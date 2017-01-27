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HGTV’s Scott McGillivray to share renovation expertise at Cleveland home show ­— Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: January 27, 2017 - 02:17 PM | Updated: January 27, 2017 - 07:00 PM
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Scott McGillivray of HGTV's "Income Property" for HGTV (Arash Moallemi photo)


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