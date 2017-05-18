Home and garden notes: Stock your garden with plant sales

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO09oaW8gU3RhdGUgTWFzdGVyIEdhcmRlbmVyIFZvbHVu
dGVlcnMgb2YgU3RhcmsgQ291bnR5IFBsYW50IEV4cG8sPC9zdHJvbmc+IDggYS5tLiB0byAxIHAu
bS4gU2F0dXJkYXksIFN0YXJrIENvdW50eSBGYWlyZ3JvdW5kcywgRXhoaWJpdGlvbiBIYWxsLCAz
MDUgV2VydHogQXZlLiBOVywgQ2FudG9uLiBQbGFudHMgZm9yIHNhbGUgaW5jbHVkaW5nIHBlcmVu
bmlhbHMsIG5hdGl2ZSBwbGFudHMsIGhlaXJsb29tcywgdmVnZXRhYmxlcyBhbmQgaGVyYnMuIEZy
ZWUgYWRtaXNzaW9uLiA8c3Ryb25nPiA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO1dhZHN3b3J0aCBTcHJpbmcgSGVyYiBhbmQgQ3JhZnQgRmVzdGl2YWwsPC9zdHJvbmc+IDkg
YS5tLiB0byA0IHAubS4gU2F0dXJkYXksIG9uIHRoZSBTcXVhcmUgaW4gRG93bnRvd24gV2Fkc3dv
cnRoLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbWFpbnN0cmVldHdhZHN3b3J0aC5vcmciIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vbWFpbnN0cmVldHdhZHN3b3J0aC5vcmc8L2E+LiAgPHN0cm9uZz4gPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUd2luYnJvb2tzIEdhcmRlbiBDbHViIFBs
YW50IFNhbGUsPC9zdHJvbmc+IDkgYS5tLiB0byBub29uIFNhdHVyZGF5LCBDb2x1bWJpYSBXb29k
cyBQYXJrIFBhdmlsaW9uLCA0MDcwIENvbHVtYmlhIFdvb2RzIERyaXZlLCBOb3J0b24uIFBlcmVu
bmlhbHMgZm9yIHNoYWRlIGFuZCBzdW4sIGhlcmJzLCBkYXlsaWxpZXMsIGhvc3RhcywgZ3Jhc3Nl
cyBhbmQgbW9yZSBmcm9tICQxLSQ1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q3Jvd24g
UG9pbnQgRWNvbG9neSBDZW50ZXImIzgyMTc7cyBPcmdhbmljIFBsYW50IFNhbGUsPC9zdHJvbmc+
IDEwIGEubS4gdG8gNCBwLm0uIFNhdHVyZGF5LCBDcm93biBQb2ludCBFY29sb2d5IENlbnRlciwg
MzIyMCBJcmEgUm9hZCwgQmF0aC4gTW9yZSB0aGFuIDIwMCB2YXJpZXRpZXMgb2YgdmVnZXRhYmxl
cywgZmxvd2VyIGFuZCBoZXJiIHBsYW50cywgbWFueSBoZWlybG9vbSB2YXJpZXRpZXMuIDMzMC02
NjgtODk5MiBvciB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNyb3ducHQub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmNyb3ducHQub3JnPC9hPi4gIDxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPiYjODIyNjsgSG9sZGVuIEFyYm9yZXR1bSBQbGFudCBTYWxlPGVtPiw8L2VtPjwvc3Ryb25n
PiAxMCBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhbmQgU3VuZGF5LCBXYXJyZW4gSC4gQ29ybmlu
ZyBWaXNpdG9yIENlbnRlciwgOTUwMCBTcGVycnkgUm9hZCwgS2lydGxhbmQuIE5lYXJseSB0d28g
ZG96ZW4gc3BlY2llcyBvZiB3aWxkZmxvd2VycywgbW9zdCBmcm9tIHNlZWRzIGNvbGxlY3RlZCBh
dCBIb2xkZW4uIEFyZWEgbnVyc2VyaWVzIGFuZCBnYXJkZW5zIHdpbGwgb2ZmZXIgcGVyZW5uaWFs
cywgYW5udWFscywgaGVyYnMsIHdvb2R5IHBsYW50cyAoc2hydWJzL3RyZWVzKSBhbmQgZ2FyZGVu
