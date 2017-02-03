Brad Meltzer on his children’s books on heroes

PHA+TGlrZSBtaWxsaW9ucyBvZiBvdGhlciBraWRzLCBhdXRob3IgQnJhZCBNZWx0emVyJiM4MjE3
O3MgZmF2b3JpdGUgY2hpbGRob29kIFRWIHNob3cgd2FzIDxlbT5TZXNhbWUgU3RyZWV0PC9lbT4u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgU2VzYW1lIFN0cmVldCB3YXMgYW4gYWN0dWFsIHN0cmVl
dCB0aGF0IHdhcyBqdXN0IHJvdW5kIHRoZSBjb3JuZXIgZnJvbSBteSBob3VzZS4gRXJuaWUgYW5k
IG15IG1vdGhlciBoYWQgdGhlIHNhbWUgbGF1Z2gsIGFuZCB0aGF0IHdhcyBhbHdheXMgaGFwcHks
JiM4MjIxOyBoZSByZW1lbWJlcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SmltIEhlbnNvbiBjaGFuZ2VkIG15
IGxpZmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1lbHR6ZXIgb2YgdGhlIGxhdGUgY3JlYXRvci4gJiM4MjIwO1ll
cywgSGVuc29uIHdhcyBhIGdyZWF0IHB1cHBldGVlciBidXQgaGlzIHB1cHBldHMgdGF1Z2h0IG1l
IHRoYXQgdGhlcmUgaXMgZ29vZCBpbiBhbGwgb2YgdXMuIFRoYXQgd2UgYXJlIGFsbCBkaWZmZXJl
bnQsIGJ1dCB3ZSBjYW4gYWxsIGdldCBhbG9uZyBhbmQgZW1icmFjZSB0aGF0IGRpZmZlcmVuY2Uu
IEppbSBIZW5zb24gdGF1Z2h0IG1lIGFib3V0IHRoZSBwb3dlciBvZiBjcmVhdGl2aXR5LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+Tm93IE1lbHR6ZXIgaXMgcGF5aW5nIGhvbWFnZSB3aXRoIDxlbT5JIEFtIEppbSBI
ZW5zb248L2VtPiwgdGhlIDExdGggaW5zdGFsbG1lbnQgaW4gaGlzIGhlcm9lcyBwaWN0dXJlIGJv
b2tzIGRlc2lnbmVkIGZvciBhZ2VzIDUgdG8gOCBhbmQgaWxsdXN0cmF0ZWQgYnkgQ2hyaXN0b3Bo
ZXIgRWxpb3BvdWxvcy48L3A+PHA+TWVsdHplciYjODIxNztzIHRocmVlIGNoaWxkcmVuIGluc3Bp
cmVkIHRoZSBsYXVuY2ggb2YgaGlzIGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgYm9va3MgdGhyZWUgeWVhcnMg
YWdvIHdpdGggPGVtPkkgQW0gQWJyYWhhbSBMaW5jb2xuPC9lbT4gYW5kIDxlbT5JIEFtIEFtZWxp
YSBFYXJoYXJ0PC9lbT4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBzbyB0aXJlZCBvZiBteSBvd24ga2lk
cyBsb29raW5nIGF0IHJlYWxpdHkgc3RhcnMgYW5kIGJpZy1tb3V0aGVkIGF0aGxldGVzIGFuZCB0
aGlua2luZyB0aGVzZSB3ZXJlIGhlcm9lcy4gSSB3YW50ZWQgdG8gc2hvdyB0aGVtIHRoYXQgdGhl
cmUgaXMgYSBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4gYmVpbmcgZmFtb3VzIGFuZCBiZWluZyBhIGhlcm8u
IEFuZCBJIGFtIG5vdCBhbG9uZSBpbiB0aGlzIGFzIGEgcGFyZW50LCYjODIyMTsgc2FpZCBNZWx0
emVyLCBiZXN0IGtub3duIGZvciBoaXMgMTEgaGlnaC1lbmVyZ3kgdGhyaWxsZXJzLjwvcD48cD5U
aGUgcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3Mgc2VyaWVzIGhhcyBiZWVuIG92ZXJ3
aGVsbWluZy4gVGhleSYjODIxNzt2ZSBzb2xkIG1vcmUgdGhhbiAxIG1pbGxpb24gY29waWVzLCB3
aXRoIHRoZSBtb3N0IHBvcHVsYXIgdGl0bGVzIGJlaW5nIDxlbT5JIEFtIE1hcnRpbiBMdXRoZXIg
S2luZywgSnI8L2VtPi4gYW5kIDxlbT5JIEFtIFJvc2EgUGFya3M8L2VtPi48L3A+PHA+TWVsdHpl
ciBpcyBtb3N0IHByb3VkIG9mIHRoZSBmZWVkYmFjayBoZSByZWNlaXZlcyBmcm9tIHBhcmVudHMs
IHRlYWNoZXJzLCBsaWJyYXJpYW5zIGFuZCBjaGlsZHJlbi4gTGFzdCB5ZWFyLCBtYW55IHlvdW5n
IHJlYWRlcnMgc2VudCBoaW0gcGhvdG9ncmFwaHMgb2YgdGhlbSBkcmVzc2VkIGFzIG9uZSBvZiBo
aXMgJiM4MjIwO2hlcm9lcyYjODIyMTsgaG9sZGluZyB0aGUgYm9va3MgZm9yIEhhbGxvd2Vlbi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSByZWFjdGlvbiBoYXMgYmVlbiBodW1ibGluZy4gTWFueSByZWFkZXJz
IHNhaWQgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBnbyBhcyBhIHByaW5jZXNzIGJ1dCBhcyBB
bWVsaWEgRWFyaGFydCBvciBSb3NhIFBhcmtzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+U3VidGl0
bGVkIDxlbT5PcmRpbmFyeSBQZW9wbGUgQ2hhbmdlZCB0aGUgV29ybGQ8L2VtPiwgdGhlIGJvb2tz
IGxvb2sgYXQgaGVyb2VzIHdoZW4gdGhleSB3ZXJlIGNoaWxkcmVuLCBzaG93aW5nIHRoZWlyIGFz
cGlyYXRpb25zLjwvcD48cD5NZWx0emVyJiM4MjE3O3MgbmV4dCB0aHJpbGxlciB3aWxsIGJlIHB1
Ymxpc2hlZCBpbiAyMDE3LiBIaXMgbmV4dCBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGJvb2sgd2lsbCBhYm91
dCBTYWNhZ2F3ZWEsIGZvbGxvd2VkIGJ5IEdhbmRoaSBhbmQgU2FsbHkgUmlkZSwgYW1vbmcgb3Ro
ZXJzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.