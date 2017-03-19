Charity events: Celebrity Cuisine, Party for the Parks, Aspire!

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfVGhpc1dlZWstLT48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+PCEt
LVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5Nb25kYXk8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPlRoZSBBcmMgb2YgT2hpby1T
dGFyayBDb3VudHkgQXdhcmVuZXNzIERpbm5lciAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBhdCBNY0tpbmxl
eSBHcmFuZCBIb3RlbCwgMzIwIE1hcmtldCBBdmUuIFMuLCBDYW50b24uIENlbGVicmF0aW9uIG9m
IFNwZWNpYWwgT2x5bXBpY3MsIGZlYXR1cmluZyBsb2NhbCBhdGhsZXRlcy4gU3BlYWtlciBpcyBH
YWJlIFNwaWVnZWwgb2YgRm94IDggTmV3cy4gJDUwLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIDMz
MC00OTItNTIyNS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48
cD5UdWVzZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48
cD5DZWxlYnJpdHkgQ3Vpc2luZSAmIzgyMTI7IDU6MzAtOCBwLm0uIGF0IHRoZSBDYW50b24gTWVt
b3JpYWwgQ2l2aWMgQ2VudGVyLCAxMTAxIE1hcmtldCBBdmUuIE4uLCBDYW50b24uIFByZXNlbnRl
ZCBieSB0aGUgVHJpLUNvdW50eSBSZXN0YXVyYW50IEFzc29jaWF0aW9uLiBTYW1wbGUgZm9vZCBm
cm9tIGFyZWEgcmVzdGF1cmFudHMsIGJlZXIsIHdpbmUsIG11c2ljIGFuZCBzaWxlbnQgYXVjdGlv
bi4gQmVuZWZpdHMgQ29tbXVuaXR5IEhhcnZlc3QuICQzMC4gMzMwLTQ5OS03MDA3LjwvcD48cD5D
b21tUXVlc3QgUmV2ZXJzZSBSYWZmbGUgJiM4MjEyOyA2LTkgcC5tLiBhdCBTa3lsYW5kIFBpbmVz
IFJ1c3RpYyBMb2RnZSwgMzU1MCBDb2x1bWJ1cyBSb2FkIE5FLCBDYW50b24uIEFwcGV0aXplcnMs
IHN0ZWFrIG9yIHNjcm9kIGRpbm5lciwgb3BlbiBiYXIsIGNoYW5jZSB0byB3aW4gJDUsMDAwIGdy
YW5kIHByaXplLiAzMzAtNDU1LTAzNzQsIGV4dC4gMjE3LCBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86c3N0b25lQGNzc3Rhcmsub3JnIj5zc3RvbmVAY3NzdGFyay5vcmc8L2E+LiA8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5UaHVyc2RheTwvcD48IS0tUFNU
WUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+R29vZHdpbGwgQW5udWFsIE1l
ZXRpbmcgYW5kIENlbGVicmF0aW9uIG9mIENoYW1waW9ucyAmIzgyMTI7IDUgcC5tLiBhdCBKaWxs
eSYjODIxNztzIE11c2ljIFJvb20sIDExMSBOLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24uIEhvbm9yaW5nIHN1
Y2Nlc3NmdWwgcHJvZ3JhbSBwYXJ0aWNpcGFudHMgYW5kIHByZXNlbnRhdGlvbiBvZiBzZXJ2aWNl
IG51bWJlcnMuICQzMC4gMzMwLTc4Ni0yNTQ3IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ29vZHdp
bGxha3Jvbi5vcmcvYW5udWFsbXRnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmdvb2R3aWxsYWtyb24u
b3JnL2FubnVhbG10ZzwvYT4uIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZURh
eTYwSy0tPjxwPkZyaWRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RC
b2R5LS0+PHA+UGFydHkgZm9yIHRoZSBQYXJrcyAmIzgyMTI7IDYtMTAgcC5tLiBhdCBTdW1taXQg
QXJ0c3BhY2UsIDE0MCBFLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gQmlkZGluZyBvbiBhcnQgcGhvdG9n
