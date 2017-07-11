Beer notes: Wadsworth Brewing adds food; Brew at the Zoo Saturday; learn about hops

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2Fkc3dvcnRoIEJyZXdpbmcgQ28uIGlzIG5vdyBhIGJyZXdwdWIuPC9wPjxwPlRoZSBuYW5v
YnJld2VyeSwgbG9jYXRlZCBhdCAxMjYgTWFpbiBTdC4gaW4gZG93bnRvd24gV2Fkc3dvcnRoLCBo
YXMgYmVlbiBvcGVyYXRpbmcgYXMgYSB0YXN0aW5nIHJvb20gc2luY2Ugb3BlbmluZyBpbiBKYW51
YXJ5LCBidXQgbGFzdCB3ZWVrIHRoZSBicmV3ZXJ5IHN0YXJ0ZWQgb2ZmZXJpbmcgdGhpbiBjcnVz
dCBwaXp6YXMsIG5hY2hvcyBhbmQgc29mdCBwcmV0emVscy48L3A+PHA+RXJpY2hhIEZyeWZvZ2xl
LUpveSwgd2hvIGZvdW5kZWQgdGhlIGJyZXdlcnkgd2l0aCBoZXIgaHVzYmFuZCBhbmQgYnJld2Vy
IEVybmllIEpveSwgc2FpZCBjdXN0b21lcnMgd2FudGVkIHRoZW0gdG8gYWRkIGZvb2QuIEN1c3Rv
bWVycyBwcmV2aW91c2x5IHdlcmUgcGVybWl0dGVkIHRvIGJyaW5nIGluIGZvb2QuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBzZWUgaG93IG1hbnkgcGVvcGxlIGNvbWUgaW4gYW5kIGFzaywgJiM4MjE2O0RvIHlv
dSBoYXZlIGZvb2Q/IE9oLCBJIGhhdmUgdG8gb3JkZXIgZnJvbSBhbiBvdXRzaWRlIHBsYWNlPyYj
ODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBGcnlmb2dsZS1Kb3kgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Blb3BsZSBkb24m
IzgyMTc7dCB3YW50IHRvIG1ha2UgYSBwaG9uZSBjYWxsIHRvIGhhdmUgc29tZXRoaW5nIGRlbGl2
ZXJlZC4gVGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgdGhlIHdheSBpdCBpcy4gSSYjODIxNzttIG5vdCBzdXJl
IHdoeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBhZGRlZCBhIGtpdGNoZW4gaW4gdGhlIGJhc2Vt
ZW50LiBUaGUgYnJld2VyeSBhbHNvIHBsYW5zIHRvIGFkZCB3aW5lIGluIHRoZSBmdXR1cmUuPC9w
PjxwPlRoZSBicmV3ZXJ5IGlzIG9mZmVyaW5nIGEgdmFyaWV0eSBvZiBwaXp6YXMgcmFuZ2luZyBm
cm9tICQ3LjUwIHRvICQxMiwgaW5jbHVkaW5nIGNoaWNrZW4gYW5kIGJhY29uLCBiYXJiZWN1ZSBw
dWxsZWQgcG9yaywgVHVzY2FuLCBwZXBwZXJvbmkgYW5kIGNoZWVzZS4gVGhlcmUgYXJlIHRocmVl
IGtpbmRzIG9mIG5hY2hvczogYmFyYmVjdWUgY2hpY2tlbiwgcHVsbGVkIHBvcmsgYW5kIFdhZHN3
b3J0aCBiZWVyIGNoZWVzZS48L3A+PHA+QnJldyBhdCB0aGUgWm9vPC9wPjxwPlRoZSBBa3JvbiBa
b28gd2lsbCBob3N0IGl0cyBzZWNvbmQgQnJldyBhdCB0aGUgWm9vIGJlZXIgdGFzdGluZyB0aGlz
IHllYXIgZnJvbSA2OjMwIHRvIDEwOjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlRoZSB0aGVtZSBp
cyBDaHJpc3RtYXMgaW4gSnVseSwgd2l0aCBzZXZlcmFsIG9mIHRoZSBicmV3ZXJpZXMgZmVhdHVy
aW5nIENocmlzdG1hcyBhbGVzIGFuZCB0aGUgem9vIGVuY291cmFnaW5nIHBlb3BsZSB0byBkcmVz
cyB1cCBpbiBob2xpZGF5IG91dGZpdHMuPC9wPjxwPlRoZSBmb2xsb3dpbmcgYnJld2VyaWVzIGFu
