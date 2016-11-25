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It’s not all cats and dogs for sitters of unusual pets

By Mary Beth  Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: November 25, 2016 - 03:05 PM
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Jackie Pekar poses with pets (from top down) Walter (tortoise), Pia (bird), Penny (cat), and Sadie (dog) owned by Maria Victoria Jorge of Akron. Pekar periodically cares for Jorge's menagerie, which includes a tortoise, hedgehog, dog, two cats and three birds. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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