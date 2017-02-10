How would you repurpose an Amazon gift bag? — Mary Beth Breckenridge

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U29tZXdoZXJlIGluIHRoZSBzdGFzaCBvZiBnaWZ0LXdyYXBwaW5nIHN1cHBsaWVzIHRoYXQg
d2lsbCBvdXRsaXZlIG1lIGlzIGFuIEFtYXpvbiBnaWZ0IGJhZy48L3A+PHA+TWF5YmUgeW91JiM4
MjE3O3ZlIHJlY2VpdmVkIG9uZSBvZiB0aG9zZS4gSXQmIzgyMTc7cyBBbWF6b24mIzgyMTc7cyBl
eGN1c2UgZm9yIGdpZnQgd3JhcHBpbmcsIGEgYmx1ZSwgZmF1eCBzdWVkZSBiYWcgd2l0aCBhIGdv
bGQgcmliYm9uIHRoYXQgdGhlIGUtcmV0YWlsZXIgdXNlcyB0byBkaXNndWlzZSBnaWZ0cyBvZiBw
cmV0dHkgbXVjaCBhbnkgc2hhcGUgd2l0aG91dCBoYXZpbmcgdG8gdHJ5IHRvbyBoYXJkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7RmF1eCBzdWVkZSYjODIyMTsgaXMgcHJvYmFibHkgdG9vIGVsZWdhbnQgYSBkZXNj
cmlwdGlvbiBmb3IgdGhlIG1hdGVyaWFsLiBJdCYjODIxNztzIGtpbmQgb2YgY2hlYXB5LCBwbGFz
dGlja3kgc3VlZGUuPC9wPjxwPkkgY2FuJiM4MjE3O3QgcmVtZW1iZXIgd2hhdCBjYW1lIGluIG1p
bmUuIEkganVzdCByZW1lbWJlciB0aGlua2luZyBJJiM4MjE3O2QgcmV1c2UgaXQgZm9yIGdpZnQt
Z2l2aW5nIHNvbWVkYXksIHdoaWNoIGlzIHNpbGx5LCBiZWNhdXNlIGFueW9uZSB3aG8gaGFzIHJl
Y2VpdmVkIG9uZSBvZiB0aGUgYmFncyB3aWxsIHJlY29nbml6ZSBpdCBpbnN0YW50bHkgYW5kIGEp
IGV4cGVjdCB0aGF0IHRoZSBjb250ZW50cyBjYW1lIGZyb20gQW1hem9uLCBhbmQgYikgc2hhbWUg
bWUgc2lsZW50bHkgZm9yIGJlaW5nIHRvbyBsYXp5IHRvIGRvIGEgcHJvcGVyIHdyYXBwaW5nIGpv
Yi48L3A+PHA+QnV0IGJlaW5nIHRoZSBjaGlsZCBvZiBEZXByZXNzaW9uIHN1cnZpdm9ycywgSSBj
YW4mIzgyMTc7dCBicmluZyBteXNlbGYgdG8gdGhyb3cgYXdheSBhIHBlcmZlY3RseSBnb29kIGZh
YnJpYyBiYWcuIDwvcD48cD5OZWl0aGVyIGNvdWxkIG15IGNvbGxlYWd1ZSBEb3R0aWUgU2hpbm4s
IHdobyB0aG91Z2h0IGEgY29sdW1uIG9uIHJlcHVycG9zaW5nIEFtYXpvbiBnaWZ0IGJhZ3Mgd291
bGQgYmUgYSBmaW5lIGlkZWEuPC9wPjxwPkkgYWdyZWVkLiBJIGp1c3QgZGlkbiYjODIxNzt0IGtu
b3cgd2hlcmUgdG8gc3RhcnQuPC9wPjxwPk15IGZpcnN0IHN0b3AgZm9yIGluc3BpcmF0aW9uIHdh
cyBQaW50ZXJlc3QsIHdoZXJlIEkgdHVybiBmb3IgaWRlYXMgZm9yIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBo
b3cgdG8gc3RyaXAgcGFpbnQgb2ZmIGRvb3IgaGFyZHdhcmUgdG8gd2hhdCBzaG9lcyB0byB3ZWFy
IHdpdGggZmxhcmVkIHBhbnRzLiBUaGlzIGlzIGFsd2F5cyBhIHJpc2ssIGJlY2F1c2UgYW55IHZp
c2l0IHRvIHRoZSBzb2NpYWwgbWVkaWEgc2l0ZSB0cmlnZ2VycyBteSBQSUFERCAoUGludGVyZXN0
