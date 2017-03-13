Best-selling author Amy Krouse Rosenthal dies at 51; she wrote widely shared essay, “You May Want to Marry My Husband”

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6ICBBbXkgS3JvdXNlIFJvc2VudGhhbCwgYSBwb3B1bGFyIGF1dGhvciwgZmls
bW1ha2VyIGFuZCBzcGVha2VyIHdobyBicmlnaHRlbmVkIGxpdmVzIHdpdGggaGVyIHdpZGUtZXll
ZCBhbmQgZ2VuZXJvdXMgc3Bpcml0ICYjODIxMjsgYW5kIGJyb2tlIGhlYXJ0cyB3aGVuIHNoZSB3
cm90ZSBvZiBiZWluZyB0ZXJtaW5hbGx5IGlsbCBhbmQgbGVhdmluZyBiZWhpbmQgaGVyIGh1c2Jh
bmQsIEphc29uICYjODIxMjsgZGllZCBNb25kYXkgYXQgYWdlIDUxLjwvcD48cD5Sb3NlbnRoYWwg
aGFkIGJlZW4gZGlhZ25vc2VkIGluIDIwMTUgd2l0aCBvdmFyaWFuIGNhbmNlci4gSGVyIGRlYXRo
IHdhcyBjb25maXJtZWQgYnkgaGVyIGxvbmd0aW1lIGxpdGVyYXJ5IGFnZW50LCBBbXkgUmVubmVy
dCwgd2hvIHNhaWQgUm9zZW50aGFsICYjODIyMDt3YXMgdGhlIG1vc3QgbGlmZS1hZmZpcm1pbmcg
cGVyc29uLCBhbmQgbG92ZS1hZmZpcm1pbmcgcGVyc29uLiYjODIyMTsgRmVsbG93IGF1dGhvciBK
b2huIEdyZWVuIHR3ZWV0ZWQ6ICYjODIyMDtTaGUgd2FzIGEgYnJpbGxpYW50IHdyaXRlciwgYW5k
IGFuIGV2ZW4gYmV0dGVyIGZyaWVuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgQ2hpY2FnbyBuYXRpdmUgYW5k
IGxvbmd0aW1lIHJlc2lkZW50LCBSb3NlbnRoYWwgY29tcGxldGVkIHRoYW4gbW9yZSAzMCBib29r
cywgaW5jbHVkaW5nIGpvdXJuYWxzLCBtZW1vaXJzIGFuZCB0aGUgYmVzdC1zZWxsaW5nIHBpY3R1
cmUgc3RvcmllcyA8ZW0+VW5pIHRoZSBVbmljb3JuPC9lbT4gYW5kIDxlbT5EdWNrISBSYWJiaXQh
IDwvZW0+U2hlIG1hZGUgc2hvcnQgZmlsbXMgYW5kIFlvdVR1YmUgdmlkZW9zLCBnYXZlIFRFRCB0
YWxrcyBhbmQgcHJvdmlkZWQgcmFkaW8gY29tbWVudGFyeSBmb3IgTlBSLCBhbW9uZyBvdGhlcnMu
PC9wPjxwPlNoZSBhbHNvIHJhaXNlZCB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiBhbmQgaGFkIGEgZmxhaXIgZm9y
IHJhbmRvbSBhY3RzIG9mIGtpbmRuZXNzLCB3aGV0aGVyIGhhbmdpbmcgZG9sbGFyIGJpbGxzIGZy
b20gYSB0cmVlIG9yIGxlYXZpbmcgbm90ZXMgb24gQVRNcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG8gd2hh
dCBmZWVscyByaWdodCB0byBtZS4gSWYgaXQgcmVzb25hdGVzIG9yIHBsYW50cyBzb21lIHNlZWRz
LCBncmVhdCwmIzgyMjE7IHNoZSB0b2xkIENoaWNhZ28gbWFnYXppbmUgaW4gMjAxMC48L3A+PHA+
V2hpbGUgaGVyIGJvb2tzIHdlcmUgbm90ZWQgZm9yIHRoZWlyIGV4dWJlcmFudCB0b25lLCBzaGUg
c3RhcnRlZCBhIHZlcnkgZGlmZmVyZW50IGNvbnZlcnNhdGlvbiBlYXJseSB0aGlzIG1vbnRoIHdp
dGggYSB3aWRlbHkgcmVhZCAmIzgyMjA7TW9kZXJuIExvdmUmIzgyMjE7IGNvbHVtbiBzaGUgd3Jv
dGUgZm9yIHRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcy4gUm9zZW50aGFsIHRvbGQgb2YgbGVhcm5pbmcgYWJv
dXQgaGVyIGZhdGFsIGRpYWdub3NpcywgYW5kLCBpbiB0aGUgZm9ybSBvZiBhIGRhdGluZyBwcm9m
aWxlLCBvZmZlcmVkIHRyaWJ1dGUgdG8gSmFzb24gQnJpYW4gUm9zZW50aGFsLiBUaGUgZXNzYXkg
d2FzIHRpdGxlZCwgJiM4MjIwO1lvdSBNYXkgV2FudCB0byBNYXJyeSBNeSBIdXNiYW5kLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGZvciBhIGRyZWFteSwgbGV0
