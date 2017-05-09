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Beer notes: Millersburg Brewing celebrates fourth anniversary; Magic City move; Fat Head’s events

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 04:35 PM
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Millersburg Brewing Co. in Millersburg celebrates it's fourth anniversary Saturday May 13. The brewery in collaboration brew with Black Cat Brewery in Moscow, will also release Alegria in cans in June.


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