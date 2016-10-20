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Indomitable pheasant incites fear and a few laughs in Stow yard — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 20, 2016 - 05:32 PM | Updated: October 22, 2016 - 01:20 AM
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Phred the pheasant in lilies. (Candace Bowen)


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