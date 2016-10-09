Published: October 9, 2016 - 07:24 PM
Charity events: Ballet Excel Ohio, Visiting Nurse Service, Mercy Service League October 09,2016 11:24 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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