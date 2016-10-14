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Series lets you follow Monica Potter’s renovation of her Cleveland home — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 14, 2016 - 01:21 PM
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Monica Potter, best known for her role in NBC-TV's Parenthood, returns to Cleveland to renovate her childhood home near the shore of Lake Erie in HGTV's new series Welcome Back Potter. (Business Wire)


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