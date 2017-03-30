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Author George Saunders to talk about ‘Lincoln in the Bardo’ in Akron appearance

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 30, 2017 - 07:56 PM
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Author George Saunders. (� Chloe Aftel photo)


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