Home and garden notes: Parade of Ponds, hosta show, beekeeping

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPjIwdGggQW5udWFsIFBhcmFkZSBvZiBQb25kczwvc3Ry
b25nPiwgc2VsZi1ndWlkZWQgdG91ciB0byByYWlzZSBmdW5kcyBmb3IgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4m
IzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBCdXJuIFVuaXQuIFNvdXRoIG9mIFJvdXRlIDIyNCB0b3VyLCAxMCBh
Lm0uIHRvIDUgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhbmQgMTEgYS5tLiB0byA1IHAubS4gU3VuZGF5OyBub3J0
aCBvZiBSb3V0ZSAyMjQgSnVseSAyMi0yMzsgVW5kZXIgdGhlIExpZ2h0cyBldmVuaW5nIHRvdXIs
IDg6MzAtMTA6MzAgcC5tLiBGcmlkYXkuIFRvdXIgYm9va2xldHMgJDEwIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93YXRlcnhzY2FwZXMuY29tL3BhcmFkZS1vZi1wb25kcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0
dHA6Ly93YXRlcnhzY2FwZXMuY29tL3BhcmFkZS1vZi1wb25kczwvYT4uIDwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+TWlkbGFuZCBhbmQgTm9ydGhjb2FzdCBIb3N0YSBTb2NpZXRpZXMgSG9z
dGEgU2hvdzwvc3Ryb25nPiwgU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEtpd2FuaXMgQ2l2aWMgQ2VudGVyLCA3
MjUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBEcml2ZSwgQWtyb24uIEhvc3RhIGxlYXZlcyBhY2NlcHRlZCBmb3Ig
anVkZ2luZyA3LTEwIGEubS4gU2hvdyB3aXRoIHZlbmRvcnMsIG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYywg
YXQgMSBwLm0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWlkbGFuZGhvc3Rhc29jaWV0eS53ZWVibHku
Y29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm1pZGxhbmRob3N0YXNvY2lldHkud2VlYmx5LmNvbTwv
YT4uIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+QW1lcmljYW4gU2V3aW5nIEd1aWxkIEdh
cm1lbnQgR2FscyBhbmQgR3V5czwvc3Ryb25nPiwgMTAgYS5tLiBTYXR1cmRheSwgU3RvdyBQdWJs
aWMgTGlicmFyeSwgMzUxMiBEYXJyb3cgUm9hZCwgU3Rvdy4gTWVtYmVycyB3aWxsIHdvcmsgb24g
bXVzbGluIGZpdHRpbmdzIGFuZCBtZWFzdXJlbWVudHMuIENhbGwgTWFyZ2FyZXQgQ3Jhd2ZvcmQg
YXQgMzMwLTgwOS02MzU0IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptY3Jhd2ZvcmQzNDM5QHNz
c25ldC5jb20iPm1jcmF3Zm9yZDM0MzlAc3NzbmV0LmNvbTwvYT4uIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxOzxzdHJvbmc+T1NVIEV4dGVuc2lvbiBQb3J0YWdlIENvdW50eSBNYXN0ZXIgR2FyZGVuZXIg
Vm9sdW50ZWVycyBCZWVrZWVwaW5nIFdvcmtzaG9wPC9zdHJvbmc+LCA2LTggcC5tLiBNb25kYXks
IFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IFNvaWwgYW5kIFdhdGVyIENvbnNlcnZhdGlvbiBEaXN0cmljdCwgNjk3
MCBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4OCwgUmF2ZW5uYS4gS3Jpc3RlbiBQb29sLCBvd25lciBhbmQgZ3Jvd2Vy
IGF0IEJsYWNrIERvZyBBY3Jlcywgd2lsbCBzaGFyZSBoZXIgZXhwZXJpZW5jZXMgYXMgYSBiZWVr
ZWVwZXIgaW4gYSBjaGFuZ2luZyBlbnZpcm9ubWVudC4gRnJlZS4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVp
cmVkLCBjYWxsIFJvYmluIGF0IDMzMC0yOTYtNjQzMiBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
Y2hyaXN0ZW5zZW4uMjI3QG9zdS5lZHUiPmNocmlzdGVuc2VuLjIyN0Bvc3UuZWR1PC9hPi4gPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5BbWVyaWNhbiBTZXdpbmcgR3VpbGQgV2Fkc3dvcnRo
IEdyb3VwPC9zdHJvbmc+LCA2IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LCBUcmluaXR5IFVuaXRlZCBDaHVyY2gg
b2YgQ2hyaXN0LCAyMTUgSGlnaCBTdC4sIFdhZHN3b3J0aC4gU2FsYWQgc3VwcGVyLCBwbGFubmlu
ZyBmb3IgZnV0dXJlIG1lZXRpbmdzLiBSZWdpc3RlciBieSBTYXR1cmRheTsgY2FsbCBMYXVyaWUg
U2NobWVsdHplciBhdCAzMzAtMzM2LTQwNjkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhc3N5
Y2F0MTk2QGdtYWlsLmNvbSI+c2Fzc3ljYXQxOTZAZ21haWwuY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5TdW1tZXIgR3JhZnRpbmcgV29ya3Nob3AsPC9zdHJvbmc+IDggYS5t
LiB0byBub29uIFRodXJzZGF5LCBBcmJvcmV0dW0gRmllbGQgSGVhZHF1YXJ0ZXJzLCAyMzIwIFNl