LWluZHVjZWQgYXR0ZW50aW9uIGRlZmljaXQgZGlzb3JkZXIpLCBhbmQgYmVmb3JlIEkga25vdyBp
dCBJIGZpbmQgbXlzZWxmIGRpc3RyYWN0ZWQgYnkgYmFja3NwbGFzaCB0aWxlcyBvciBjYXQgZW5j
bG9zdXJlcy48L3A+PHA+UGludGVyZXN0LCBob3dldmVyLCB3YXNuJiM4MjE3O3QgbXVjaCBoZWxw
LiBBbGwgSSB0dXJuZWQgdXAgd2VyZSBpZGVhcyBmb3IgdHVybmluZyB0aGUgZ2lmdCBiYWdzIGlu
dG8gTWFkIEhhdHRlciB0b3AgaGF0cyBvciBwaXJhdGUgY29zdHVtZXMgJiM4MjEyOyBjdXRlLCBi
dXQgbm90IG9uIG15IHRvLWRvIGxpc3QuPC9wPjxwPihDdXJpb3VzbHksIG15IHNlYXJjaCBmb3Ig
JiM4MjIwO2JsdWUgQW1hem9uIGdpZnQgYmFnJiM4MjIxOyB0dXJuZWQgdXAgYSBidW5jaCBvZiBp
bnN0cnVjdGlvbnMgZm9yIG1ha2luZyBtZXJtYWlkLXRhaWwgYmxhbmtldHMuIFRoZXkmIzgyMTc7
cmUgcHJldHR5IGN1dGUsIGJ1dCBJIGZhaWwgdG8gc2VlIHRoZSBjb25uZWN0aW9uLikgPC9wPjxw
PkEgbGl0dGxlIGZydXN0cmF0ZWQsIEkgd2VudCB0byBteSBuZXh0LWJlc3Qgc291cmNlOiBGYWNl
Ym9vay48L3A+PHA+SSBwb3N0ZWQgYSBzb21ld2hhdC1kZXNwZXJhdGUgcGxlYSBmb3IgaWRlYXMs
IGFuZCBhcyB1c3VhbCwgbXkgZnJpZW5kcyBjYW1lIHRocm91Z2guIFRoZWlyIHN1Z2dlc3Rpb25z
OjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFRhbWFyYSBNaXRjaGVsbCwgd2hvIHJ1bnMgdGhlIHBlcnNvbmFsLWNo
ZWYgc2VydmljZSBEaW5lLUluIERpdmEsIHN1Z2dlc3RlZCBwb2tpbmcgaG9sZXMgaW4gYSBiYWcg
YW5kIHVzaW5nIGl0IHRvIHN0b3JlIG9uaW9ucyBvciBwb3RhdG9lcy4gQnV0IG5vdCBib3RoIGlu
IHRoZSBzYW1lIGJhZywgc2hlIGNhdXRpb25lZCB3aXRoIGEgc21pbGV5LWZhY2UgZW1vdGljb24u
PC9wPjxwPkkgdGhpbmsgc2hlIHNlbnNlZCB0aGVyZSBhcmUgbm8gcmVjaXBlcyBvbiBteSBQaW50
ZXJlc3QgYm9hcmRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE1heGluZSBCYXRlcyBzdWdnZXN0ZWQgcHV0dGlu
ZyBvbmUgb2YgdGhlIGJhZ3MgYXJvdW5kIGEgdmFzZSBvZiBmbG93ZXJzIG9yIHRob3VnaHQgc2hl
IG1pZ2h0IHVzZSBvbmUgdG8gaG9sZCBhIGNoYW5nZSBvZiBzb2NrcyBhZnRlciBvbmUgb2YgaGVy
IHJ1bm5pbmcgcmFjZXMuIFNoZSBtZW50aW9uZWQgYSBoYWxmLW1hcmF0aG9uLiBJIGFtIGluIGF3
ZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBLYXJsaWUgR3JhZiBvZiBHcmFmIEdyb3dlcnMgdXNlcyBhIGxhcmdl
IGdpZnQgYmFnIHRvIGhvbGQgYW4gYWlyIG1hdHRyZXNzIGFuZCBpdHMgcHVtcC4gJiM4MjIwO0l0
IG1ha2VzIGZvciBlYXN5IHRyYXZlbGluZyBhbmQgaXQgbG9va3MgcHJldHR5IGdvb2QhJiM4MjIx
OyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDaHJpc3N5IFBoaWxsaXBzIERlVm9ubyB0aG91Z2h0
IG9mIHVzaW5nIHRoZSBiYWdzIHRvIGhvbGQgc2hvZXMgb3IgZGlydHkgbGF1bmRyeSBmb3IgdHJh
