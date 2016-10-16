Published: October 16, 2016 - 06:37 PM
Charity events: Dancing for the Kids; quilt show preview; soups to feed hungry October 16,2016 10:37 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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