Beer notes: Millersburg Brewing celebrates fourth anniversary; Magic City move; Fat Head’s events

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWlsbGVyc2J1cmcgQnJld2luZyBDby4gd2lsbCBob3N0IGFuIGFsbC1kYXkgYmFzaCBTYXR1
cmRheSB0byBjZWxlYnJhdGUgaXRzIGZvdXJ0aCBhbm5pdmVyc2FyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0
JiM4MjE3O3MgaGFyZCB0byBiZWxpZXZlLCYjODIyMTsgYnJld2VyIE1hcnR5IExpbmRvbiBzYWlk
LiAmIzgyMjA7VGltZSBmbGllcyB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBoYXZpbmcgZnVuLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIE1pbGxlcnNidXJnIGJyZXdlcnkgJiM4MjEyOyBsb2NhdGVkIGluIHRoZSBoZWFy
dCBvZiBPaGlvJiM4MjE3O3MgQW1pc2ggY291bnRyeSBhdCA2MCBFLiBKYWNrc29uIFN0LiAmIzgy
MTI7IHdpbGwgYnJpbmcgYmFjayBzb21lIGJlZXJzIGZyb20gdGhlIHBhc3QgZm9yIHRoZSBldmVu
dCwgaW5jbHVkaW5nIFYyLCBOdXRob3VzZSBQZWFudXQgQnV0dGVyIFBvcnRlciBhbmQgQnVja2hv
cm4gU21va2VkIE1haWJvY2suPC9wPjxwPlRoZSBwYXJ0eSBpcyBmcmVlIHRvIGF0dGVuZC4gQm9y
ZGVybGluZSB3aWxsIHByb3ZpZGUgbGl2ZSBtdXNpYyBhdCA4IHAubS48L3A+PHA+VGhlcmUmIzgy
MTc7cyBhbHNvIGdyZWF0IG5ld3MgZm9yIGZhbnMgb2YgTnV0aG91c2UuIE1pbGxlcnNidXJnIHdp
bGwgc3RhcnQgc2VsbGluZyB0aGUgYmVlciBpbiBzaXgtcGFja3Mgb2YgY2FucyB0aGlzIGZhbGwu
PC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIGJyZXdlcnkgYWxzbyB3aWxsIHJlbGVhc2UgQWxlZ3JpYSwg
YSBjb2xsYWJvcmF0aW9uIGJyZXcgd2l0aCBCbGFjayBDYXQgQnJld2VyeSBmcm9tIE1vc2Nvdywg
aW4gc2l4LXBhY2tzIHN0YXJ0aW5nIGluIEp1bmUuPC9wPjxwPkFsZWdyaWEgaXMgYW4gOC41IHBl
cmNlbnQga2V0dGxlIHNvdXIgbWFkZSB3aXRoIGhvbmV5IGFuZCBoaWJpc2N1cy4gTGluZG9uIHNh
aWQgaXQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7cmVmcmVzaGluZyBhbmQgYSBzdW1tZXJ0aW1lIGJlZXIgdGhh
dCYjODIxNztzIHJlbWluaXNjZW50IG9mIHBpbmsgdGFydCBjaGFtcGFnbmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5NaWxsZXJzYnVyZyBvcHRlZCB0byBjYW4gdGhlIGJlZXIgdG8gaGVscCBwcm92aWRlIHNvbWUg
cHVibGljaXR5IGZvciBCbGFjayBDYXQuIDwvcD48cD5NYWdpYyBtb3ZlPC9wPjxwPk1hZ2ljIENp
dHkgQnJld2luZyBDby4gaXMgb24gdGhlIG1vdmUuPC9wPjxwPlRoZSBuYW5vYnJld2VyeSwgd2hp
Y2ggaG9wZXMgdG8gb3BlbiBpbiBKdW5lLCBoYWQgcGxhbnMgdG8gb2NjdXB5IGluIGEgYnVpbGRp
bmcgb24gV2VzdCBUdXNjYXJhd2FzIFN0cmVldCBpbiBkb3dudG93biBCYXJiZXJ0b24sIGJ1dCB0
aGVyZSB3YXMgYSBmYWxsaW5nLW91dCB3aXRoIHRoZSBidWlsZGluZyBvd25lci4gTWFnaWMgQ2l0
