Published: May 14, 2017 - 09:53 PM
Charity events: May 15,2017 01:53 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfVGhpc1dlZWstLT48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5XZWRuZXNkYXk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPkNoYWdyaW4gQXJ0cyAm IzgyMjA7RmlyZSBVcCEmIzgyMjE7ICAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBhdCBQaW5lIExha2UgVHJv dXQgQ2x1YiwgMTcwMjEgQ2hpbGxpY290aGUgUm9hZCwgQ2hhZ3JpbiBGYWxscy4gRGlubmVyIGJ1 ZmZldCwgZGVzc2VydCwgd2luZSwgcGVyZm9ybWFuY2UgYnkgV2lsYnVyIGFuZCBFcnlubiBLcmVi cywgdHJpYnV0ZSB0byB0aGUgQ2hhZ3JpbiBWYWxsZXkgVGltZXMuICQxMDAuIDQ0MC0yNDctOTcw MCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LkNoYWdyaW5BcnRzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi Pnd3dy5DaGFncmluQXJ0cy5vcmc8L2E+LiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0Vf U2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5GcmlkYXktU2F0dXJkYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUz YVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPlJ1bW1hZ2Ugc2FsZSAmIzgyMTI7IDEwIGEubS4gdG8g NCBwLm0uIEZyaWRheSBhbmQgMTAgYS5tLiB0byAzIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgR3VhcmRpYW4g QW5nZWxzIENhdGhvbGljIENodXJjaCwgMTY3NiBTLiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQs IENvcGxleSBUb3duc2hpcC4gQWxsIHByb2NlZWRzIGdvIHRvIHRoZSBBa3JvbiBCbGluZCBDZW50 ZXIuIDMzMC0yNTMtMjU1NSBvciAzMzAtNTkwLTc3OTUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMl M2FQU0NFX1NjZW5lRGF5NjBLLS0+PHA+RnJpZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQ U0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5QcmltYXZhcmEhIFdpbmUgVGFzdGluZyAmIzgyMTI7IDY6 MTUgcC5tLiBhdCBQcmVzZW50YXRpb24gb2YgT3VyIExvcmQgT3J0aG9kb3ggQ2h1cmNoLCAzMzY1 IFJpZGdld29vZCBSb2FkLCBGYWlybGF3bi4gTGl2ZSBtdXNpYywgZml2ZSBwb3VycyB3aXRoIGZv b2QsIGNhc3VhbCB3aW5lIGxlY3R1cmUuICQzMC4gQ2FsbCBTYWxseSBhdCAzMzAtMzM0LTE2MTYu PC9wPjxwPk9wZXJhIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBTcHJpbmcgT3BlcmEgQ2FiYXJldCAmIzgyMTI7 IDcgcC5tLiBpbiB0aGUgVHlsZXIgR3JhbmQgQmFsbHJvb20gYXQgU3RhbWJhdWdoIEF1ZGl0b3Jp dW0sIDEwMDAgRmlmdGggQXZlLiwgWW91bmdzdG93bi4gRm9ybWVyIE9wZXJhIFdlc3Rlcm4gUmVz ZXJ2ZSBzdGFycyBwZXJmb3JtIG9wZXJhIGFyaWFzIGFuZCBCcm9hZHdheSBmYXZvcml0ZXMsIGhl YXZ5IGhvcnMgZCYjODIxNztvZXV2cmVzIGFuZCBkZXNzZXJ0LiAkNjAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6 Ly93d3cuc3RhbWJhdWdoYXVkaXRvcml1bS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3RhbWJh dWdoYXVkaXRvcml1bS5jb208L2E+LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2Vu ZURheTYwSy0tPjxwPlNhdHVyZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5l TGlzdEJvZHktLT48cD5BaXJwbGFuZSBGbHktSW4gYW5kIFBhbmNha2UgQnJlYWtmYXN0ICYjODIx MjsgOCBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBDaGFwdGVyIDg0NiBvZiB0aGUgRXhwZXJpbWVudGFsIEFpcmNy