IGFjY2Vzc29yaWVzLiBNZW1iZXJzIGZyZWUsIG5vbm1lbWJlcnMgJDUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cuaG9sZGVuYXJiLm9yZy9ldmVudC9wbGFudC1zYWxlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LmhvbGRlbmFyYi5vcmcvZXZlbnQvcGxhbnQtc2FsZTwvYT4uIDwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIy
NjsgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgQmVla2VlcGVycyBTcHJpbmcgRmllbGQgRGF5LCA8L3N0cm9uZz4x
IHAubS4gU3VuZGF5LCBIb21lIG9mIE5vcm0gTWFjaywgODI1OSBTdGF0ZSBSb3V0ZSA4OCwgUmF2
ZW5uYS4gTG9vayBhdCBhbiBlc3RhYmxpc2hlZCBoaXZlIGFuZCBhIG5ldyBvbmUsIGdvIG92ZXIg
aXRlbXMgaW4gdGhlIG5ldyBiZWVrZWVwZXImIzgyMTc7cyBidWNrZXQgYW5kIGxlYXJuIGFib3V0
IHF1ZWVuIHJlYXJpbmcgYW5kIGdyYWZ0aW5nLiBGcmVlLiBDYWxsIE1hcnkgTG92aW4gYXQgMzMw
LTMyNS0zMDI4LiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEtpbmRlcmVhbG06IEh1bW1pbmdiaXJk
czxlbT4sPC9lbT48L3N0cm9uZz4gMTA6MzAtMTE6MzAgYS5tLiBNb25kYXksIEdvb2R5ZWFyIEhl
aWdodHMgTWV0cm8gUGFyaywgR29vZHllYXIgTG9kZ2UsIDIwNzcgTmV3dG9uIFN0LiwgQWtyb24u
IEFnZXMgMy02IHdpdGggYWR1bHQgY29tcGFuaW9ucyBsZWFybiBhYm91dCBodW1taW5nYmlyZHMs
IGluY2x1ZGluZyBhIGNyYWZ0IGFuZCBzaG9ydCBoaWtlLiBSZXBlYXRzIDEwOjMwLTExOjMwIGEu
bS4gV2VkbmVzZGF5LCBGaXJlc3RvbmUgTWV0cm8gUGFyaywgQ292ZW50cnkgT2FrcyBBcmVhLCA0
MCBBeGxpbmUgQXZlLiwgQWtyb247IDEwOjMwLTExOjMwIGEubS4gYW5kIDEtMiBwLm0uIEZyaWRh
eSwgRi5BLiBTZWliZXJsaW5nIE5hdHVyZSBSZWFsbSwgVmlzaXRvcnMgQ2VudGVyLCAxODI4IFNt
aXRoIFJvYWQsIEFrcm9uOyBhbmQgMTA6MzAtMTE6MzAgYS5tLiBNYXkgMjcsIEYuQS4gU2VpYmVy
bGluZyBOYXR1cmUgUmVhbG0sIFZpc2l0b3JzIENlbnRlciwgMTgyOCBTbWl0aCBSb2FkLCBBa3Jv
bi4gQWR2YW5jZSByZWdpc3RyYXRpb24gaXMgcmVxdWlyZWQsIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LiA8
L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IENoaXBwZXdhIEdhcmRlbiBDbHViLCA8L3N0cm9uZz43IHAu
bS4gVHVlc2RheSwgQnJlY2tzdmlsbGUgQ29tbXVuaXR5IENlbnRlciwgMiBDb21tdW5pdHkgRHJp
dmUsIEJyZWNrc3ZpbGxlLiBNYXJnYXJldCBEZVdvbGQsIEp1ZHkgR3Vpbm4sIFN1c2FuIEp1cmVj
a2kgYW5kIERlYiBTY2h1Y2tlcnQgd2lsbCBwcmVzZW50IGEgZGVzaWduIHByb2dyYW0gdG8gcHJl
cGFyZSBtZW1iZXJzIGZvciB0aGUgSnVseSBmbG93ZXIgc2hvdy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5jaGlwcGV3YWdhcmRlbmNsdWIuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNoaXBwZXdhZ2Fy
ZGVuY2x1Yi5jb208L2E+LiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IE1lZXQgTWUgaW4gdGhlIEdh
cmRlbjxlbT4sPC9lbT48L3N0cm9uZz4gNy05IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LCBGLkEuIFNlaWJlcmxp
bmcgTmF0dXJlIFJlYWxtLCBWaXNpdG9ycyBDZW50ZXIsIDE4MjggU21pdGggUm9hZCwgQWtyb24u
IEpvaW4gdGhlIE1hc3RlciBHYXJkZW5lcnMgb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSB0byBsZWFybiBhYm91