ZCB3aW5lcmllcyBhcmUgcGFydGljaXBhdGluZzogQXF1ZWR1Y3QsIFRoZSBCcmV3IEtldHRsZSwg
RmF0IEhlYWQmIzgyMTc7cywgSGlIbywgSG9wcGluJiM4MjE3OyBGcm9nLCBKYWNraWUgTyYjODIx
NztzLCBNYW4gQ2FuIFdpbmUsIE1haXplIFZhbGxleSwgTWlsbGVyc2J1cmcsIE11Y2t5IER1Y2sg
YW5kIE5hdXRpIFZpbmUsIE5vcnRoIEhpZ2gsIFIuIFNoZWEsIFJvY2hlc3RlciBNaWxscywgVHdv
IE1vbmtzIGFuZCBXaWxkIE9oaW8uPC9wPjxwPkRKIEtlbm55IEtpZGQgd2lsbCBwbGF5IHJlcXVl
c3RzLCBhbG9uZyB3aXRoIGhvbGlkYXkgbXVzaWMuIFRoZSByb2NrRVZFUll3ZWFyIGZhc2hpb24g
dHJ1Y2sgd2lsbCBiZSBzZWxsaW5nIG1lcmNoYW5kaXNlLjwvcD48cD5UaWNrZXRzIGFyZSAkMjcg
Zm9yIHpvbyBtZW1iZXJzIGFuZCAkMzMgZm9yIG5vbi1Ba3JvbiBab28gbWVtYmVycy4gQXR0ZW5k
ZWVzIHdpbGwgcmVjZWl2ZSBlaWdodCBmcmVlIHNhbXBsZXMsIGEgdGFzdGluZyBnbGFzcyBhbmQg
YSBnaXZlYXdheS4gRnVsbC1zaXplZCBiZWVyIGFuZCB3aW5lIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGZv
ciAkNC4gQWRkaXRpb25hbCB0YXN0aW5nIGNhcmRzIGFyZSAkMTAuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGlu
Zm9ybWF0aW9uIG9yIHRvIHB1cmNoYXNlIHRpY2tldHMsIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmFrcm9uem9vLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ha3Jvbnpvby5vcmc8L2E+Ljwv
cD48cD5MZWFybiBhYm91dCBob3BzPC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIEhvcCBHcm93ZXJzIEd1aWxkIHdp
bGwgaG9zdCBpdHMgdGhpcmQgYW5udWFsIEhvcCBZYXJkIE9wZW4gSG91c2UgZnJvbSAxMCBhLm0u
IHRvIDIgcC5tLiBKdWx5IDIyLjwvcD48cD5QZW9wbGUgY2FuIHZpc2l0IG5pbmUgaG9wIGZhcm1z
IGFyb3VuZCB0aGUgc3RhdGUgYW5kIHNlZSBob3cgaG9wcyBhcmUgY29tbWVyY2lhbGx5IGdyb3du
LiBUaGUgZ3JvdXAgc2F5cyB0aGVyZSBhcmUgbW9yZSB0aGFuIDcwIGhvcCBmYXJtZXJzIGluIE9o
aW8gcHJvZHVjaW5nIG1vcmUgdGhhbiAzMCBob3AgdmFyaWV0aWVzLjwvcD48cD5UaGUgZm9sbG93
aW5nIGxvY2F0aW9ucyBhcmUgcGFydGljaXBhdGluZzogT2hpbyBIb3BzIExMQyBpbiBDYXN0YWxp
YSwgUnVzdGxpbmcgQmluZXMgSG9wIEZhcm0gaW4gVmVybWlsaW9uLCBPU0hZIEhvcHMgaW4gU291
dGggU29sb24sIFN0b25lIENpdHkgSG9wcyBpbiBDYW5hbCBXaW5jaGVzdGVyLCBGdWxsIENpcmNs
ZSBIb3BzIEZhcm0gaW4gQ2lyY2xldmlsbGUsIE9oaW8gVmFsbGV5IEhvcHMgaW4gTWFpbmV2aWxs
ZSwgT2xkIER1dGNoIEhvcHMgaW4gSGlsbHNib3JvLCBIb3BwaW4gV2hlZWwgRmFybSBpbiBCYXRh
dmlhIGFuZCBTY290dCBGYXJtcyBpbiBHZW9yZ2V0b3duLjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBkZXRhaWxz
LCBpbmNsdWRpbmcgZnVsbCBhZGRyZXNzZXMsIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdGlueXVy
bC5jb20veWI1MjZ0Z3EiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdGlueXVybC5jb20veWI1MjZ0