YWZ0IEFzc29jaWF0aW9uIHdpbGwgc2VydmUgYSBwYW5jYWtlIGJyZWFrZmFzdCBhdCBXYWRzd29y dGggTXVuaWNpcGFsIEFpcnBvcnQsIDg0MCBBaXJwb3J0IERyaXZlLCBXYWRzd29ydGguIEFpcmNy YWZ0IHdpbGwgYmUgb24gZGlzcGxheS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy44NDYuZWFhY2hhcHRl ci5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuODQ2LmVhYWNoYXB0ZXIub3JnPC9hPi48L3A+PHA+ TGltaXRsZXNzIEFtYml0aW9uIExhZGllcyBvZiBMZWdhY3kgJiM4MjEyOyA1LTggcC5tLiBhdCBB a3JvbiBVcmJhbiBMZWFndWUsIDQ0MCBWZXJub24gT2RvbSBCbHZkLiwgQWtyb24uIERpbm5lciwg c2lsZW50IGF1Y3Rpb24sIHNwZWFrZXJzLiBIb25vcmluZyBmb3VyIGxvY2FsIHdvbWVuIGZvciB0 aGVpciBpbXBhY3Qgb24gdGhlIGNvbW11bml0eS4gJDMwLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmxp bWl0bGVzc2FtYml0aW9uLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5saW1pdGxlc3NhbWJpdGlv bi5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5Xb21lbiYjODIxNztzIEJvYXJkIG9mIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4 MjE3O3MgSG9zcGl0YWwgQ2VsZWJyYXRlIHRoZSBQbGF0ZSAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBDb2NrdGFp bCByZWNlcHRpb24gYXQgdGhlIENvbnNpZGluZSBQcm9mZXNzaW9uYWwgQnVpbGRpbmcsIDIxNSBX LiBCb3dlcnkgU3QuLCBBa3Jvbi4gR3Vlc3RzIHdpbGwgdHJhdmVsIHRvIHRoZW1lZCBkaW5uZXJz IHByb3ZpZGVkIGJ5IDEyIGFyZWEgaG9zdHMgaW4gdGhlaXIgaG9tZXMuICQxNTAsICQyNTAgcGF0 cm9uLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIEx5biBCb2JlciBhdCAzMzAtNzAxLTQ0MjEgb3Ig TWljaGVsbGUgTHVlY2tlIGF0IDMzMC00NzItMDkwOC4gRm9yIG1lbnVzIGFuZCB2ZW51ZXMsIGdv IHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaGlsZHJlbnMub3JnL2NlbGVicmF0ZXRoZXBs YXRlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmFrcm9uY2hpbGRyZW5zLm9yZy9jZWxlYnJhdGV0aGVw bGF0ZTwvYT4uIDwvcD48cD5WZXJiIEJhbGxldHMgQmVuZWZpdCBQYXJ0eSAmIzgyMTI7IDcgcC5t LiBhdCB0aGUgQ2FsZmVlIEJ1aWxkaW5nLCAxNDA1IEUuIFNpeHRoIFN0LiwgQ2xldmVsYW5kLiBN dXNpYywgZGFuY2luZywgZm9vZCBzdGF0aW9ucywgcGVyZm9ybWFuY2UuICQxMjUuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHA6Ly93d3cudmVyYmJhbGxldHMub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnZlcmJiYWxs ZXRzLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5Ub3JjaGJlYXJlcnMgQWtSdW4gJmFtcDsgQ3Jhd2wgJiM4MjEy OyA5IHAubS4gNUsgcmFjZSBvbiB0aGUgT2hpbyAmYW1wOyBFcmllIENhbmFsIFRvd3BhdGggVHJh aWwgdGhyb3VnaCB0aGUgTWVycmltYW4gVmFsbGV5LCBmb2xsb3dlZCBieSBhIHB1YiBjcmF3bCB0 aHJvdWdoIHRoZSBWYWxsZXkgQmFyIERpc3RyaWN0LiBSdW4gYW5kIGNyYXdsIGlzICQ0MCwgY3Jh d2wgb25seSAkMjUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3J1bnNpZ251cC5jb20vUmFjZS9P SC9Ba3Jvbi9Ub3JjaGJlYXJlcnNBa1J1bkNyYXdsQWZ0ZXJEYXJrIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+ aHR0cHM6Ly9ydW5zaWdudXAuY29tL1JhY2UvT0gvQWtyb24vVG9yY2hiZWFyZXJzQWtSdW5DcmF3 bEFmdGVyRGFyazwvYT4uIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZURheTYw