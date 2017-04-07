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Local books and authors: History of Canton Palace; daughter looks at parents’ marriage; events, signings

Published: April 7, 2017 - 04:35 PM
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The cover of Karen McClintock's book My Father's Closet.


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