Z3E8L2E+LjwvcD48cD5PaGlvIEJyZXcgV2VlazwvcD48cD5UaGUgMTJ0aCBhbm51YWwgT2hpbyBC
cmV3IFdlZWsgYmVnaW5zIEZyaWRheSBpbiBBdGhlbnMuPC9wPjxwPlRoZSBuaW5lLWRheSBldmVu
dCBmZWF0dXJlcyBiZWVyIHRhc3RpbmdzLCBmb29kIHBhaXJpbmdzLCBhIGhvbWVicmV3IGNvbXBl
dGl0aW9uLCBnb2xmIG91dGluZywgdGFsa3MgYW5kIGVkdWNhdGlvbmFsIGdhdGhlcmluZ3MgJiM4
MjEyOyBub3QgdG8gbWVudGlvbiBodW5kcmVkcyBvZiBiZWVycyBmcm9tIG1vcmUgdGhhbiA0MCBP
aGlvIGNyYWZ0IGJyZXdlcmllcyBiZWluZyBzZXJ2ZWQgYXQgYmFycyBhbmQgcmVzdGF1cmFudHMg
YXJvdW5kIHRvd24uPC9wPjxwPkkmIzgyMTc7bSBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIGEgZGlzY3Vzc2lv
biBhYm91dCB0aGUgT2hpbyBjcmFmdCBiZWVyIGluZHVzdHJ5IGF0IDYgcC5tLiBGcmlkYXkgYXQg
dGhlIEphY2tpZSBPJiM4MjE3O3MgdGFwcm9vbSBhdCAyNSBDYW1wYmVsbCBTdC48L3A+PHA+VGhl
IHRhbGsgYWxzbyB3aWxsIGZlYXR1cmUgSmFja2llIE8mIzgyMTc7cyBicmV3ZXIgQnJhZCBDbGFy
aywgRGV2aWwmIzgyMTc7cyBLZXR0bGUgZm91bmRlciBhbmQgYnJld2VyIENhbWVyb24gRnVsbGVy
IGFuZCBMaXR0bGUgRmlzaCBjby1mb3VuZGVyIFNlYW4gV2hpdGUuIEl0IHdpbGwgYmUgaG9zdGVk
IGFuZCBicm9hZGNhc3QgYnkgdGhlIENpbmN5IEJyZXdjYXN0LiAoPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0
dHBzOi8vY2luY3licmV3Y2FzdC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL2NpbmN5YnJl
d2Nhc3QuY29tPC9hPik8L3A+PHA+Rm9yIGZ1bGwgZGV0YWlscyBvbiBhbGwgdGhlIGV2ZW50cywg
Z28gdG86IG9oaW9icmV3d2Vlay5jb20uPC9wPjxwPk5ldyBiZWVyIGZlc3Q8L3A+PHA+Qm90dGxl
SG91c2UgQnJld2luZyBDby4gY28tZm91bmRlciBCcmlhbiBCZW5jaGVrIHdhbnRlZCB0byBjcmVh
dGUgYSBkaWZmZXJlbnQga2luZCBvZiBiZWVyIGZlc3RpdmFsICYjODIxMjsgbm90IGEgbWFzc2l2
ZSBnYXRoZXJpbmcgb2YgYnJld2VyaWVzLCBidXQgYSB0YXN0aW5nIHNob3djYXNpbmcgb25seSBi
cmV3bWFzdGVyLXJ1biwgc21hbGxlciBvcGVyYXRpb25zIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48
cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgaG93IHRoZSBpbmF1Z3VyYWwgS2VlcGVycyBvZiB0aGUgQ3JhZnQgQmVl
ciBGZXN0IHdhcyBib3JuLiBUaGUgZXZlbnQsIHNldCBmb3IgMiB0byAxMCBwLm0uIFNhdHVyZGF5
IGF0IEJvdHRsZUhvdXNlLCAyMDUwIExlZSBSb2FkLCBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cywgd2lsbCBo
aWdobGlnaHQgbmluZSBuZXdlciBhbmQgc21hbGxlciBicmV3ZXJpZXMgaW4gdGhlIENsZXZlbGFu
ZCBhbmQgQWtyb24gbWFya2V0cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBmb2N1c2luZyBvbiBicmV3
ZXJpZXMgb3duZWQgYW5kIG9wZXJhdGVkIGJ5IHRoZSBicmV3bWFzdGVycywmIzgyMjE7IEJlbmNo
ZWsgc2FpZC4gJiM4MjIwO05vIGludmVzdG9yIGdyb3Vwcy4gTm8gbXVsdGktbWlsbGlvbiBkb2xs
