Published: April 30, 2017 - 04:45 PM
Charity events: Busy weekend includes men cooking for Summa, comedy for Volunteer Guardian Program, barn party for Hale Farm May 01,2017 02:22 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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