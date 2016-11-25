All CATEGORIES
☰ Menu

It’s not all cats and dogs for sitters of unusual pets

By Mary Beth  Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: November 25, 2016 - 03:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jackie Pekar poses with pets (from top down) Walter (tortoise), Pia (bird), Penny (cat), and Sadie (dog) owned by Maria Victoria Jorge of Akron. Pekar periodically cares for Jorge's menagerie, which includes a tortoise, hedgehog, dog, two cats and three birds. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

petsit26_03 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
It’s not all cats and dogs for sitters of unusual pets

Pet sitter Jackie Pekar has cared for her share of cats and dogs. But she’s also cared for tortoises, a hedgehog, itty-bitty marsupials called sugar gliders and a small flock of chickens, including one that needed medication for seizures.

People Helping People — Nov. 26
Astronomy for December: Venus shines, meteors fall - 4:55 PM
thingstodo1126cut
Things to Do, Nov. 26: Welcome Santa in Akron; ‘Nutcracker’ at Civic; Pretenders at E.J. Thomas; wine tasting in Wadsworth; Barberton Christmas Walk
Area religious events — Nov. 26
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next