Sy0tPjxwPlN1bmRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5 LS0+PHA+Rmxhdm9yICYjODIxMjsgNi05IHAubS4gYXQgdGhlIEJhcnJlbCBSb29tIFdpbmUgYW5k IEJlZXIgQmFyLCA3OTAxIENsZXZlbGFuZCBBdmUuIE5XPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0IiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0ImbmJzcDs8L2E+LCBQ bGFpbiBUb3duc2hpcC4gU2hvd2Nhc2luZyAxMiBjb3VudHJpZXMgYXMgYSBiZW5lZml0IHRoZSBJ bnRlcm5hdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBa3Jvbi4gJDI1LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3 LmZsYXZvcm5vcnRoY2FudG9uLndvcmRwcmVzcy5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmxh dm9ybm9ydGhjYW50b24ud29yZHByZXNzLmNvbTwvYT4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMl M2FQU0NFX1RoaXNXZWVrLS0+PHA+R29sZiBPdXRpbmdzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMl M2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5EYW5lIEZvdW5kYXRpb24gU3VtbWl0IEdvbGYgQ2xh c3NpYyAmIzgyMTI7IEZyaWRheSBhdCBCcm9va2xlZGdlIEdvbGYgQ2VudGVyLCAxNjIxIEJhaWxl eSBSb2FkLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gNzozMCBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiB3aXRoIGFuIDg6 NDUgYS5tLiBzaG90Z3VuIHN0YXJ0LiAkMTAwLiAzMzAtNzAzLTExODMgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0 cDovL3d3dy5UaGVEYW5lRm91bmRhdGlvbi5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuVGhlRGFu ZUZvdW5kYXRpb24ub3JnPC9hPi48L3A+PHA+Q2hpY2tlbiBPcGVuICYjODIxMjsgSnVuZSA4IGF0 IEJhcmJlcnRvbiBCcm9va3NpZGUgQ291bnRyeSBDbHViLCAzNzI3IEdvbGYgQ291cnNlIERyaXZl LCBOb3J0b24uIDg6MzAgYS5tLiByZWdpc3RyYXRpb24gd2l0aCBhIDk6MzAgYS5tLiBzaG90Z3Vu IHN0YXJ0LiAkNzUsIGluY2x1ZGVzIGNvbnRpbmVudGFsIGJyZWFrZmFzdCwgaG90IGRvZyBsdW5j aCwgYmV2ZXJhZ2VzIGFuZCBCYXJiZXJ0b24gY2hpY2tlbiBkaW5uZXIgdG8gYmVuZWZpdCBBa3Jv bi9DYW50b24gUmVnaW9uYWwgRm9vZGJhbmsuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaG9wb2Nhbmdh cmRlbnMuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmhvcG9jYW5nYXJkZW5zLmNvbTwvYT4uPC9w PjxwPkNhdGhvbGljIENoYXJpdGllcyBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5ICYjODIxMjsgSnVuZSAxNSBh dCBNYXlmYWlyIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMjIyOSBSYWJlciBSb2FkLCBHcmVlbi4gJDEwMCwgaW5j bHVkZXMgZnVsbCBicmVha2Zhc3QgYW5kIGx1bmNoIGJ1ZmZldHMgYW5kIHN0ZWFrIGRpbm5lci4g UGF5IGFuIGFkZGl0aW9uYWwgJDI1IGZvciBwcml6ZSByYWZmbGUgdGlja2V0cywgNTAvNTAgdGlj a2V0cywgbXVsbGlnYW5zIGFuZCBza2lucyBnYW1lIGVudHJ5IGluIGFkdmFuY2UuIDMzMC03NjIt Mjk2MSwgZXh0LiAyMjAuPC9wPjxwPkNpdGl6ZW5zIGZvciBTQVJUQSAmIzgyMTI7IEp1bmUgMTYg YXQgTHlvbnMgRGVuIEdvbGYgQ291cnNlLCA2MzQ3IE1hbmNoZXN0ZXIgQXZlLiBOVywgQ2FuYWwg RnVsdG9uLiA4IGEubS4gcmVnaXN0cmF0aW9uIHdpdGggYSA5IGEubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4g JDEwMC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vU3VwcG9ydFNBUlRBL3Bvc3Rz LzExNDQ3MDI1MjU1NTA0MTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1N1cHBv