cmFwaHksIG11c2ljIGJ5IFphY2ggYW5kIHRoZSBCcmlnaHQgTGlnaHRzLiAkNTAgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzE3MztldmVudGJyaXRlLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy4m
IzE3MztldmVudGJyaXRlLmNvbTwvYT4uIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9T
Y2VuZURheTYwSy0tPjxwPlNhdHVyZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1Nj
ZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5NYXJjaCBNYWRuZXNzIFNrYXRpbmcvRGFuY2UgUGFydHkgJiM4MjEy
OyA0LTYgcC5tLiBhdCBTcHJpbmdmaWVsZCBMYWtlIFJvbGxlciBSaW5rLCAxMjIwIE1haW4gU3Qu
LCBMYWtlbW9yZS4gU29jaWFsIG5pZ2h0IGZvciBzcGVjaWFsIG5lZWRzIGFkdWx0cy4gRnJlZSwg
JDMgc2thdGUgcmVudGFsLiBTcG9uc29yZWQgYnkgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvdmlkZXJz
LiA4MTAtMzA4LTI0NzEuPC9wPjxwPkJveXMgJmFtcDsgR2lybHMgQ2x1YiBvZiB0aGUgV2VzdGVy
biBSZXNlcnZlIEFzcGlyZSEgQXVjdGlvbiBhbmQgRGlubmVyICYjODIxMjsgNi0xMCBwLm0uIGF0
IFN0LiBHZW9yZ2UgRmFtaWx5IENlbnRlciwgMzIwNCBSaWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRv
d25zaGlwLiBEaW5uZXIsIGxpdmUgYW5kIHNpbGVudCBhdWN0aW9ucywgJiM4MjIwO0Rlc3NlcnQg
RGFzaCYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtNaXNzaW9uIFBvc3NpYmxlLiYjODIyMTsgJDEwMCwgJDI1
MCBwYXRyb24gaW5jbHVkZXMgcHJlLXBhcnR5LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lndya2lkcy5v
cmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cud3JraWRzLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5FdGhhbiBCb3J0
bmljayBDb25jZXJ0IHRvIEJlbmVmaXQgTW90aGVycyBBZ2FpbnN0IERydW5rIERyaXZpbmcgT2hp
byAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBhdCB0aGUgSG91c2Ugb2YgQmx1ZXMsIENsZXZlbGFuZCwgMzA4
IEV1Y2xpZCBBdmUuICQ1MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ldGhhbmJvcnRuaWNrLmNvbS9l
dmVudHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZXRoYW5ib3J0bmljay5jb20vZXZlbnRzPC9hPi4g
IDwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZURheTYwSy0tPjxwPlN1bmRheTwv
cD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+RW1wb3dlcmlu
ZyBFcGlsZXBzeSBBa3JvbiBQdXJwbGUgRGF5IFBhcnR5ICYjODIxMjsgMi04IHAubS4gYXQgQU1G
IFJpdmllcmEgTGFuZXMsIDIwIFMuIE1pbGxlciBSb2FkLCBGYWlybGF3bi4gQm93bGluZywgYWxs
IHlvdSBjYW4gZWF0IHBpenphLCB3aW5ncywgYW5kIHNvZnQgZHJpbmtzLiBUaW1lIGNob2ljZXM6
IDItNCBwLm0uLCA0LTYgcC5tLiBhbmQgNi04IHAubS4gJDE1LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vJiMx
NzM7ZW1wb3dlcmluZ2VwaWxlcHN5Lm9yZy9ldmVudC9ha3Jvbi1wdXJwbGUtZGF5LXBhcnR5IiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovLyYjMTczO2VtcG93ZXJpbmdlcGlsZXBzeS5vcmcvZXZlbnQv
YWtyb24tcHVycGxlLWRheS1wYXJ0eTwvYT4uICA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBT
Q0VfVGhpc1dlZWstLT48cD5QbGFuIEFoZWFkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NF
X1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5DYW1wIEtlc2VtIE1ha2UgdGhlIE1hZ2ljICYjODIxMjsgNi05
