2 new Harry Potter books set to be published in October

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBUd28gbmV3IGJvb2tzIGZyb20gdGhlIEhhcnJ5IFBvdHRlciB1bml2ZXJzZSBh
cmUgc2V0IHRvIGJlIHJlbGVhc2VkIGFzIHBhcnQgb2YgYSBCcml0aXNoIGV4aGliaXRpb24gdGhh
dCBjZWxlYnJhdGVzIHRoZSAyMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIHRoZSBsYXVuY2ggb2YgdGhlIHNl
cmllcy48L3A+PHA+VGhlIEJyaXRpc2ggTGlicmFyeSYjODIxNztzIEhhcnJ5IFBvdHRlciBleGhp
Yml0aW9uLCAmIzgyMjA7QSBIaXN0b3J5IG9mIE1hZ2ljLCYjODIyMTsgb3BlbnMgaW4gT2N0b2Jl
ciBhbmQgcnVucyB0aHJvdWdoIEZlYnJ1YXJ5IDIwMTguIEluIGFuIGVhcm5pbmdzIHN0YXRlbWVu
dCByZWxlYXNlZCBUdWVzZGF5LCBCcml0aXNoIHB1Ymxpc2hpbmcgaG91c2UgQmxvb21zYnVyeSBy
ZXZlYWxlZCB0aGF0IHR3byBuZXcgUG90dGVyIGJvb2tzIHdpbGwgYmUgcmVsZWFzZWQgaW4gY29u
anVuY3Rpb24gd2l0aCB0aGUgZXZlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIYXJyeSBQb3R0ZXI6IEEgSGlz
dG9yeSBvZiBNYWdpYyAtIFRoZSBCb29rIG9mIHRoZSBFeGhpYml0aW9uJiM4MjIxOyBwcm9taXNl
cyB0byB0YWtlIHJlYWRlcnMgdGhyb3VnaCBzdWJqZWN0cyBzdHVkaWVkIGF0IFBvdHRlciYjODIx
NztzIHdpemFyZGluZyBzY2hvb2wsIEhvZ3dhcnRzLiAmIzgyMjA7SGFycnkgUG90dGVyIC0gQSBK
b3VybmV5IFRocm91Z2ggQSBIaXN0b3J5IG9mIE1hZ2ljJiM4MjIxOyB3aWxsIHRvdWNoIG9uIG15
c3RpY2FsIHRoaW5ncyBzdWNoIGFzIGFsY2hlbXksIHVuaWNvcm5zIGFuZCBhbmNpZW50IHdpdGNo
Y3JhZnQuPC9wPjxwPkJvdGggYm9va3Mgd2lsbCBiZSBwdWJsaXNoZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.