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Best-selling author Amy Krouse Rosenthal dies at 51; she wrote widely shared essay, “You May Want to Marry My Husband”

By Hillel Italie
Associated Press

Published: March 13, 2017 - 02:51 PM
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Author Amy Krouse Rosenthal poses for a photo Aug. 1, 2016, in Chicago. Rosenthal, a popular author, filmmaker and speaker who brightened lives with her wide-eyed spirit and broke hearts when she wrote of being terminally ill and leaving behind her husband Jason, died Monday. She was 51. (Kevin Nance/Chicago Tribune via AP)


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