Jvd25lZCB0aGUgYmVzdCBpbXBlcmlhbCBJUEEgb25jZS48L3A+PHA+
Rm9yIG1vcmUgZGV0YWlscywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBicmVha2Rvd24gb2Ygd2hvJiM4MjE3O3Mg
cGFpcmVkIGFnYWluc3Qgd2hvbSBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQsIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmJyZXdpbmduZXdzLmNvbS9uaXBhYyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5icmV3
aW5nbmV3cy5jb20vbmlwYWM8L2E+LjwvcD48cD5XYWRzd29ydGg8L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIEJy
ZXdpbmcgQ28uLCAxMjYgTWFpbiBTdC4sIFdhZHN3b3J0aCwgd2lsbCBob2xkIGFuIG9mZmljaWFs
IHJpYmJvbiBjdXR0aW5nIHdpdGggdGhlIGNpdHkgQ2hhbWJlciBvZiBDb21tZXJjZSBhdCA1IHAu
bS4gRnJpZGF5LjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2
OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhpcyBiZWVyIGJsb2cgYXQgT2hpby5jb20v
YmVlci4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9ucmlja0FCSiZu
YnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.