cnRTQVJUQS9wb3N0cy8xMTQ0NzAyNTI1NTUwNDExPC9hPi48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBI dW1hbmUgU29jaWV0eSAmIzgyMTI7IEp1bHkgMTUgYXQgUmFjY29vbiBIaWxscyBHb2xmIENsdWIs IDQ4NSBKdWRzb24gUm9hZCwgS2VudC4gOCBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiB3aXRoIGEgOSBhLm0u IHNob3RndW4gc3RhcnQuICQ3MCwgaW5jbHVkZXMgbHVuY2ggYXQgdGhlIHR1cm4sIHByaXplcy4g PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdW1taXRodW1hbmUub3JnL0V2ZW50cy9kYXRlLzIwMTcvMDcv MTUvZ29sZi1zY3JhbWJsZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zdW1taXRodW1hbmUub3JnL0V2 ZW50cy9kYXRlLzIwMTcvMDcvMTUvZ29sZi1zY3JhbWJsZTwvYT4uIDwvcD48cD5QbGFuIEFoZWFk PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5DYW50b3Jz IGluIENvbmNlcnQ6IEFuIEV2ZW5pbmcgb2YgTXVzaWNhbCBEZWxpZ2h0ICYjODIxMjsgNyBwLm0u IE1heSAyMyBhdCB0aGUgVGVtcGxlLVRpZmVyZXRoIElzcmFlbCwgMjYwMDAgU2hha2VyIEJsdmQu LCBCZWFjaHdvb2QuIFBlcmZvcm1hbmNlcyBieSBDYW50b3IgS2F0aHJ5biBTZWJvIG9mIFRlbXBs ZS1UaWZlcmV0aCBJc3JhZWwgYW5kIGNhbnRvcmlhbCBzb2xvaXN0IExhdXJhIExpbmRhdWVyIG9m IFN1YnVyYmFuIFRlbXBsZS1Lb2wgQW1pLiBQcm9jZWVkcyBiZW5lZml0IE1hbHR6IE11c2V1bSBv ZiBKZXdpc2ggSGVyaXRhZ2UuICQyMCwgJDE4IGZvciBtdXNldW0gbWVtYmVycy4gMjE2LTU5My0w NTc1IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWFsdHptdXNldW0ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu ayI+d3d3Lm1hbHR6bXVzZXVtLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkEgTmlnaHQgaW4gVmVnYXM6IEdyYXBl cywgQ2hlZXNlICZhbXA7IENob2NvbGF0ZSBGZXN0aXZhbCAmIzgyMTI7IDY6MzAtMTEgcC5tLiBK dW5lIDIgYXQgVGFuZ2llciwgNTIgVy4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uICQ1NSBpbmNsdWRlcyAk NTAwIGluIGZ1biBtb25leSwgMTAgdGlja2V0cyBmb3Igd2luZSwgY2hlZXNlLCBjaG9jb2xhdGUg YW5kIGJlZXIgdGFzdGluZ3MsIHBhc3RhIGJhciwgY2FzaCBiYXIuICQ5NSBpbmNsdWRlcyAkMSw1 MDAgaW4gZnVuIG1vbmV5LCBkZXNzZXJ0cywgdW5saW1pdGVkIHRhc3RpbmdzIGFuZCBvcGVuIGJh ci4gR2FtaW5nIHRhYmxlcy4gQmVuZWZpdHMgWW91dGggSW5pdGlhdGl2ZXMgJmFtcDsgTGlmZSBT a2lsbHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhldGFuZ2llci5jb20vdXBjb21pbmctZW50ZXJ0 YWlubWVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50aGV0YW5naWVyLmNvbS91cGNvbWluZy1lbnRl cnRhaW5tZW50PC9hPi4gPC9wPjxwPlNoYXcgSkNDIG9mIEFrcm9uIFNwb3J0cyBEaW5uZXIgJiM4 MjEyOyBKdW5lIDggYXQgQ2FuYWwgUGFyaywgMzAwIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi4gSW5kaWFu cyBvd25lciwgY2hhaXJtYW4gYW5kIENFTyBQYXVsIERvbGFuIHdpbGwgc3BlYWsuIEJlbmVmaXRz IFNoYXcgSkNDJiM4MjE3O3MgcHJvZ3JhbXMgYW5kIHNlcnZpY2VzLiAkMTk1LiA8YSBocmVmPSJo dHRwOi8vd3d3LnNoYXdqY2Mub3JnL2RvbGFuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNoYXdqY2Mu b3JnL2RvbGFuPC9hPi4gPC9wPjxwPkludGVybmF0aW9uYWwgV29tZW4mIzgyMTc7cyBBaXIgJmFt cDsgU3BhY2UgTXVzZXVtICYjODIxMjsgNjozMC04OjMwIHAubS4gSnVuZSA4IGF0IEJ1cmtlIExh