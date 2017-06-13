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Beer notes: Ohio Craft Brewers to host annual conference in Cleveland; homebrew tasting for veterans

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 05:11 PM | Updated: June 14, 2017 - 01:44 PM
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