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Macramé is back in softer, more refined form

By Mary Beth  Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: February 17, 2017 - 01:04 PM
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Macrame necklaces and a bracelet created by Jen Howell. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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