IHAubS4gQXByaWwgMSBhdCB0aGUgVHVkb3IgQXJtcyBIb3RlbCwgMTA2NjAgQ2FybmVnaWUgQXZl
LiwgQ2xldmVsYW5kLiBUaHJlZS1jb3Vyc2UgbWVhbCwgdGVzdGltb25pYWxzIGFib3V0IHRoZSBp
bXBhY3Qgb2YgdGhlIGNhbXAgZm9yIGNoaWxkcmVuIHdpdGggcGFyZW50cyBhZmZlY3RlZCBieSBj
YW5jZXIuICQ2MC4gRm9yIHRpY2tldHMsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9kb25hdGUua2Vz
ZW0ub3JnL2N3cnVtdG0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vZG9uYXRlLmtlc2VtLm9yZy9j
d3J1bXRtPC9hPi4gPC9wPjxwPkdpcmxzIG9uIHRoZSBSdW4gU25lYWtlciBTb2lyZWUgJiM4MjEy
OyA1OjMwLTggcC5tLiBBcHJpbCA2IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mg
SW5mb0Npc2lvbiBTdGFkaXVtLCAzNzUgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3Jvbi4gV2VhciBzbmVh
a2VycyBhbmQgYnVzaW5lc3MgYXR0aXJlLiBDb2NrdGFpbHMsIGFwcGV0aXplcnMsIGRyYXdpbmdz
LiBTcGVha2VyIGlzIEFsaXNoYSBQZXJraW5zIG9mIEdPVFIgVHdpbiBDaXRpZXMuICQ3NS4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nb3RyTkVvLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5nb3RyTkVv
Lm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5TcGlyaXRzIG9mIHRoZSBDaXZpYzogQSBSb2NrICZhbXA7IFJvbGwg
RmFudGFzeSAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBBcHJpbCA4IGF0IHRoZSBBa3JvbiBDaXZpYyBUaGVh
dHJlLCAxODIgUy4gTWFpbiBTdC4gUm9jayBzdGFyLXRoZW1lZCBldmVuaW5nIHdpdGggYmFja3N0
YWdlIEdyZWVuIFJvb20gZXhwZXJpZW5jZSwgc2FtcGxpbmcgb2YgZm9vZCwgYmVlcnMgYW5kIHdo
aXNrZXksIHNpbGVudCBhbmQgbGl2ZSBhdWN0aW9uLCBsaXZlIG11c2ljIGFuZCBkYW5jaW5nLCBr
YXJhb2tlIGJhciwgZGVzc2VydHMuICQxMDAuIDMzMC0yNTMtMjQ4OC4gPC9wPjxwPlN0YW5kIFVw
IEZvciBEb3ducyBCYXJuIEJhc2ggJiM4MjEyOyA3IHAubS4gdG8gbWlkbmlnaHQgQXByaWwgOCBh
dCBNYXBsZXNpZGUgRmFybXMsIDI5NCBQZWFybCBSb2FkLCBCcnVuc3dpY2suIE9wZW4gYmFyLCBm
b29kLCBzaWxlbnQgYW5kIGxpdmUgYXVjdGlvbiwgYW5kIG11c2ljIGJ5IFNpc3RlciBTYXJhaC4g
JDk1LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0YW5kdXBmb3Jkb3ducy5vcmciIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cuc3RhbmR1cGZvcmRvd25zLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5HcmVhdCBMYWtlcyBTY2ll
bmNlIENlbnRlciBZdXJpJiM4MjE3O3MgTmlnaHQgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gdG8gbWlkbmln
aHQgQXByaWwgOCBhdCB0aGUgR3JlYXQgTGFrZXMgU2NpZW5jZSBDZW50ZXIsIDYwMSBFcmllc2lk
ZSBBdmUuLCBDbGV2ZWxhbmQuIE11c2ljIGZyb20gVHJpY2t5IERpY2sgYW5kIHRoZSBDb3Zlci1V
cHMsIG9wZW4gYmFyIHdpdGggYmVlciBhbmQgd2luZSwgYXBwZXRpemVycywgc2NhdmVuZ2VyIGh1
bnQsIGJhbGxvb24gZHJvcCBhbmQgc2NpZW5jZSBkZW1vbnN0cmF0aW9ucy4gJDYwIGJlZm9yZSBB
cHJpbCA4LCAkNzAgYXQgdGhlIGRvb3IuIDIxNi02MjEtMjQwMCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmdyZWF0c2NpZW5jZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZ3JlYXRzY2llbmNlLmNv
bTwvYT4uIDwvcD48cD5Qcm9zdGF0ZSBDYW5jZXIgQXdhcmVuZXNzIERpbm5lciAmIzgyMTI7IDYg
cC5tLiBBcHJpbCAxMyBhdCB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSwgQ2FudG9uLiBT
