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Book Review: ‘Rather Be the Devil’ by Ian Rankin

By Jonathan Elderfield
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 05:12 PM
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This book cover image released by Little Brown and Company shows Rather Be the Devil, by Ian Rankin. (Little Brown and Company via AP)


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