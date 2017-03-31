Local books and authors: Dark comic mystery; sweet children’s book; photos of Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TXVyZGVyIGVtYnJvaWxzIHRvd24gJiM4MjMyO2luIGRhcmsgY29taWMgbXlzdGVyeTwvcD48
cD5Sb2JpbiBZb2N1bSYjODIxNztzIGNsZXZlciBteXN0ZXJ5IDxlbT5BIFdlbGNvbWUgTXVyZGVy
PC9lbT4gYmVnaW5zIHdpdGggdGhlIHNvcnJ5IHN0b3J5IG9mIEpvaG5ueSBFYXJsLCBhIG9uY2Ut
cHJvbWlzaW5nIHN0YXIgYXRobGV0ZSB3aG8gd2FzIGdvaW5nIHRvIGJlIHRoZSBmaXJzdCBtZW1i
ZXIgb2YgdGhlIEJhc2ViYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSB0byBjb21lIGZyb20gU3RldWJlbnZpbGxl
LCBidXQgaW5zdGVhZCBoZSBibGV3IG91dCBoaXMga25lZSBhbmQgYmVjYW1lIGEgc21hbGwtdGlt
ZSBjb2NhaW5lIGRlYWxlci4gSGlzIHN1cHBsaWVyIHNldCBoaW0gdXAsIGFuZCBKb2hubnkgd2Vu
dCB0byBwcmlzb24uPC9wPjxwPlNldmVuIHllYXJzIGxhdGVyLCBKb2hubnkgaXMgcmVsZWFzZWQs
IGFuZCB0aGUgb3RoZXIgbWFqb3IgY2hhcmFjdGVycyB0YWtlIHR1cm5zIGFkZGluZyB0aGVpciB2
b2ljZXMuIFRoZSBjb3VudHkgc2hlcmlmZiwgRnJhbmNpcyAmIzgyMjA7RnJhbiYjODIyMTsgUm9i
ZXJzb24sIGlzIGluZmF0dWF0ZWQgd2l0aCBEZW5hIE1hcmllLCBKb2hubnkmIzgyMTc7cyBoaWdo
IHNjaG9vbCBnaXJsZnJpZW5kLCB3aG8gaXMgbWFycmllZCB0byAmIzgyMjA7U21vb2NoaWUmIzgy
MjE7IFhlbmFraXMsIGEgYmVhdGVuLWRvd24gc29jaWFsIHdvcmtlciB3aG8gbG92ZXMgaGVyIGRl
c3BpdGUgaGVyIGluZmlkZWxpdHkgYW5kIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgc2hlIGlzICYjODIyMDthcyBz
dGFibGUgYXMgYSBjcmF0ZSBvZiBuaXRyb2dseWNlcmluZS4mIzgyMjE7IERlbmEgTWFyaWUgZGVz
cGlzZXMgU21vb2NoaWUuIDwvcD48cD5UaGUgc2hlcmlmZiBpcyBtYXJyaWVkIHRvIEFsbGlzb24g
Um9iZXJzb24sIHdobyBsb3ZlcyBoaW0gYnV0IGxvYXRoZXMgU3RldWJlbnZpbGxlIGFuZCBpcyBl
YWdlciB0byBmdXJ0aGVyIGhpbSBvbiBoaXMgcm9hZCB0byB0aGUgZ292ZXJub3ImIzgyMTc7cyBt
YW5zaW9uLiBUaGF0IHJvYWQgbG9va3Mgd2lkZSBvcGVuIHdoZW4gYSBib2R5IGlzIGZvdW5kIGlu
IGEgbmVhcmJ5IHN0YXRlIHBhcmsuIEl0IGlzIFJheWNlIERhdWJuZXIsIHRoZSBtYW4gd2hvIHNl
dCB1cCBKb2hubnkgRWFybCwgYnV0IHRoZXJlIHdlcmUgb3RoZXIgcGVvcGxlIHdpdGggcmVhc29u
IHRvIHdhbnQgaGltIGRlYWQ6IERlbmEgTWFyaWUgaGFzIGJlZW4gaGF2aW5nIGEgdG9ycmlkIGFm
