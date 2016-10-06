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Rita Dove makes shortlist for National Book Award

Staff and wire reports

Published: October 6, 2016 - 11:21 AM

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Rita Dove makes shortlist for National Book Award - 11:21 AM

Akron native and former U.S. poet laureate Rita Dove is on the shortlist for the National Book Award for poetry. Dove’s nomination is for her latest release, Collected Poems 1974-2004.

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