a2Vmcm9udCBBaXJwb3J0LCAxNTAxIE4uIE1hcmdpbmFsIFJvYWQsIENsZXZlbGFuZC4gQmVoaW5k LXRoZS1zY2VuZXMgdG91ciBvZiB0aGUgbXVzZXVtLiBBZG1pc3Npb24gaXMgYSBzdWdnZXN0ZWQg YXQgJDEwIGFuZCBhIGJveCBvZiBwYWRzIG9yIHRhbXBvbnMuIDIxNi02MjMtMTExMS4gPC9wPjxw PkF1Y3Rpb24gMjIgZm9yIEFrcm9uIEFydCBNdXNldW0gJiM4MjEyOyA2LTEwIHAubS4gSnVuZSAx MCBhdCBBa3JvbiBBcnQgTXVzZXVtLCAxIFMuIEhpZ2ggU3QuLCBBa3Jvbi4gQXJ0LCB3aW5lcywg Zm9vZCBhbmQgYXVjdGlvbi4gRmVhdHVyZWQgd2luZW1ha2VyIEppbSBDbGVuZGVuZW4gb2YgQXUg Qm9uIENsaW1hdC4gVGlja2V0cyBzdGFydCBhdCAkMzAwLiBSZXNlcnZhdGlvbnMgZHVlIE1heSAy Ni4gMzMwLTM3Ni05MTg2LCBleHQuIDIxNCwgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vYWty b25hcnRtdXNldW0ub3JnL2F1Y3Rpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly9ha3JvbmFy dG11c2V1bS5vcmcvYXVjdGlvbi88L2E+LiA8L3A+PHA+QXJ0IEZ1ciBBbmltYWxzIEJlbmVmaXQg YW5kIEF1Y3Rpb24gJiM4MjEyOyA2LTEwIHAubS4gSnVuZSAxMCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgTWFzb25p YyBBdWRpdG9yaXVtLCAzNjE1IEV1Y2xpZCBBdmUuLCBDbGV2ZWxhbmQuIExpZ2h0IGFwcGV0aXpl cnMgYW5kIGRlc3NlcnRzLCB3aW5lIGFuZCBsb2NhbCBjcmFmdCBiZWVyIHNlcnZlZCBieSBsb2Nh bCBjZWxlYnJpdHkgYmFydGVuZGVycy4gTXVzaWMgcHJvdmlkZWQgYnkgREogRnVuay1TaHdheS4g JDM1IGluIGFkdmFuY2UsICQ0MCBhdCB0aGUgZG9vci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy41MDFh dWN0aW9ucy5jb20vYXJ0ZnVyYW5pbWFscyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy41MDFhdWN0aW9u cy5jb20vYXJ0ZnVyYW5pbWFsczwvYT4uIDwvcD48cD5JdnkgYW5kIFBlYXJscyBTdW1tZXIgU29p cmVlICYjODIxMjsgNy0xMSBwLm0uIEp1bmUgMTAgYXQgdGhlIFZlbnVlIG9uIFRhbGxtYWRnZSBD aXJjbGUuIEJ1ZmZldCBkaW5uZXIsIHNpbGVudCBhdWN0aW9uLCA1MC81MCByYWZmbGUsIGFuZCBj YXNoIGJhci4gQmVuZWZpdHMgdGhlIEFsemhlaW1lciYjODIxNztzIEFzc29jaWF0aW9uLiAkNTAu IENhbGwgUmVuZWUgTGVHcmFpciBhdCAzMzAtNDcyLTM1NzkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRBR19U YWdsaW5lLS0+PHA+U2VuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCBzb2NpYWwgYW5kIGNoYXJpdHkgZXZl bnRzIHRvIFRoZSBTY2VuZSwgYy9vIEx5bm5lIFNoZXJ3aW4sIEZlYXR1cmVzIERlcGFydG1lbnQs IEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBQLk8uIEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gT3Ig ZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxzaGVyd2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5sc2hl cndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCAmIzgyMTY7JiM4MjE2O1RoZSBTY2Vu ZSYjODIxNzsmIzgyMTc7IGluIHRoZSBzdWJqZWN0IGxpbmUuIEV2ZW50IG5vdGljZXMgc2hvdWxk IGJlIHNlbnQgYXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtzIGluIGFkdmFuY2UuIE1lcml0cyBvZiBhbGwgb3Jn YW5pemF0aW9ucyBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGludmVzdGlnYXRlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJu YWwsIHNvIHBvdGVudGlhbCBkb25vcnMgc2hvdWxkIHZlcmlmeSB0aGUgd29ydGhpbmVzcyBvZiBh IGNhdXNlIGJlZm9yZSBjb21taXR0aW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.