eSBub3cgd2lsbCBiZSBsb2NhdGVkIGluIGEgbmVhcmJ5IHR3by1zdG9yeSBicmljayBidWlsZGlu
ZyBhdCAxNjEgU2Vjb25kIFN0LiBOVy48L3A+PHA+VGhlcmUgaXMgYW4gYWxsZXkgbG9jYXRlZCBu
ZXh0IHRvIHRoZSBidWlsZGluZyBhbmQgTWFnaWMgQ2l0eSBob3BlcyB0aGF0IEJhcmJlcnRvbiB3
aWxsIGNsb3NlIHRoZSBhbGxleSB0byBjcmVhdGUgYW4gb3V0ZG9vciBiZWVyIGdhcmRlbiBmb3Ig
dGhlIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD5Pd25lciBhbmQgYnJld2VyIEpheSBHcmFoYW0gJiM4MjEyOyBh
IHNlbGYtZGVzY3JpYmVkIGhlYXZ5IG1ldGFsIG11c2ljIGZhbiAmIzgyMTI7IHNhaWQgaGUmIzgy
MTc7cyBtb2RlbGluZyB0aGUgb3BlcmF0aW9uIGFmdGVyIERhcmtuZXNzIEJyZXdpbmcgaW4gQmVs
bGV2dWUsIEt5LiwgYW5kIHRoZSBzZXR1cCB3aWxsIGJlIHNpbWlsYXIgdG8gV2Fkc3dvcnRoIEJy
ZXdpbmcgQ28uIGluIFdhZHN3b3J0aC48L3A+PHA+TWFnaWMgQ2l0eSB3aWxsIGVtcGxveSBhIGhh
bGYtYmFycmVsIGJyZXdpbmcgc3lzdGVtLiBHcmFoYW0gcGxhbnMgdG8gaGF2ZSBmaXZlIGJlZXJz
IG9uIGRyYWZ0IHdoZW4gdGhlIGJyZXdlcnkgb3BlbnMgYW5kIGdyb3cgdGhhdCBpbnRvIGVpZ2h0
IHdpdGhpbiBhIG1vbnRoLiBIZSBhbHNvIGhvcGVzIHRvIHVwZ3JhZGUgaGlzIGJyZXdpbmcgc3lz
dGVtIGFmdGVyIGEgZmV3IG1vbnRocy48L3A+PHA+TWFnaWMgQ2l0eSB3aWxsIGhhdmUgbGltaXRl
ZCBob3VycyB3aGVuIGl0IGRvZXMgb3Blbi4gSXQgd2lsbCBiZSBvcGVuIEZyaWRheSwgU2F0dXJk
YXkgYW5kIFN1bmRheS48L3A+PHA+RmF0IEhlYWQmIzgyMTc7cyBldmVudHM8L3A+PHA+RmF0IEhl
YWQmIzgyMTc7cyBCcmV3ZXJ5IG9yZ2FuaXplcyBzb21lIG9mIHRoZSBtb3N0IGVudGVydGFpbmlu
ZyBiZWVyIGZlc3RpdmFscyBpbiBPaGlvLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEhlYXZ5d2VpZ2h0IEJyZXdl
ciYjODIxNztzIEJyYXdsIGFuZCBDZWxlYnJhdGlvbiBvZiB0aGUgSG9wLjwvcD48cD5IZXJlJiM4
MjE3O3MgYSBydW5kb3duIG9mIGV2ZW50cyB0YWtpbmcgcGxhY2UgaW4gMjAxNyBhdCB0aGUgYnJl
d3B1YiwgMjQ1ODEgTG9yYWluIFJvYWQsIE5vcnRoIE9sbXN0ZWQ6PC9wPjxwPiYjODIyNjsgU2F1
c2FnZSBGZXN0ICZhbXA7IEZvb2QgRHJpdmU6IDYgdG8gMTAgcC5tLiBKdW5lIDIuIFRoZSBldmVu
dCB3aWxsIGZlYXR1cmUgbGl2ZSBwb2xrYSBtdXNpYyB3aXRoIHRoZSBQb2xrYSBQaXJhdGVzLCBG
YXQgSGVhZCYjODIxNztzIGJlZXIgYW5kIHNhdXNhZ2VzLiBUaGUgZW50cnkgZmVlIGlzIHR3byBu
b25wZXJpc2hhYmxlIGZvb2QgaXRlbXMgdGhhdCB3aWxsIGJlIGRvbmF0ZWQgdG8gdGhlIE5vcnRo
IE9sbXN0ZWQgT3hjYXJ0IEZvb2QgUGFudHJ5LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBIZWF2eXdlaWdodCBC
cmV3ZXImIzgyMTc7cyBCcmF3bDogMSB0byA0IHAubS4gYW5kIDYgdG8gOSBwLm0uIEp1bmUgMy4g
VGhlIGV2ZW50IHNob3djYXNlcyBiZWVyIGZyb20gbW9yZSB0aGFuIDIwIGJyZXdlcmllcyBhbmQg