bGJ5IFJvYWQsIFdvb3N0ZXIuIEhhbmRzLW9uIHdvcmtzaG9wIGFib3V0IGJ1ZCBncmFmdGluZy4g
Um9vdHN0b2NrIGFuZCBzY2lvbiB3aWxsIGJlIHByb3ZpZGVkLiAkMzUgbWVtYmVyLCAkNDUgbm9u
bWVtYmVyLiBUbyByZWdpc3RlciwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yZWdvbmxpbmUu
Y29tL2J1aWxkZXIvc2l0ZS8/ZXZlbnRpZD0xOTI3MzA0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnJl
Z29ubGluZS5jb20vYnVpbGRlci9zaXRlLz9ldmVudGlkPTE5MjczMDQ8L2E+LiA8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IEJlZWtlZXBlcnMsPC9zdHJvbmc+IDcg
cC5tLiBUaHVyc2RheSwgTWFwbGV3b29kIENhcmVlciBDZW50ZXIsIDcwNzUgU3RhdGUgUm91dGUg
ODgsIFJhdmVubmEuIERyLiBNYXR0aGV3IExlaG5lcnQsIEJpb2xvZ2ljYWwgU2NpZW5jZXMgcHJv
ZmVzc29yIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgd2lsbCBzcGVhayBhYm91dCBob25leWJl
ZSBwb2xsaW5hdGlvbiBhbmQgZ2VuZXRpY3MuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIE1h
cnkgTG92aW4gYXQgMzMwLTMyNS0zMDI4LiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IENoaXBwZXdh
IEdhcmRlbiBDbHViIEJpZW5uaWFsIFN0YW5kYXJkIEZsb3dlciBTaG93LCA8L3N0cm9uZz4xLTUg
cC5tLiBKdWx5IDIyIGFuZCBub29uIHRvIDMgcC5tLiBKdWx5IDIzLCBCcmVja3N2aWxsZSBDb21t
dW5pdHkgQ2VudGVyLCAxIENvbW11bml0eSBEcml2ZSwgQnJlY2tzdmlsbGUuIENlbGVicmF0aW5n
IHRoZSAxMDB0aCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB0aGUgQ2xldmVsYW5kIE1ldHJvcGFya3MuIEhvcnRp
Y3VsdHVyZSwgbWluaWF0dXJlIGFuZCBzdGFuZGFyZCBmbG9yYWwgYXJyYW5nZW1lbnRzLCBwaG90
b2dyYXBoeSBhbmQgbW9yZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jaGlwcGV3YWdhcmRlbmNsdWIu
Y29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNoaXBwZXdhZ2FyZGVuY2x1Yi5jb208L2E+LiA8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPldhcm0gVXAgQWtyb24gbWVldGluZzwvc3Ryb25nPiwg
MzozMC01IHAubS4gSnVseSAyNSwgTW9nYWRvcmUgQnJhbmNoIExpYnJhcnksIDE0NCBTLiBDbGV2
ZWxhbmQgQXZlLiBNZW1iZXJzIGtuaXQgYW5kIGNyb2NoZXQgcmVjdGFuZ2xlcyB0aGF0IGFyZSB1
c2VkIHRvIG1ha2UgYWZnaGFucyBmb3IgbmVlZHkgcGVvcGxlIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLiA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd2FybXVwYWtyb24ud2Vicy5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vd2FybXVwYWtyb24ud2Vicy5jb208L2E+LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+
QW1lcmljYW4gU2V3aW5nIEd1aWxkIEVsbGV0IEdyb3VwPC9zdHJvbmc+LCAxMCBhLm0uIEp1bHkg
MjYsIEVsbGV0IENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDI0NDkgV2VkZ2V3b29kIERyaXZlLCBBa3Jvbi4g
TWVtYmVycyB3aWxsIHdvcmsgb24gdGhlIHNlcnZpY2UgcHJvamVjdCBvZiBzdHJpbmcgYmFja3Bh
Y2tzIGZvciB0aGUgSGF2ZW4gb2YgUmVzdC4gQ2FsbCBBdWRyZXkgQm95ZCBhdCAzMzAtNjI4LTQ4
NDcgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFiaWUyNjgzQGdtYWlsLmNvbSI+YWJpZTI2ODNA
Z21haWwuY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsgTWFzc2lsbG9uIE11c2V1bSBwcmVzZW50cyBS
ZWxpY3MgYW5kIFJlZmFicyBSb2Fkc2hvdyAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiB0byA0IHAubS4gSnVseSAy
OSwgTWFzc2lsbG9uIE11c2V1bSwgMTIxIExpbmNvbG4gV2F5IEUuIEFwcHJhaXNhbHMgJDUgcGVy
IGl0ZW0uIFZlbmRvcnMgd2lsbCBkaXNwbGF5IGFuZCBzZWxsIGFudGlxdWVzIGFuZCByZXB1cnBv
c2VkIGl0ZW1zLiBMaXZlIG11c2ljIGFuZCBmYW1pbHkgYWN0aXZpdGllcy4gRm9yIG1vcmUgaW5m
b3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTgzMy00MDYxIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
bWFzc2lsbG9ubXVzZXVtLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5tYXNzaWxsb25tdXNldW0u
b3JnPC9hPi4gPC9wPjxwPlNlbmQgaW5mb3JtYXRpb24gb24gaG9tZSBhbmQgZ2FyZGVuIGV2ZW50
cyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmxzaGVy
d2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.