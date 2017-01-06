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Cheap tricks make for budget-friendly laundry room redo — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: January 6, 2017 - 01:37 PM
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The laundry room before its makeover, complete with an unsightly utility sink, an outdated wallpaper border and paint colors that don't complement the beige tile floor. (Mary Beth Breckenridge/Akron Beacon Journal)


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