ZmFpciB3aXRoIFJheWNlLCBzcHVycmluZyBTbW9vY2hpZSB0byBncm93IGEgc3BpbmUgYW5kIGVu
dmlzaW9uIGhpbXNlbGYgYXMgYSB3aXNlZ3V5IGluIGEgcGluc3RyaXBlIHN1aXQuIDwvcD48cD5Z
b2N1bSBhZGRzIGEgaGFwbGVzcyBwYWlyIG9mIG5lby1OYXppIGFuYXJjaGlzdHMgcmVwcmVzZW50
aW5nIHRoZSBBcnlhbiBSZXB1YmxpYyBvZiBOZXcgR2VybWFuaWEsIGFuZCBlbmRzIHVwIHdpdGgg
YSBnZW0gb2YgYSBkYXJrIGNvbWVkeSB0aGF0IHJlYWRlcnMgbWF5IGVuam95IHNvIG11Y2ggdGhl
eSB3b24mIzgyMTc7dCBjYXJlIHRoYXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxlZ2l0aW1hdGUgbXlzdGVy
eSBhdCBoYW5kLjwvcD48cD48ZW0+QSBXZWxjb21lIE11cmRlcjwvZW0+ICgyODAgcGFnZXMsIHNv
ZnRjb3ZlcikgY29zdHMgJDE1Ljk1IGZyb20gU2V2ZW50aCBTdHJlZXQgQm9va3MuIFJvYmluIFlv
Y3VtLCBhIG5hdGl2ZSBvZiBCcmlsbGlhbnQsIHdhcyBhIGNyaW1lIGFuZCBpbnZlc3RpZ2F0aXZl
IHJlcG9ydGVyIGZvciB0aGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggYmVmb3JlIHN0YXJ0aW5nIGEgcHVi
bGljIHJlbGF0aW9ucyBhbmQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgZmlybS4gSGlzIHByZXZpb3VzIG5vdmVs
cyBpbmNsdWRlIDxlbT5GYXZvcml0ZSBTb25zLDwvZW0+IHNldCBwYXJ0bHkgaW4gQWtyb24sIGFu
ZCA8ZW0+QSBCcmlsbGlhbnQgRGVhdGg8L2VtPiwgbm9taW5hdGVkIGZvciBhIDIwMTcgRWRnYXIg
QXdhcmQgYnkgdGhlIE15c3RlcnkgV3JpdGVycyBvZiBBbWVyaWNhLiA8L3A+PHA+U3dlZXQgY2hp
bGRyZW4mIzgyMTc7cyB0YWxlIGZ1bGwgb2YgbG92ZTwvcD48cD5Gb3JtZXIgQmVhY29uIEpvdXJu
YWwgcmVwb3J0ZXIgVGhyaXR5IFVtcmlnYXIsIGtub3duIGZvciBoZXIgaW5zaWdodGZ1bCBub3Zl
bHMgbGlrZSA8ZW0+VGhlIFN0b3J5IEhvdXI8L2VtPiwgaGFzIHdyaXR0ZW4gaGVyIGZpcnN0IGNo
aWxkcmVuJiM4MjE3O3MgYm9vay4gPGVtPldoZW4gSSBDYXJyaWVkIFlvdSBpbiBNeSBCZWxseTwv
ZW0+IGlzIGEgbW90aGVyJiM4MjE3O3MgbG92aW5nIHN0b3J5IG9mIGhlciBiYWJ5JiM4MjE3O3Mg
cHJlLWJpcnRoIGV4cGVyaWVuY2VzIGFuZCBob3cgdGhleSBoZWxwZWQgZm9ybSBoZXIgY2hhcm1p
bmcgcGVyc29uYWxpdHkuIDwvcD48cD5Nb3RoZXIgdGVsbHMgZGF1Z2h0ZXIgdGhhdCBHcmFuZHBh
JiM4MjE3O3MgYmFrZWQgZ29vZHMgY3JlYXRlZCB0aGUgY2hpbGQmIzgyMTc7cyBzd2VldCBkaXNw
b3NpdGlvbiBhbmQgR3JhbmRtYSYjODIxNztzIGhhbmQtY3JhZnRlZCB3b29kZW4gY3JpYiBnYXZl
IGhlciBnb29kIGRyZWFtcy4gTW90aGVyIGZlZCBraXR0ZW5zIGFuZCBiaXJkcyBkdXJpbmcgaGVy