cGVha2VyIGlzIFRvbnkgRG9yc2V0dC4gJDE1MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5wcm9mb290
YmFsbGhvZi5jb20vZXZlbnRzL3Byb3N0YXRlLWNhbmNlci1hd2FyZW5lc3MtZGlubmVyIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnByb2Zvb3RiYWxsaG9mLmNvbS9ldmVudHMvcHJvc3RhdGUtY2FuY2Vy
LWF3YXJlbmVzcy1kaW5uZXI8L2E+LiA8L3A+PHA+TWFnaWNhbCBUaGVhdHJlIENvbXBhbnkmIzgy
MTc7cyBUcml2aWEgTmlnaHQgRnVuZHJhaXNlciAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBBcHJpbCAxOCBhdCBa
d2lzbGVyIEhhbGwsIDUwMCBNdWxsIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBUZWFtcyBvZiB1cCB0byA2IHBlb3Bs
ZS4gUmFmZmxlLCBnaWZ0IGJhc2tldHMsIGdpZnQgY2FyZHMsIHBpenphLCBwb3AsIGJlZXIgYW5k
IHdpbmUuICQzMC4gUmVzZXJ2YXRpb25zIGR1ZSBieSBBcHJpbCAxMy4gMzMwLTg0OC0zNzA4Ljwv
cD48cD5Xb21lbiYjODIxNztzIEJvYXJkIHRvIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEp1dmVuaWxlIENv
dXJ0IEx1bmNoZW9uLCBTaWxlbnQgQXVjdGlvbiBhbmQgUmFmZmxlICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiBB
cHJpbCAyNyBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIsIDUwMCBFLiBXYXRlcmxvbyBSb2Fk
LCBBa3Jvbi4gJDIwLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIEJhcmIgTWF0dGVybiBhdCAzMzAt
NjMzLTc5NjggYnkgQXByaWwgMTUuIDwvcD48cD5TdG93LU11bnJvZSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGli
cmFyeSBGb3VuZGF0aW9uIERlc3NlcnQgRXh0cmF2YWdhbnphICYjODIxMjsgNy05IHAubS4gQXBy
aWwgMjAgYXQgUm9zZXMgUnVuIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMjYzNiBOLiBSaXZlciBSb2FkLCBTdG93
LiAkNTAuIDMzMC02ODgtMzI5NSwgZXh0LiAxMTEuPC9wPjxwPlRoZSBBcmMgb2YgU3VtbWl0IGFu
ZCBQb3J0YWdlIENvdW50aWVzIFJldmVyc2UgUmFmZmxlIGFuZCBBdWN0aW9uICYjODIxMjsgNiBw
Lm0uIEFwcmlsIDIxIGF0IEd1eSYjODIxNztzIFBhcnR5IENlbnRyZSwgNTAwIEUuIFdhdGVybG9v
IFJvYWQsIEFrcm9uLiBEaW5uZXIsIHJldmVyc2UgcmFmZmxlLCBsaXZlIGFuZCBzaWxlbnQgYXVj
dGlvbi4gJDgwOyAkNDUgZGlubmVyIG9ubHkuIDMzMC04MzYtNTg2My48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
VEFHX1RhZ2xpbmUtLT48cD5TZW5kIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHNvY2lhbCBhbmQgY2hhcml0
eSBldmVudHMgdG8gVGhlIFNjZW5lLCBjL28gTHlubmUgU2hlcndpbiwgRmVhdHVyZXMgRGVwYXJ0
bWVudCwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5
LiBPciBlLW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxzaGVyd2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5sc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCAmIzgyMjA7VGhlIFNjZW5l
JiM4MjIxOyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLiBFdmVudCBub3RpY2VzIHNob3VsZCBiZSBzZW50
IGF0IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBpbiBhZHZhbmNlLiBNZXJpdHMgb2YgYWxsIG9yZ2FuaXphdGlv
bnMgaGF2ZSBub3QgYmVlbiBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBzbyBw
b3RlbnRpYWwgZG9ub3JzIHNob3VsZCB2ZXJpZnkgdGhlIHdvcnRoaW5lc3Mgb2YgYSBjYXVzZSBi
ZWZvcmUgY29tbWl0dGluZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.