YXIgYnJld2VyaWVzLiBObyBkaXN0cmlidXRpb24gcGxhbnMuIE5vIGZhbmN5IHRydWNrcy4gTm8g
MjAwLXNlYXQgcmVzdGF1cmFudHMuIEp1c3QgcGFzc2lvbiBmb3IgdGhlIGNyYWZ0IG9mIGJyZXdp
bmchJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byBCb3R0bGVIb3VzZSwgb2YgY291cnNlLCB0
aGUgS2VlcGVycyBvZiB0aGUgQ3JhZnQgQmVlciBGZXN0IHdpbGwgZmVhdHVyZSBCcmljayBhbmQg
QmFycmVsLCBDbGV2ZWxhbmQsIEhhbnNhLCBIaUhPLCBUaGUgSm9sbHkgU2Nob2xhciwgTm9ibGUg
QmVhc3QsIFRlcnJlc3RyaWFsIGFuZCBXb3JraW5nIENsYXNzLjwvcD48cD5FYWNoIGJyZXdlcnkg
aXMgYnJpbmdpbmcgYSBzcGVjaWFsIGJlZXIgZm9yIHRoZSBldmVudCwgd2hpY2ggaXMgZnJlZSB0
byBhdHRlbmQuIFBlb3BsZSB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gYnV5IGEgc291dmVuaXIgZ2xhc3MgYW5k
IGEgZmxpZ2h0IG9mIGZpdmUgb3VuY2VzIGVhY2ggb2YgYWxsIHRoZSBiZWVycy4gSW5kaXZpZHVh
bCBwaW50cyBhbHNvIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlLjwvcD48cD5CZW5jaGVrIGhvcGVzIHRvIG1h
a2UgdGhlIGZlc3RpdmFsIGFuIGFubnVhbCBldmVudC48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgZGV0YWlscywg
Z28gdG86IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS95OXphM2d1OSIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS95OXphM2d1OTwvYT4uPC9wPjxwPkJlZXIgc2FtcGxlcnM8
L3A+PHA+JiM4MjI2OyBEcmFmdCBNYWdhemluZSB0YXN0ZS10ZXN0ZWQgMzg2IElQQXMgdG8gY29t
ZSB1cCB3aXRoIGEgbGlzdCBvZiB0aGUgJiM4MjIwOzUwIEJlc3QgSVBBcyBpbiBBbWVyaWNhLiYj
ODIyMTsgSmFja2llIE8mIzgyMTc7cyBNeXN0aWMgTWFtYSBjYW1lIGluIDQ2dGguIEl0IHdhcyB0
aGUgb25seSBPaGlvLW1hZGUgYmVlciB0byBtYWtlIHRoZSB0b3AgNTAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsg
U2F1Y3kgQnJldyBXb3JrcywgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgbmV3ZXN0IGJyZXdlcnksIG9wZW5l
ZCBsYXN0IHdlZWsgYXQgMjg4NSBEZXRyb2l0IEF2ZS4gVGhlIGJyZXdlcnkgd2FzIGNvLWZvdW5k
ZWQgYnkgRXJpYyBBbmRlcnNvbiwgd2hvIHByZXZpb3VzbHkgc2VydmVkIGFzIHRoZSBicmV3ZXIg
YXQgdGhlIEJ1dGNoZXIgYW5kIHRoZSBCcmV3ZXIgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
IEFuaGV1c2VyLUJ1c2NoIGhhcyByZWxlYXNlZCBzcGVjaWFsIHN0YXRlLXNwZWNpZmljIHBhY2th
Z2luZyBmb3IgQnVkd2Vpc2VyIGJvdHRsZXMgYW5kIGNhbnMgd2hlcmUgdGhlIGNvbXBhbnkgb3Bl
cmF0ZXMgYnJld2VyaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgT2hpby48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoaXMg
ZGFpbHkgYmVlciBibG9nIGF0IE9oaW8uY29tL2JlZXIuIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBh
dDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.