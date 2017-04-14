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Columnist takes a crack at decorating Ukrainian pysanky eggs — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: April 14, 2017 - 12:50 PM
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Michael Walkowiec won a blue ribbon at the Canfield Fair for his egg depicting the Last Supper. (Mary Beth Breckenridge/Akron BeaconJournal)


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