dCB0cm9waWNhbCBwbGFudHMgYW5kIGhvdyB0byBjYXJlIGZvciB0aGVtIGluIE5vcnRoZWFzdCBP
aGlvLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkJhdGggVm9sdW50ZWVycyBmb3IgU2VydmljZSBI
b21lIFRvdXIsPC9zdHJvbmc+IDk6MzAgYS5tLiB0byAzOjMwIHAubS4gVGh1cnNkYXksIFNpeCBo
b21lcyBhbmQgYSBnYXJkZW4gYXJlIGZlYXR1cmVkIG9uIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIHRvdXIu
ICQzNSwgaW5jbHVkZXMgbHVuY2hlb24gYW5kIHN0eWxlIHNob3csICQyNSBsdW5jaCBvbmx5LCAk
NTAgcGF0cm9ucywgJDc1IHNwb25zb3JzLiBPcmRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYml0Lmx5
LzJxM0tnUDMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vYml0Lmx5LzJxM0tnUDM8L2E+LiBQaWNr
IHVwIHRpY2tldHMgZGF5IG9mIHRvdXIgYXQgQmF0aCBVbml0ZWQgQ2h1cmNoIG9mIENocmlzdCwg
Mzk4MCBXLiBCYXRoIFJvYWQsIEJhdGguIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+R2Fy
ZGVuIENsdWIgb2YgS2VudCBQbGFudCBTYWxlPC9zdHJvbmc+LCA1LTggcC5tLiBUaHVyc2RheSwg
OSBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBGcmlkYXkgYW5kIE1heSAyNywgOSBhLm0uIHRvIG5vb24gTWF5IDI4
LCBPZGUgdG8gSm95IENlbnRlciwgNDgwIFJhdmVubmEgUm9hZCwgS2VudC4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5nYXJkZW5jbHVib2ZrZW50Lm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5nYXJkZW5j
bHVib2ZrZW50Lm9yZzwvYT4uICA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEEgWWVhciBvZiBIZXJi
czogTWVkaWNpbmFsczxlbT4sPC9lbT48L3N0cm9uZz4gNy04OjMwIHAubS4gVGh1cnNkYXksIEYu
QS4gU2VpYmVybGluZyBOYXR1cmUgUmVhbG0sIFZpc2l0b3JzIENlbnRlciwgMTgyOCBTbWl0aCBS
b2FkLCBBa3Jvbi4gTGVhcm4gYWJvdXQgaGVyYnMgdGhhdCBtYXkgaGVscCByZWxpZXZlIGNvbW1v
biBhaWxtZW50cy4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBHcmVlbiBUaHVtYnMgb2YgR3JlZW4g
UGxhbnQgU3dhcDxlbT4sPC9lbT48L3N0cm9uZz4gOCBhLm0uIHRvIG5vb24gTWF5IDI3LCBKb2hu
IFRvcm9rIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIgcGF2aWxpb24sIDQyMjQgTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIEdy
ZWVuLiBCcmluZyB5b3VyIHBlcmVubmlhbCBkaXZpc2lvbnMgYW5kIGNhc3RvZmZzLiBTd2FwIHN0
YXJ0cyBhdCAxMCBhLm0uIE9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYy4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2
OyBDbGV2ZWxhbmQgQm90YW5pY2FsIEdhcmRlbiA8ZW0+TmF0dXJlIENvbm5lY3RzOiBBcnQgd2l0
aCBMRUdPIEJyaWNrcyw8L2VtPjwvc3Ryb25nPiBNYXkgMjctQXVnLiAyNyBhdCBDbGV2ZWxhbmQg
Qm90YW5pY2FsIEdhcmRlbiwgMTEwMzAgRWFzdCBCbHZkLiwgQ2xldmVsYW5kLiBWaXNpdG9ycyBj
YW4gZGlzY292ZXIgdGhlIGludGVyY29ubmVjdGVkbmVzcyBvZiBuYXR1cmUgdGhyb3VnaCBkaXNw
bGF5cyBidWlsdCB3aXRoIExFR08gYnJpY2tzLiBBZG1pc3Npb24gaXMgJDEyLCAkOCBhZ2VzIDMt
