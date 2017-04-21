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After 30 years of storytelling, it’s time to write my own — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: April 21, 2017 - 02:53 PM
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Juanita Geiss of Akron's Woodland United Methodist Church spreads cheer to church members through her greeting card ministry in this Aug. 22, 2012 file photo. (Akron Beacon Journal file photo)


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