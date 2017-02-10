Book talk: Teen’s troubles in YA novel; first in paranormal-themed romance series; events and signings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+JiM4MjE2O1JKOiBBZ2Ugb2YgSW5ub2NlbmNlJiM4MjE3OyBmdWxsIG9mIGFuZ3N0LCBsb3Zl
LCBpbmZhdHVhdGlvbiA8L3A+PHA+VGltIFNvZWRlciwgS2VudCBhdXRob3Igb2YgPGVtPlJKOiBU
aGUgQWdlIG9mIElubm9jZW5jZTwvZW0+LCBjYWxscyBoaXMgeW91bmcgYWR1bHQgbm92ZWwgYSBy
b21hbmNlLCBidXQgUm9nZXIgJiM4MjIwO1JKJiM4MjIxOyBGaWxpcHBvLCB0aGUgcHJvdGFnb25p
c3QsIGhhcyBtYW55IG1vcmUgcHJvYmxlbXMgdGhhbiBoaXMgbG92ZSBsaWZlLiA8L3A+PHA+QWZ0
ZXIgdGhlIGRlYXRoIG9mIGhpcyBtb3RoZXIsIFJKIGlzIGZvcmNlZCB0byBtb3ZlIHRvIGEgbmV3
IGNpdHkgd2l0aCBoaXMgZmF0aGVyLCB3aG8ga2VlcHMgdGVsbGluZyBoaW0gdG8gJiM4MjIwO3N0
b3AgZHdlbGxpbmcgaW4gdGhlIHBhc3QuJiM4MjIxOyBUaGV5IG5vIHNvb25lciBtb3ZlIGludG8g
YSBzaGFiYnkgYXBhcnRtZW50IHRoYW4gUkomIzgyMTc7cyBmYXRoZXIgdGVsbHMgaGltIHRoYXQg
aGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGRhdGluZyBhIHdvbWFuIGhlIHdhbnRzIFJvZ2VyIHRvIG1lZXQuIENo
YXJsb3R0ZSBtYXkgYmUgYnJpbmdpbmcgaGVyIGRhdWdodGVyLiA8L3A+PHA+Um9nZXIgaXNuJiM4
MjE3O3Qgd2lubmluZyBhbnkgcG9wdWxhcml0eSBjb250ZXN0cyBpbiBoaXMgbmV3IHNjaG9vbCwg
d2hlcmUgaGUgZWF0cyBsdW5jaCBieSBoaW1zZWxmIGFuZCBsYW5kcyBvbmx5IGEgdGlueSBwYXJ0
IGluIHRoZSBkcmFtYSBjbHViJiM4MjE3O3MgcHJvZHVjdGlvbiBvZiA8ZW0+Um9tZW8gYW5kIEp1
bGlldDwvZW0+LiBIZSBxdWlja2x5IGJlY29tZXMgaW5mYXR1YXRlZCB3aXRoIEthdGllLCBhIGN1
dGUgYnJ1bmV0dGUsIGFuZCBhbHNvIG5vdGljZXMgSmVzc2ljYSwgYSAmIzgyMjA7cGxhc3RpYyB0
eXBlJiM4MjIxOyBibG9uZGUsIHdobyBpcyByZXZlYWxlZCB0byBiZSBDaGFybG90dGUmIzgyMTc7
cyBkYXVnaHRlci4gUkogd29uZGVycyBpZiBoZSYjODIxNztsbCBnbyB0byBoZWxsIGZvciB3aGF0
IGhlJiM4MjE3O3MgdGhpbmtpbmcuIDwvcD48cD5SSiB3b3JrcyB1cCB0aGUgbmVydmUgdG8gYXNr
IEthdGllIG91dCBvbiBhIGRhdGUsIGJ1dCBoaXMgY2x1bXN5IGFwcHJvYWNoIGFuZCBsYWNrIG9m
IGVtcGF0aHkgbGVhZCB0byBkaXNhc3Rlci4gQmVjYXVzZSBvZiB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwIGJl
dHdlZW4gaGlzIGZhdGhlciBhbmQgQ2hhcmxvdHRlLCBSSiBhbmQgSmVzc2ljYSBtYWtlIGFuIGVm
Zm9ydCB0byBnZXQgYWxvbmcsIHdpdGggcmVzdWx0cyBpbmNsdWRpbmcgYSBmaXN0ZmlnaHQsIGEg
ZGlzYXN0cm91cyB0cmlwIHRvIEl0YWx5IGFuZCBnZW5lcmFsIGRvb20uIDwvcD48cD48ZW0+Uko6
IFRoZSBBZ2Ugb2YgSW5ub2NlbmNlPC9lbT4gKDQ4MiBwYWdlcywgc29mdGNvdmVyKSBjb3N0cyAk
MTQuOTkgZnJvbSBvbmxpbmUgcmV0YWlsZXJzLiA8L3A+PHA+JiM4MjE2O01pbmQgV2F2ZXMmIzgy
MTc7IGlzIGZpcnN0IGJvb2sgaW4gc2VyaWVzIDwvcD48cD48ZW0+TWluZCBXYXZlczwvZW0+LCBh
