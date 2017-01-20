Downsizing a home is a process that takes preparation — Mary Beth Breckenridge

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WWVhaCwgSSYjODIxNzt2ZSByZWFjaGVkIHRoYXQgYWdlLjwvcD48cD5JJiM4MjE3O20gc3Rh
cnRpbmcgdG8gdGhpbmsgYWJvdXQgZG93bnNpemluZy48L3A+PHA+RXZlbiB0aG91Z2ggbXkgaHVz
YmFuZCBhbmQgSSB0cnVseSBsb3ZlIG91ciBob3VzZSwgaXQmIzgyMTc7cyBubyBsb25nZXIgdGhl
IGJlc3QgZml0IGZvciBhIGNvdXBsZSBvZiBlbXB0eSBuZXN0ZXJzLiBUaGluZ3MgbGlrZSBoZWF0
aW5nIDIsMjAwIHNxdWFyZSBmZWV0LCBjbGVhbmluZyBmb3VyIGJlZHJvb21zIGFuZCBtb3dpbmcg
YSBoYWxmLWFjcmUgYXJlIHN0YXJ0aW5nIHRvIHNlZW0gcG9pbnRsZXNzLjwvcD48cD5CdXQgaXQm
IzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIGxldCBnbywgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBub3QgcXVpdGUgcmVhZHkgeWV0
LjwvcD48cD5TdGlsbCwgTWF0dCBQYXJrZXIgaGFzIG1lIHRoaW5raW5nIGFoZWFkLiBQYXJrZXIg
aXMgYSByZWFsdHkgYWdlbnQgaW4gU2VhdHRsZSBhbmQgdGhlIGF1dGhvciBvZiA8ZW0+UmVhbCBF
c3RhdGUgU21hcnQsPC9lbT4gYSBib29rIHRoYXQgbG9va3MgYXQgdGhlIHdheXMgeW91ciBob21l
IGFmZmVjdHMgeW91ciBwaHlzaWNhbCBhbmQgZW1vdGlvbmFsIGhlYWx0aC4gSGlzIGdvYWwgaW4g
d3JpdGluZyBpdCwgaGUgZXhwbGFpbmVkLCB3YXMgdG8gaGVscCBwZW9wbGUgbWFrZSBiZXR0ZXIs
IG1vcmUgYmFsYW5jZWQgZGVjaXNpb25zIGFib3V0IHdoZXJlIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgYmUgc3Bl
bmRpbmcgYSBiaWcgY2h1bmsgb2YgdGhlaXIgbGl2ZXMuPC9wPjxwPkRlY2lzaW9ucyBsaWtlIGRv
d25zaXppbmcuPC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBnb29kIHJlYXNvbnMgdG8gY29uc2lkZXIgbW92aW5n
IHRvIGEgc21hbGxlciBob21lLCBoZSBzYWlkLiBVc2luZyB0YXggaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIGRh
dGEgZnJvbSB0aGUgQnVyZWF1IG9mIExhYm9yIFN0YXRpc3RpY3MsIGhlIGNhbGN1bGF0ZWQgdGhh
dCBvd25pbmcgcmVhbCBlc3RhdGUgY29zdHMgYWJvdXQgMzIgY2VudHMgcGVyIHNxdWFyZSBmb290
IGV2ZXJ5IG1vbnRoICYjODIxMjsgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgY291bnRpbmcgYSBtb3J0
Z2FnZSBwYXltZW50IG9yIG5vbmVzc2VudGlhbCBpbXByb3ZlbWVudHMgbGlrZSBpbnN0YWxsaW5n
IGdyYW5pdGUgY291bnRlcnRvcHMuIElmIHlvdSYjODIxNztyZSBsZWF2aW5nIDEsMDAwIHNxdWFy
ZSBmZWV0IG9mIGEgaG91c2UgZXNzZW50aWFsbHkgdW51c2VkLCAmIzgyMjA7dGhhdCYjODIxNztz
ICQzMjAgYSBtb250aCB0aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSB3YXN0aW5nLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+V293LiBJIGNvdWxkIGJlIHB1dHRpbmcgdGhhdCBpbnRvIGEgdHJhdmVsIGZ1bmQuPC9w
