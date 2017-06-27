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Beer notes: Zaftig Wee Heavy takes home top prize at Rhythm & Brews; Royal Docks hosts benefit for terror victims;

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 06:10 PM | Updated: June 28, 2017 - 01:24 PM
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Volunteer Harry Schoger, dressed in an old-time bartender's outfit, pours a beer at the Scenic Brewing Co. booth last week during the sixth annual Rhythm & Brews beer festival at the Cultural Center for the Arts in downtown Akron. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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