JiM4MjE3O3MtZ28tZm9yLWl0IHRyYXZlbCBjb21wYW5pb24sIEphc29uIGlzIHlvdXIgbWFuLiBI
ZSBhbHNvIGhhcyBhbiBhZmZpbml0eSBmb3IgdGlueSB0aGluZ3M6IHRhc3RlciBzcG9vbnMsIGxp
dHRsZSBqYXJzLCBhIG1pbmktc2N1bHB0dXJlIG9mIGEgY291cGxlIHNpdHRpbmcgb24gYSBiZW5j
aCwgd2hpY2ggaGUgcHJlc2VudGVkIHRvIG1lIGFzIGEgcmVtaW5kZXIgb2YgaG93IG91ciBmYW1p
bHkgYmVnYW4sJiM4MjIxOyBzaGUgd3JvdGUuICYjODIyMDtIZXJlIGlzIHRoZSBraW5kIG9mIG1h
biBKYXNvbiBpczogSGUgc2hvd2VkIHVwIGF0IG91ciBmaXJzdCBwcmVnbmFuY3kgdWx0cmFzb3Vu
ZCB3aXRoIGZsb3dlcnMuIFRoaXMgaXMgYSBtYW4gd2hvLCBiZWNhdXNlIGhlIGlzIGFsd2F5cyB1
cCBlYXJseSwgc3VycHJpc2VzIG1lIGV2ZXJ5IFN1bmRheSBtb3JuaW5nIGJ5IG1ha2luZyBzb21l
IGtpbmQgb2Ygb2RkYmFsbCBzbWlsZXkgZmFjZSBvdXQgb2YgaXRlbXMgbmVhciB0aGUgY29mZmVl
cG90OiBhIHNwb29uLCBhIG11ZywgYSBiYW5hbmEuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSB3
cmFwcGluZyB0aGlzIHVwIG9uIFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIERheSwgYW5kIHRoZSBtb3N0IGdl
bnVpbmUsIG5vbi12YXNlLW9yaWVudGVkIGdpZnQgSSBjYW4gaG9wZSBmb3IgaXMgdGhhdCB0aGUg
cmlnaHQgcGVyc29uIHJlYWRzIHRoaXMsIGZpbmRzIEphc29uLCBhbmQgYW5vdGhlciBsb3ZlIHN0
b3J5IGJlZ2lucywmIzgyMjE7IHNoZSBhZGRlZC48L3A+PHA+Um9zZW50aGFsIHdhcyBhIFR1ZnRz
IFVuaXZlcnNpdHkgZ3JhZHVhdGUgd2hvIHdvcmtlZCBpbiBhZHZlcnRpc2luZyBmb3Igc2V2ZXJh
bCB5ZWFycyBiZWZvcmUgc2hlIGhhZCB3aGF0IHNoZSBjYWxsZWQgYSAmIzgyMjA7TWNFcGlwaGFu
eSYjODIyMTs6IFNoZSB3YXMgd2l0aCBoZXIga2lkcyBhdCBNY0RvbmFsZCYjODIxNztzIHdoZW4g
c2hlIHByb21pc2VkIGhlcnNlbGYgdGhhdCBzaGUgd291bGQgbGVhdmUgYWR2ZXJ0aXNpbmcgYW5k
IGJlY29tZSBhIHdyaXRlci48L3A+PHA+Um9zZW50aGFsIG1vcmUgdGhhbiBrZXB0IGhlciB3b3Jk
OyBzdGFydGluZyBpbiB0aGUgbGF0ZSAxOTkwcywgc2hlIHJlZ3VsYXJseSBwdWJsaXNoZWQgYXQg
bGVhc3QgYSBib29rIGEgeWVhciwgYW5kIHNvbWV0aW1lcyB0aHJlZSBvciBmb3VyLiBSZW5uZXJ0
IHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgc2hlIGhhZCBjb21wbGV0ZWQgc2V2ZW4gbW9yZSBwaWN0dXJlIGJv
b2tzIGJlZm9yZSBoZXIgZGVhdGgsIGluY2x1ZGluZyBhIGNvbGxhYm9yYXRpb24gd2l0aCBoZXIg
ZGF1Z2h0ZXIsIFBhcmlzLCBjYWxsZWQgPGVtPkRlYXIgR2lybDwvZW0+LjwvcD48cD5PbmUgb2Yg
Um9zZW50aGFsJiM4MjE3O3MgZmF2b3JpdGUgcHJvamVjdHMgYmVnYW4gd2l0aCBhIFlvdVR1YmUg
dmlkZW8sICYjODIyMDsxNyBUaGluZ3MgSSBNYWRlLCYjODIyMTsgZmVhdHVyaW5nIGV2ZXJ5dGhp
bmcgZnJvbSBib29rcyBzaGUgaGFkIHdyaXR0ZW4gdG8gaGVyIHRocmVlIGNoaWxkcmVuIHRvIGEg
c2FuZHdpY2guIEF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHZpZGVvLCBzaGUgd2VsY29tZWQgZmFucyB0byBq
b2luIGhlciBhdCBDaGljYWdvJiM4MjE3O3MgTWlsbGVubml1bSBQYXJrLCBvbiBBdWd1c3QgOCwg
MjAwOCwgYXQgODowOCBwLm0uIFRoZSBnb2FsIHdhcyB0byBtYWtlIGEgJiM4MjIwO2Nvb2wmIzgy
MjE7IDE4dGggdGhpbmcuICBIdW5kcmVkcyB0dXJuZWQgb3V0IHRvIHRoZSBldmVudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.