IHBhcmFub3JtYWwgcm9tYW5jZSBieSBBbWFuZGEgVWhsIG9mIENsZXZlbGFuZCwgZmluZHMgYSBu
aWNlIENsZXZlbGFuZCBsYWR5IGludm9sdmVkIHdpdGggYSBtYW4gd2hvIGFwcGVhcnMgdG8gYmUg
YSBuaWNlIENsZXZlbGFuZCBlY29ub21pc3QgYnV0IHdobyBoYXMgYSBzZWNyZXQgam9iIGluIHRo
ZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgQ29nbml0aXZlIE1pbmQgVW5pdCwgcmVhZGluZyBtaW5kcyBh
cyBhICYjODIyMDtoYWNrZXImIzgyMjE7IGJ5IHN0ZWFsaW5nIGluZm9ybWF0aW9uIGZyb20gb3Ro
ZXIgZ292ZXJubWVudHMuIDwvcD48cD5HcmFjZSBXb3puaXNreSBoYXMgYW4gYXBwb2ludG1lbnQg
dG8gcHJlc2VudCBoZXIgYXJ0d29yayB0byB0aGUgQ0VPIG9mIGEgaHVnZSBjb21wYW55IGxvb2tp
bmcgZm9yIGFuIGluc3RhbGxhdGlvbiBpbiB0aGUgY29ycG9yYXRlIGhlYWRxdWFydGVycy4gU2hl
JiM4MjE3O3MgcHJvcG9zaW5nIGEgbW9zYWljIG1hZGUgZnJvbSBMYWtlIEVyaWUgYmVhY2ggZ2xh
c3MsIGFuZCB0aGUgbWVldGluZyBzZWVtcyB0byBiZSBnb2luZyB3ZWxsIHVudGlsIGEgbWFuIHN0
YXJ0cyBhc2tpbmcgcXVlc3Rpb25zIGZvciB3aGljaCBzaGUgaGFzIG5vIGdvb2QgYW5zd2Vycywg
YWJvdXQgc3VwcGxpZXMgYW5kIGxhYm9yLiA8L3A+PHA+U2hlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRo
ZSBqb2IsIGJ1dCBzaGUgbGF0ZXIgcnVucyBpbnRvIHRoZSBtYW4sIERhdmlkIEplbmtpbnMsIGlu
IGEgY29mZmVlIHNob3AsIGFuZCBoZSBhc2tzIGhlciB0byBkZWNvcmF0ZSBoaXMgYmVhY2ggaG91
c2Ugd2l0aCBoZXIgZ2xhc3MgYXJ0LCB3aGljaCB3aWxsIGJlIGNvdmVyZWQgaW4gYSBwcm9taW5l
bnQgZGVzaWduIG1hZ2F6aW5lLiA8L3A+PHA+R3JhY2UgaGFzIGJlZW4gY2hhdHRpbmcgb25saW5l
IHdpdGggYSBtYW4gc2hlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBob3BpbmcgdG8gZGF0ZSwgYnV0IHRoZXkga2Vl
cCBtaXNzaW5nIGVhY2ggb3RoZXIuIERhdmlkIGFuZCBHcmFjZSBzb29uIGJlZ2luIGEgcmVsYXRp
b25zaGlwLCBhbmQgRGF2aWQgYmVnaW5zIHRvIHRoaW5rIEdyYWNlIG1heSBoYXZlIHNraWxscyBz
aW1pbGFyIHRvIGhpcyBvd24sIHdoaWNoIGNvdWxkIGVpdGhlciBtYWtlIGhlciBhIHBvdGVudGlh
bCBoYWNrZXIgb3IgcHV0IGhlciBpbiBncmF2ZSBkYW5nZXIuIDwvcD48cD48ZW0+TWluZCBXYXZl
czwvZW0+ICgzMzQgcGFnZXMsIHNvZnRjb3ZlcikgY29zdHMgJDE2Ljk5IGZyb20gV2lsZCBSb3Nl
IFByZXNzLiBJdCBpcyB0aGUgaW5hdWd1cmFsIGVudHJ5IGluIHRoZSA8ZW0+TWluZCBIYWNrZXJz
PC9lbT4gc2VyaWVzOyBhIHNlY29uZCBib29rLCA8ZW0+Q3Jvc3MgV2F2ZXM8L2VtPiwgaXMgaW4g
dGhlIHdvcmtzLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkV2ZW50czwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBDb3VudHkgUHVi
bGljIExpYnJhcnkgKEJlYWNod29vZCBicmFuY2gsIDI1NTAxIFNoYWtlciBCbHZkLikgJiM4MjEy
OyBMYWlyZCBIdW50IHRhbGtzIGFib3V0IGhpcyBub3ZlbCA8ZW0+VGhlIEV2ZW5pbmcgUm9hZDwv
ZW0+LCBhYm91dCB0d28gd29tZW4gJiM4MjEyOyBvbmUgYmxhY2sgYW5kIG9uZSB3aGl0ZSAmIzgy
MTI7IHdobyBtZWV0IG5lYXIgYSAxOTIwcyBJbmRpYW5hIHRvd24gd2hlcmUgYSBseW5jaGluZyBp
cyBwbGFubmVkLCA3IHRvIDg6MzAgcC5tLiBNb25kYXkuIDwvcD48cD5DYW50b24gUGFsYWNlIFRo
