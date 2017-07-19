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2 new Harry Potter books set to be published in October

Associated Press

Published: July 19, 2017 - 09:11 AM
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FILE - This July 30, 2016, file photo shows the Palace Theatre in central London which is showing a stage production of, "Harry Potter and the Cursed Child." Harry Potter publisher Bloomsbury announced July 18, 2017, that two new books from the Harry Potter universe are set to be released in October as part of a British exhibition that celebrates the 20th anniversary of the launch of the series. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP, File)


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