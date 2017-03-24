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‘Love It or List It’ designer Hilary Farr to appear at Cleveland expo — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 24, 2017 - 11:39 AM
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Hilary Farr of HGTV's "Love It or List It" for close18. She will be appearing at the Cleveland Home + Remodeling Expo.


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