dmVsaW5nLiBPbmUgZ2xhbmNlIGF0IGhlciBGYWNlYm9vayBwYWdlIHRvbGQgbWUgd2h5IHNoZSB0
aG91Z2h0IG9mIHRoYXQuIEl0JiM4MjE3O3MgYSB2ZXJpdGFibGUgdHJhdmVsb2d1ZSBmaWxsZWQg
d2l0aCBwaWN0dXJlcyBvZiB6aXBsaW5pbmcsIGtheWFraW5nIGFuZCB3aGF0IGFwcGVhciB0byBi
ZSBSb2NrZWZlbGxlciBDZW50ZXIgYW5kIHRoZSBHcmFuZCBDYW55b24uPC9wPjxwPlNvIGhvdyBh
Ym91dCB0aGUgcmVzdCBvZiB5b3U/IFdoYXQgd291bGQgeW91IHVzZSB0aGUgQW1hem9uIGJhZ3Mg
Zm9yPzwvcD48cD5TaGFyZSB5b3VyIGlkZWFzIHdpdGggbWUsIGFuZCBJJiM4MjE3O2xsIHB1Ymxp
c2ggbXkgZmF2b3JpdGVzIGluIGEgZnV0dXJlIGNvbHVtbi4gWW91IGNhbiBzZW5kIHN1Z2dlc3Rp
b25zIHRvIG1lIHZpYSBlbWFpbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJyZWNrZW5AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPm1icmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiwgb3Igd3JpdGUg
dG8gbWUgYXQgTWFyeSBCZXRoIEJyZWNrZW5yaWRnZSwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwuIFAu
Ty4gQm94IDY0MCwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5LTA2NDAuPC9wPjxwPlBsZWFzZSBiZSBzdXJlIHRv
IGluY2x1ZGUgeW91ciBuYW1lIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdoZXJlIHlvdSBsaXZlLCBzbyBJ
IGNhbiBnaXZlIHlvdSBwcm9wZXIgY3JlZGl0LiBJbmNsdWRlIGEgZGF5dGltZSBwaG9uZSBudW1i
ZXIgaW4gY2FzZSBJIGhhdmUgcXVlc3Rpb25zLjwvcD48cD5JJiM4MjE3O2xsIG5lZWQgdG8gaGVh
ciBmcm9tIHlvdSBieSBGZWIuIDIwLCBzbyBJIGNhbiB3cmFwIHRoaXMgdXAsIHNvIHRvIHNwZWFr
LjwvcD48cD5NYXJ5IEJldGggQnJlY2tlbnJpZGdlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
Mzc1NiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJyZWNrZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1i
cmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBhbHNvIGJlY29tZSBhIGZh
biBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNr
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKPC9hPiwgZm9s
bG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NQkJyZWNrQUJK
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNQkJyZWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgcmVh
ZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jsb2dzL21hcnktYmV0
aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9tYXJ5LWJldGg8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.