IHByZWduYW5jeSwgYW5kIG5vdyBkYXVnaHRlciBzaG93cyB0aGUgc2FtZSBnZW5lcm9zaXR5LiA8
L3A+PHA+VGhlIGV4dWJlcmFudCBpbGx1c3RyYXRpb25zIGFyZSBieSBTaW5nYXBvcmUgbmF0aXZl
IFppeXVlIENoZW4uIDwvcD48cD48ZW0+V2hlbiBJIENhcnJpZWQgWW91IGluIE15IEJlbGx5PC9l
bT4gKDQwIHBhZ2VzLCBoYXJkY292ZXIpIGNvc3RzICQxNi45OSBmcm9tIFJ1bm5pbmcgUHJlc3Mu
IFRocml0eSBVbXJpZ2FyIGlzIGEgcHJvZmVzc29yIG9mIEVuZ2xpc2ggYXQgQ2FzZSBXZXN0ZXJu
IFJlc2VydmUgVW5pdmVyc2l0eS4gPC9wPjxwPkJyZWF0aHRha2luZyBwaG90b3MgY2FwdHVyZSBP
aGlvPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBpdHMgaW50cm9kdWN0aW9uLCA8ZW0+T2hpbyBpbiBQaG90
b2dyYXBoczogQSBQb3J0cmFpdCBvZiB0aGUgQnVja2V5ZSBTdGF0ZTwvZW0+IGlzIGRpdmlkZWQs
IGJ5IHRoZSBzcGVjaWZpY2F0aW9ucyBvZiB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyB0b3VyaXNtIGFnZW5j
eSwgaW50byBmaXZlIHJlZ2lvbnM6IE5vcnRoZWFzdCwgU291dGhlYXN0LCBTb3V0aHdlc3QsIE5v
cnRod2VzdCBhbmQgQ2VudHJhbC4gVGhlIHBob3RvZ3JhcGhlcnMsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHJl
c2lkZW50IElhbiBBZGFtcyBhbmQgUmFuZGFsbCBMZWUgU2NoaWViZXIsIGhhdmUgY29sbGFib3Jh
dGVkIG9uIHRoaXMgZ29yZ2VvdXMgbGFyZ2UtZm9ybWF0IGFsYnVtIG9mIDI4OCB2aWV3cyBvZiBs
aWdodGhvdXNlcywgbGFrZXMsIGZpcmV3b3JrcywgY291cnRob3VzZXMgYW5kIGVuZGxlc3MgZmll
bGRzIG9mIGdyZWVuLiA8L3A+PHA+TWFraW5nIHN1cmUgdG8gaGF2ZSBhdCBsZWFzdCBvbmUgcGhv
dG8gdG8gcmVwcmVzZW50IGVhY2ggY291bnR5LCBBZGFtcyBhbmQgU2NoaWViZXIgb2ZmZXIgbWFu
eSBiZWF1dGlmdWwgc2hvdHMgdGhhdCBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gdGFrZW4gaW4gYW55IE1pZHdl
c3Qgc3RhdGUsIGJ1dCBzb21lIG9ubHktaW4tT2hpbywgbGlrZSBTdGFuIEh5d2V0JiM4MjE3O3Mg
TWFub3IgSG91c2UsIHRoZSBCaWcgTXVza2llIHN0cmlwLW1pbmluZyBidWNrZXQgaW4gTWNDb25u
ZWxzdmlsbGUsIEFkYW1zIENvdW50eSYjODIxNztzIHByZWhpc3RvcmljIFNlcnBlbnQgTW91bmQg
YW5kIHRoZSBiYXNrZXQtc2hhcGVkIGZvcm1lciBMb25nYWJlcmdlciBDb21wYW55IGhlYWRxdWFy
dGVycy4gPC9wPjxwPlRoZSBmb3Jld29yZCBpcyBieSBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoLiA8ZW0+T2hp
byBpbiBQaG90b2dyYXBoczwvZW0+ICgyODEgcGFnZXMsIGhhcmRjb3ZlcikgY29zdHMgJDMyLjk1
IGZyb20gT2hpbyBVbml2ZXJzaXR5IFByZXNzLiBBZGFtcyB0ZWFjaGVzIGRpZ2l0YWwgcGhvdG9n
cmFwaHkgYXQgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgQWdyaWN1bHR1cmFsIFRlY2hu
aWNhbCBJbnN0aXR1dGUgaW4gV29vc3RlcjsgU2NoaWViZXIgaXMgYSBDb2x1bWJ1cy1iYXNlZCBw
aG90b2dyYXBoZXIuIEpvaG4gRmxlaXNjaG1hbiBwcm92aWRlZCB0aGUgdGV4dC4gPC9wPjxwPllv
Y3VtLCBVbXJpZ2FyLCBhbmQgQWRhbXMgYW5kIFNjaGllYmVyIHdpbGwgc2lnbiB0aGVpciBib29r
cywgYWxvbmcgd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gMTAwIG90aGVyIGF1dGhvcnMsIGF0IHRoZSBPaGlvYW5h
IEJvb2sgRmVzdGl2YWwgZnJvbSAxMDozMCBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUg
U2hlcmF0b24gQ29sdW1idXMgSG90ZWwsIDc1IEUuIFN0YXRlIFN0LiwgQ29sdW1idXMuIFRoZXJl
IHdpbGwgYmUgcGFuZWwgZGlzY3Vzc2lvbnMgb24gbXlzdGVyaWVzLCBjaGlsZHJlbiYjODIxNztz
IGJvb2tzLCBoaXN0b3JpY2FsIGZpY3Rpb24sIHNjaWVuY2UgZmljdGlvbiBhbmQgb3RoZXIgdG9w
aWNzLiBWaXNpdCBvaGlvYW5hYm9va2Zlc3RpdmFsLm9yZy4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5FdmVudHM8
L3A+PHA+SHVkc29uIExpYnJhcnkgJmFtcDsgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5ICg5NiBMaWJyYXJ5
IFN0LikgJiM4MjEyOyBBbXkgU3Rld2FydCBkaXNjdXNzZXMgPGVtPldpY2tlZCBQbGFudHM6IFRo
ZSBXZWVkIFRoYXQgS2lsbGVkIExpbmNvbG4mIzgyMTc7cyBNb3RoZXIgYW5kIE90aGVyIEJvdGFu
aWNhbCBBdHJvY2l0aWVzPC9lbT4sIDcgcC5tLiBNb25kYXk7IFdpbGxpYW0gR2Vyb3V4IHRhbGtz
IGFib3V0IDxlbT5UaGUgTWF0aGV3cyBNZW46IFNldmVuIEJyb3RoZXJzIGFuZCB0aGUgV2FyIEFn
YWluc3QgSGl0bGVyJiM4MjE3O3MgVS1Cb2F0czwvZW0+LCA3IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LiA8L3A+
PHA+Q3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5IChTdHJvbmdzdmlsbGUgYnJhbmNoLCAx
ODcwMCBXZXN0d29vZCBEcml2ZSkgJiM4MjEyOyBOb3ZlbGlzdCBFLiBMb2NraGFydCAoPGVtPldl
IFdlcmUgTGlhcnM8L2VtPikgc2lnbnMgaGVyIHdvcmssIGluY2x1ZGluZyBOYXRpb25hbCBCb29r
IEF3YXJkIGZpbmFsaXN0IDxlbT5UaGUgRGlzcmVwdXRhYmxlIEhpc3Rvcnkgb2YgRnJhbmtpZSBM
YW5kYXUtQmFua3M8L2VtPiwgNyB0byA4OjMwIHAubS4gTW9uZGF5LiA8L3A+PHA+TGVhcm5lZCBP
d2wgQm9vayBTaG9wICgyMDQgTi4gTWFpbiBTdC4sIEh1ZHNvbikgJiM4MjEyOyBDaW5kYSBXaWxs
aWFtcyBDaGltYSBsYXVuY2hlcyA8ZW0+U2hhZG93Y2FzdGVyPC9lbT4sIHNlY29uZCBpbiBoZXIg
PGVtPlNoYXR0ZXJlZCBSZWFsbXM8L2VtPiB0ZWVuIGZhbnRhc3kgc2VyaWVzLCA2IHAubS4gVHVl