MTIuIDIxNi03MjEtMTYwMCwgZXh0LiAxMDAuIDwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgR2FyZGVu
aW5nIGZvciBXaWxkbGlmZTxlbT4sPC9lbT48L3N0cm9uZz4gMy00OjMwIHAubS4gTWF5IDI4LCBG
LkEuIFNlaWJlcmxpbmcgTmF0dXJlIFJlYWxtLCBTZW5lY2EgRGVjaywgMTgyOCBTbWl0aCBSb2Fk
LCBBa3Jvbi4gQXR0cmFjdCBiaXJkcywgYmVlcyBhbmQgd2lsZGxpZmUgdG8geW91ciB5YXJkLiAz
MzAtODY1LTgwNjUuIDwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgU3ByaW5nIENsZWFuZXJzPGVtPiw8
L2VtPjwvc3Ryb25nPiAxLTMgcC5tLiBNYXkgMjksIEYuQS4gU2VpYmVybGluZyBOYXR1cmUgUmVh
bG0sIFNlbmVjYSBEZWNrLCAxODI4IFNtaXRoIFJvYWQsIEFrcm9uLiBEcm9wIGluIGFuZCBkaXNj
b3ZlciB3YXlzIHRvIGNsZWFuIHdpdGhvdXQgY2hlbWljYWxzLiBCcmluZyBhbiA4LW91bmNlIGph
ciB0byB0YWtlIGEgc2FtcGxlIGhvbWUuIDMzMC04NjUtODA2NS4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4
MjI2OyBQb25kIFNjaG9vbCw8L3N0cm9uZz4gNTozMC04OjMwIHAubS4gTWF5IDMxIGF0IE1lZGlu
YSBDb3VudHkgUGFyayBEaXN0cmljdCYjODIxNztzIFdvbGYgQ3JlZWsgRW52aXJvbm1lbnRhbCBD
ZW50ZXIsIDYxMDAgUmlkZ2UgUm9hZCwgTWVkaW5hLiBJbmZvcm1hdGlvbiBvbiBwb25kIG1hbmFn
ZW1lbnQuICQzMCBwZXIgZmFtaWx5LCBpbmNsdWRlcyB0YWtlLWhvbWUgcmVzb3VyY2VzLiBEZWFk
bGluZSB0byByZWdpc3RlciBXZWRuZXNkYXkuIENhbGwgQXNobGV5IEt1bGhhbmVrIGF0IDMzMC03
MjUtNDkxMSwgZXh0LiAxMDYgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nby5vc3UuZWR1
L3BvbmQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZ28ub3N1LmVkdS9wb25kPC9hPi4gPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+JiM4MjI2OyBTcHJpbmcgUGxhbnRpbmcgSWRlYXMgJmFtcDsgUGxhbnQgU3dhcDxlbT4s
PC9lbT48L3N0cm9uZz4gNy04OjMwIHAubS4gTWF5IDMxLCBGLkEuIFNlaWJlcmxpbmcgTmF0dXJl
IFJlYWxtLCBWaXNpdG9ycyBDZW50ZXIsIDE4MjggU21pdGggUm9hZCwgQWtyb24uIExlYXJuIG5l
dyB3YXlzIHRvIGdhcmRlbiBhcm91bmQgeW91ciBob21lLiBQbGVhc2UgYnJpbmcgcGxhbnRzIGFu
ZCBzZWVkcyBpbiBhIGNvbnRhaW5lciB0byBzd2FwLiAzMzAtODY1LTgwNjUuIDwvcD48cD48c3Ry
b25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGVuaW5zdWxhIEZsZWEgYXQgSGVyaXRhZ2UgRmFybXMsIDwvc3Ry
b25nPjEwIGEubS4gdG8gNCBwLm0uIEp1bmUgMywgSGVyaXRhZ2UgRmFybXMsIDYwNTAgUml2ZXJ2
aWV3IFJvYWQsIFBlbmluc3VsYS4gRmVhdHVyaW5nIGhhbmRtYWRlLCByZXB1cnBvc2VkIGFuZCB2
aW50YWdlIGl0ZW1zLiAzMzAtNjU3LTIzMzAgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5oZXJpdGFn
ZWZhcm1zLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5oZXJpdGFnZWZhcm1zLmNvbTwvYT4uIDwv
cD48cD5TZW5kIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIGhvbWUgYW5kIGdhcmRlbiBldmVudHMgdG8gPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmxzaGVyd2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5sc2hlcndpbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.