ZWF0cmUgKDYwNSBNYXJrZXQgQXZlLiBOLikgJiM4MjEyOyBUaGUgRHIuIEF1ZHJleSBMYXZpbiBT
cGVha2luZyBvZiBCb29rcyBBdXRob3IgU2VyaWVzIGNvbnRpbnVlcyB3aXRoIFRlcnJ5IE1jTWls
bGFuLCBrbm93biBmb3IgPGVtPldhaXRpbmcgdG8gRXhoYWxlPC9lbT4gYW5kIDxlbT5Ib3cgU3Rl
bGxhIEdvdCBIZXIgR3Jvb3ZlIEJhY2s8L2VtPi4gTGF2aW4sIGEgQ2FudG9uIGFjYWRlbWljIGFu
ZCBhdXRob3IsIGludHJvZHVjZXMgdGhlIHNwZWFrZXJzLiBNY01pbGxhbiB3aWxsIHNpZ24gaGVy
IG5ldyBib29rLCA8ZW0+SSBBbG1vc3QgRm9yZ290IEFib3V0IFlvdTwvZW0+LiA2OjMwIHRvIDgg
cC5tLiBXZWRuZXNkYXkuIFJlZ2lzdGVyIGFuZCByZXNlcnZlIGEgYm9vayBhdCBzdGFya2xpYnJh
cnkub3JnLjwvcD48cD5Ub21teSYjODIxNztzIFJlc3RhdXJhbnQgKDE4MjAgQ292ZW50cnkgUm9h
ZCwgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMpICYjODIxMjsgTWFjJiM4MjE3O3MgQmFja3MgQm9vayBDbHVi
IGRpc2N1c3NlcyBMeW5kaHVyc3QgYXV0aG9yIE1hcnkgRG9yaWEgUnVzc2VsbCYjODIxNztzIGF3
YXJkLXdpbm5pbmcgMTk5NiBkZWJ1dCA8ZW0+VGhlIFNwYXJyb3c8L2VtPiwgd2l0aCB0aGUgYXV0
aG9yIHByZXNlbnQgdG8gYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9ucyBhbmQgc2lnbiB0aGUgMjB0aCBhbm5pdmVy
c2FyeSBlZGl0aW9uLCA3OjMwIHRvIDkgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkuIDwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBD
b3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnkgKFNvdXRoIEV1Y2xpZC1MeW5kaHVyc3QsIDE4NzYgUy4gR3Jl
ZW4gUm9hZCwgU291dGggRXVjbGlkKSAmIzgyMTI7IEVtaWx5IEZyaWRsdW5kIGRpc2N1c3NlcyBo
ZXIgaGlnaGx5IHByYWlzZWQgbm92ZWwgPGVtPkhpc3Rvcnkgb2YgV29sdmVzPC9lbT4sIDcgdG8g
ODozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiA8L3A+PHA+QWtyb24tU3VtbWl0IENvdW50eSBQdWJsaWMgTGli
cmFyeSAoTWFwbGUgVmFsbGV5IGJyYW5jaCwgMTE4NyBDb3BsZXkgUm9hZCkgJiM4MjEyOyBNYW1p
ZSBUb29sZSByZWFkcyBmcm9tIGhlciBwb2V0cnkgY29sbGVjdGlvbnMgPGVtPlBlcnNvbmFsbHkg
WW91cnM6IE15IEdvZCBhbmQgSTwvZW0+IGFuZCA8ZW0+U2luY2VyZWx5IFlvdXJzOiBNeSBHb2Qg
YW5kIEk8L2VtPiwgMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjEyOyBCYXJiYXJhIE1jSW50
eXJlPC9wPjxwPlNwZWNpYWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsPC9wPjxwPlNlbmQgaW5mb3Jt
YXRpb24gYWJvdXQgYm9va3Mgb2YgbG9jYWwgaW50ZXJlc3QgdG8gTHlubmUgU2hlcndpbiwgRmVh
dHVyZXMgRGVwYXJ0bWVudCwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWty
b24sIE9IIDQ0MzA5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpsc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBFdmVudCBub3RpY2VzIHNo
b3VsZCBiZSBzZW50IGF0IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBpbiBhZHZhbmNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.