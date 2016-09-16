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Decorators strut their style at Designer ShowHouse, opening Sunday

By Mary Beth  Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: September 16, 2016 - 02:58 PM | Updated: September 16, 2016 - 03:05 PM
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Intricate detailed woodwork on a banister leading upstairs at the Junior League of Akron's Designer ShowHouse on West Market Street. Designer ShowHouse is a periodic fund-raiser organized by the Junior League of Akron to raise money for the programs it supports. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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