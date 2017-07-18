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Beer notes: Missing Falls Brewery shifts focus to downtown Akron; Diamond Deli exits R. Shea; Barrel Aged B.O.R.I.S. Royale release

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 05:22 PM | Updated: July 19, 2017 - 11:41 AM
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Missing Falls Brewery hopes to open early next year in Akron. The brewery originally was planned for Munroe Falls, but now will launch in the Canal Place complex in downtown Akron. The founders are: (from left) Mark Crnjak, Sean Hamilton, Kenny Davis and Will Myers.


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