c2RheS4gPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIENvdW50eSBQdWJsaWMgTGlicmFyeSAoUGFybWEtU25vdyBi
cmFuY2gsIDIxMjEgU25vdyBSb2FkKSAmIzgyMTI7IEpvaG4gU2NhbHppIHNpZ25zIGhpcyBzY2ll
bmNlIGZpY3Rpb24gbm92ZWwgPGVtPlRoZSBDb2xsYXBzaW5nIEVtcGlyZTwvZW0+LCA3IHRvIDg6
MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5LiA8L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMtVW5pdmVyc2l0eSBIZWln
aHRzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5IChDb3ZlbnRyeSBicmFuY2gsIDE4MjAgQ292ZW50cnkgUm9hZCkg
JiM4MjEyOyBTY290dCBMb25nZXJ0IHNpZ25zIDxlbT5ObyBNb25leSwgTm8gQmVlciwgTm8gUGVu
bmFudHM6IFRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBhbmQgQmFzZWJhbGwgaW4gdGhlIEdyZWF0IERl
cHJlc3Npb248L2VtPiwgNyB0byA4OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5OyBKb3JkYW4gRmxhaGVydHks
IGF1dGhvciBvZiA8ZW0+Tm8gTW9yZSBIZXJvZXM6IEdyYXNzcm9vdHMgQ2hhbGxlbmdlcyB0byB0
aGUgU2F2aW9yIE1lbnRhbGl0eTwvZW0+LCB0YWxrcyBhYm91dCB3aGVuICYjODIyMDtwZW9wbGUg
d2l0aCBwcml2aWxlZ2UgZW5kIHVwIG1ha2luZyB0aGluZ3Mgd29yc2UsJiM4MjIxOyA2IHAubS4g
VGh1cnNkYXk7IFRob21hcyBTd2ljayBkaXNjdXNzZXMgPGVtPkpveXMgb2YgVHJhdmVsOiBBbmQg
U3RvcmllcyBUaGF0IElsbHVtaW5hdGUgVGhlbTwvZW0+LCA3OjMwIHAubS4gVGh1cnNkYXkuIDwv
cD48cD5Mb2dhbmJlcnJ5IEJvb2tzICgxMzAxNSBMYXJjaG1lcmUgQmx2ZC4sIFNoYWtlciBIZWln
aHRzKSAmIzgyMTI7IFNhcmEgSG9sYnJvb2sgc2lnbnMgPGVtPlRoZSBFbmVteTwvZW0+LCBhYm91
dCBhIGdpcmwgZ3Jvd2luZyB1cCBpbiAxOTUwcyBEZXRyb2l0LCA2OjMwIHAubS4gVGh1cnNkYXku
PC9wPjxwPkRvdmVyIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5ICg1MjUgTi4gV2FsbnV0IFN0LikgJiM4MjEyOyBN
YXJsZW5lIE1pbGxlciBkaXNjdXNzZXMgYW5kIHNpZ25zIDxlbT5DYWxsZWQgdG8gYmUgQW1pc2g6
IE15IEpvdXJuZXkgZnJvbSBIZWFkIE1ham9yZXR0ZSB0byB0aGUgT2xkIE9yZGVyPC9lbT4sIDY6
MzAgdG8gNzozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5Ba3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnR5IE1haW4g
TGlicmFyeSAoNjAgUy4gSGlnaCBTdC4pICYjODIxMjsgR2VvcmdlIFNhdW5kZXJzIGpvaW5zIHRo
ZSBNYWluIEV2ZW50IEF1dGhvciBTZXJpZXMgd2l0aCBoaXMgYmVzdHNlbGxpbmcgbmV3IG5vdmVs