PjxwPkhhbmdpbmcgb250byBhIGhvdXNlIHdpdGggZXhjZXNzIHNwYWNlIGFsc28gbWFrZXMgaXQg
dG9vIGVhc3kgdG8gYWNjdW11bGF0ZSBzdHVmZiwgd2hpY2ggb2Z0ZW4gZ2V0cyBmb3Jnb3R0ZW4g
aW4gZHJhd2VycywgY2xvc2V0cywgYXR0aWNzIGFuZCBiYXNlbWVudHMuIFRob3NlIGV4Y2VzcyBw
b3NzZXNzaW9ucyBjYW4gdHVybiBpbnRvIGFueGlldHktY2F1c2luZyBjbHV0dGVyLjwvcD48cD5B
bmQgdGhlbiB0aGVyZSBhcmUgdGhlIHBoeXNpY2FsIGFuZCB0aW1lIGRlbWFuZHMgb2YgaG9tZW93
bmVyc2hpcC4gVGhlIG5vdmVsdHkgb2YgY2FyaW5nIGZvciBhIGhvdXNlIGFuZCB5YXJkIHRlbmRz
IHRvIHdlYXIgb2ZmIG92ZXIgdGltZSwgYW5kIHRoZSB0YXNrcyBtaWdodCBldmVuIGJlY29tZSBw
aHlzaWNhbGx5IGRpZmZpY3VsdCwgUGFya2VyIHNhaWQuIFlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRo
YXQgdG8gaGFwcGVuLCBiZWNhdXNlIHNsYWNraW5nIG9mZiBvbiBtYWludGVuYW5jZSBoYXJtcyB5
b3VyIGhvbWUmIzgyMTc7cyByZXNhbGUgdmFsdWUsIGhlIHBvaW50ZWQgb3V0LjwvcD48cD5TbyBo
b3cgY2FuIGhvbWVvd25lcnMgbGlrZSBtZSBnZXQgdGhlaXIgaGVhZHMgYXJvdW5kIGRvd25zaXpp
bmc/PC9wPjxwPlN0YXJ0IHdpdGggdGhlIG9idmlvdXM6IFBhcmUgeW91ciBwb3NzZXNzaW9ucywg
UGFya2VyIHN1Z2dlc3RlZC4gTWFrZSBhIGhhYml0IG9mIGdvaW5nIHRocm91Z2ggeW91ciBzdHVm
ZiBldmVyeSB5ZWFyLiBJZiB5b3UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCB1c2VkIGl0IGluIDEyIG1vbnRocywg
Y29uc2lkZXIgc2VsbGluZyBvciBkb25hdGluZyBpdC48L3A+PHA+SGUgY29uY2VkZWQgdGhhdCBp
c24mIzgyMTc7dCBhbHdheXMgZWFzeSwgYmVjYXVzZSB3ZSBnZXQgZW1vdGlvbmFsbHkgYXR0YWNo
ZWQgdG8gb3VyIHRoaW5ncy4gQnV0IFBhcmtlciBzYWlkIGl0IG1heSBoZWxwIHRvIHRoaW5rIG9m
IHlvdXIgY2hpbGRyZW4uICYjODIyMDtBc2sgeW91cnNlbGYsICYjODIxNjtEbyB3ZSB3YW50IG91
ciBraWRzIHRvIGhhdmUgdG8gZGVhbCB3aXRoIHRoaXM/JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZW4gY29tZXMgYSBtb3JlIGZ1biBwdXJzdWl0LCBkcmVhbWluZyBhYm91
dCB5b3VyIG5leHQgaG9tZS4gPC9wPjxwPlBpbnRlcmVzdCBpcyBhIGdyZWF0IHNvdXJjZSBvZiBp
ZGVhcywgUGFya2VyIHNhaWQuIEhlIHN1Z2dlc3RlZCBzdGFydGluZyBhICYjODIyMDtNeSBOZXh0
IEhvdXNlJiM4MjIxOyBib2FyZCBhbmQgcGlubmluZyBhbGwgdGhlIHBpY3R1cmVzIHlvdSB3YW50
IG9mIGx1eHVyaW91cyBiYXRocm9vbXMsIG9yZ2FuaXplZCBwYW50cmllcyBvciB3aGF0ZXZlciBl
bHNlIHlvdSYjODIxNztkIGxpa2UgdG8gaGF2ZS4gSXQgd2lsbCBoZWxwIHlvdSBnZXQgZXhjaXRl
ZCBhYm91dCB0aGUgcHJvc3BlY3Qgb2YgbW92aW5nIGFuZCBkZXZlbG9wIGEgc2Vuc2Ugb2Ygb3du
ZXJzaGlwIGluIHRoYXQgZHJlYW0gaG9tZSwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+V2hlbiBpdCBjb21lcyB0
aW1lIHRvIHRha2UgdGhlIHBsdW5nZSwgdGFrZSBjYXJlIHRvIGNob29zZSBhIGhvdXNlIHRoYXQg
bWVldHMgeW91ciBuZXcgbmVlZHMsIFBhcmtlciBzYWlkLiBBbWVyaWNhbnMgdGVuZCB0byBkbyBt
b3N0IG9mIHRoZWlyIGxpdmluZyBpbiB0aGUga2l0Y2hlbiBhbmQgdGhlIHJvb20gcmlnaHQgbmV4