bGl2ZSBtdXNpYy4gVGlja2V0cyBhcmUgJDQwIGluIGFkdmFuY2Ugb3IgJDQ1IGF0IHRoZSBkb29y
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFB1bXBraW4gRmVzdDogNiB0byAxMCBwLm0uIFNlcHQuIDIyLiBUaGUg
ZXZlbnQgd2lsbCBmZWF0dXJlIDEwIHB1bXBraW4gYmVlcnMgZnJvbSBsb2NhbCBicmV3ZXJpZXMu
IFRoZSBlbnRyeSBmZWUgaXMgdHdvIG5vbnBlcmlzaGFibGUgZm9vZCBpdGVtcyB0aGF0IHdpbGwg
YmUgZG9uYXRlZCB0byB0aGUgTm9ydGggT2xtc3RlZCBPeGNhcnQgRm9vZCBQYW50cnkuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgQ2VsZWJyYXRpb24gb2YgdGhlIEhvcDogMSB0byA0IHAubS4gYW5kIDYgdG8gOSBw
Lm0uIFNlcHQuIDIzLiBUaGUgZXZlbnQgc2hvd2Nhc2VzIElQQXMgZnJvbSBtb3JlIHRoYW4gMjAg
YnJld2VyaWVzIGFuZCBsaXZlIG11c2ljLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkNDAgaW4gYWR2YW5jZSBvciAk
NDUgYXQgdGhlIGRvb3IuPC9wPjxwPkFwcCByZW1pbmRlcjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBDcmFmdCBC
cmV3ZXJzIEFzc29jaWF0aW9uIGxhdW5jaGVzIHRoZSBuZXcgT2hpbyBPbiBUYXAgYXBwIG9uIEZy
aWRheS48L3A+PHA+VGhlIGZyZWUgYXBwLCBkZXNpZ25lZCBmb3IgQXBwbGUgYW5kIEFuZHJvaWQg
cGhvbmVzLCBpcyBhIHN0YXRld2lkZSBicmV3ZXJ5IHRyYWlsLiBJdCBmZWF0dXJlcyAxMzUgYnJl
d2VyaWVzIHRocm91Z2hvdXQgT2hpbywgYWxsb3dzIHBlb3BsZSB0byBjdXN0b21pemUgYSByZWdp
b25hbCBiZWVyIHRvdXIgYW5kIG9mZmVycyBwcml6ZXMgZm9yIGRyaW5rZXJzIGFzIHRoZXkgaGl0
IG1pbGVzdG9uZXMgYWxvbmcgdGhlIHdheS48L3A+PHA+VGhlIGFzc29jaWF0aW9uIHdpbGwgaGF2
ZSBhIHdlYnBhZ2UgZGVkaWNhdGVkIHRvIHRoZSBkaWdpdGFsIHRyYWlsIGF0IG9oaW9jcmFmdGJl
ZXIub3JnL2FwcC4gSXQmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBsaXZlIHRoaXMgd2Vlay48L3A+
PHA+TmV3IGZydWl0IGJlZXI8L3A+PHA+VGhpcnN0eSBEb2cgQnJld2luZyBDby4sIDUyOSBHcmFu
dCBTdC4sIEFrcm9uLCBoYXMgcmVsZWFzZWQgYSBuZXcgZHJhZnQtb25seSBCbG9vZCBPcmFuZ2Ug
UGFsZSBBbGUuPC9wPjxwPlRoZSA2IHBlcmNlbnQgcGFsZSBhbGUgd2FzIGluZnVzZWQsIGFzIHRo
ZSBuYW1lIGltcGxpZXMsIHdpdGggYmxvb2Qgb3Jhbmdlcy4gQnJld2VyeSBjby1vd25lciBKb2hu
IE5hamV3YXkgc2FpZCB0aGVyZSBhcmUgcGxhbnMgdG8gYm90dGxlIHRoZSBmcnVpdCBiZWVyIGlu
IHRoZSBmdXR1cmUuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
NTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1v
bkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGlzIGJlZXIgYmxvZyBhdCBPaGlvLmNv
bS9iZWVyLiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJK
Jm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.