IDxlbT5MaW5jb2xuIGluIHRoZSBCYXJkbzwvZW0+LCA3IHRvIDkgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gPC9w
PjxwPkJhcm5lcyAmYW1wOyBOb2JsZSAoMTk4IENyb2NrZXIgUGFyayBCbHZkLiwgV2VzdGxha2Up
ICYjODIxMjsgQ2Fzc2FuZHJhIEJpc2hvcCBzaWducyA8ZW0+VGVkZHkmIzgyMTc7cyBKb3VybmV5
IHRvIHRoZSBDbG91ZHM8L2VtPiwgYWJvdXQgYW4gYW5nZWwgd2hvIGhlbHBzIGEgZHlpbmcgY2hp
bGQsIDY6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheTsgRWlsZWVuIFJ5YW4gRXdlbiBzaWducyBoZXIgY2hpbGRy
ZW4mIzgyMTc7cyBib29rIDxlbT5BIFN5bXBob255IG9mIENvd2JlbGxzPC9lbT4sIDEgcC5tLiBT
YXR1cmRheS4gPC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSAoMTAwNTAgUmF2ZW5uYSBS
b2FkKSAmIzgyMTI7IENsZXZlbGFuZCBwZXQgcGhvdG9ncmFwaGVyIEdyZWcgTXVycmF5IHNpZ25z
IDxlbT5QZWFudXQgQnV0dGVyIERvZ3M8L2VtPiwgYSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIHBvcnRyYWl0cyBv
ZiBkb2dzIGVhdGluZyBwZWFudXQgYnV0dGVyLCAxMCBhLm0uIHRvIG5vb24gU2F0dXJkYXkuIDwv
cD48cD5CYXJuZXMgJmFtcDsgTm9ibGUgKDM4MSBCb2FyZG1hbi1Qb2xhbmQgUm9hZCwgWW91bmdz
dG93bikgJiM4MjEyOyBOZXcgYW5kIExvY2FsIEF1dGhvciBFdmVudCwgMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5
LjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnkgKE1heWZpZWxkIGJyYW5jaCwg
NTAwIFNPTSBDZW50ZXIgUm9hZCkgJiM4MjEyOyBIaXN0b3JpYW4gQWxhbiBEdXRrYSB0YWxrcyBh
Ym91dCA8ZW0+SGlzdG9yaWMgTW92aWUgVGhlYXRlcnMgb2YgRG93bnRvd24gQ2xldmVsYW5kPC9l
bT4sIDIgdG8gNCBwLm0uIFNhdHVyZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjEyOyBCYXJiYXJhIE1jSW50eXJl
PC9wPjxwPlNwZWNpYWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsPC9wPjxwPlNlbmQgaW5mb3JtYXRp
b24gYWJvdXQgYm9va3Mgb2YgbG9jYWwgaW50ZXJlc3QgdG8gTHlubmUgU2hlcndpbiwgRmVhdHVy
ZXMgRGVwYXJ0bWVudCwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWtyb24s
IE9IIDQ0MzA5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpsc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBFdmVudCBub3RpY2VzIHNob3Vs
ZCBiZSBzZW50IGF0IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBpbiBhZHZhbmNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.