dCB0byBpdCwgc28gZm9jdXMgb24gdGhvc2Ugc3BhY2VzLCBoZSByZWNvbW1lbmRlZC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1lvdSB3YW50IHRvIGdvIGJpZyBpbiB5b3VyIGtpdGNoZW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7WW91IHdhbnQgYSBraXRjaGVuIHNwYWNlIHRoYXQgeW91IGZlZWwgd29uZGVyZnVs
IGFib3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHV0IGEgcHJpb3JpdHkgb24gdGhlIGhvbWUmIzgyMTc7cyBs
YXlvdXQsIHRvby4gQW4gb3BlbiBmbG9vciBwbGFuIHdpdGggaGlnaCBjZWlsaW5ncyBmZWVscyBz
cGFjaW91cywgZXZlbiBpbiBhIHNtYWxsZXIgaG9tZS4gSG9tZXMgYnVpbHQgaW4gdGhlIDE5NTBz
IGFuZCAmIzgyMTc7NjBzIG9mdGVuIGhhdmUgdGhvc2UgbGF5b3V0cywgaGUgc2FpZCwgb3IgYXJl
IG1vcmUgZWFzaWx5IGNvbnZlcnRlZCB0byBhbiBvcGVuIGNvbmNlcHQuPC9wPjxwPldoYXQgc2hv
dWxkIGJlIGxvdyBvbiB0aGUgcHJpb3JpdHkgbGlzdD8gVGhlIG1hc3RlciBiZWRyb29tLCBQYXJr
ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Blb3BsZSBkb24mIzgyMTc7dCBzcGVuZCB0aW1lIHRoZXJlLCYjODIy
MTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhpbmsgb2YgeW91ciBuZXh0IGhvbWUgcHVyY2hhc2Ugbm90IHNv
IG11Y2ggYXMgYSBtb25leSBleHBlbmRpdHVyZSwgYnV0IGFzIGEgdGltZSBleHBlbmRpdHVyZSwg
aGUgc3VnZ2VzdGVkLiBLbm93aW5nIHRoYXQgdGltZSBpcyB5b3VyIG9ubHkgaXJyZXBsYWNlYWJs
ZSByZXNvdXJjZSBjYW4gaGVscCB5b3UgbmFycm93IHlvdXIgY2hvaWNlcyB0byBob21lcyB0aGF0
IHdpbGwgaGVscCB5b3UgY29uc2VydmUgdGhhdCBwcmVjaW91cyBhc3NldC48L3A+PHA+QXMgaGUg
cHV0IGl0LCAmIzgyMjA7RG8geW91IHdhbnQgdG8gYmUgd2l0aCB5b3VyIGdyYW5ka2lkcywgb3Ig
ZG8geW91IHdhbnQgdG8gYmUgd2VlZGluZz8mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV2ZW4gZm9yIHVzIGdhcmRl
bmVycywgdGhhdCYjODIxNztzIGEgbm8tYnJhaW5lci48L3A+PHA+TWFyeSBCZXRoIEJyZWNrZW5y
aWRnZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3NTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1i
cmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYnJlY2tlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIFlvdSBjYW4gYWxzbyBiZWNvbWUgYSBmYW4gb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUJCcmVja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vTUJCcmVja0FCSjwvYT4sIGZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUJCcmVja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7TUJCcmVja0FCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIHJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9tYXJ5LWJldGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hp
by5jb20vYmxvZ3MvbWFyeS1iZXRoPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.