Published: September 18, 2016 - 10:29 PM
Charity events — Sept. 19 September 19,2016 02:29 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfVGhpc1dlZWstLT48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5UaHVyc2RheTwvcD48IS0t UFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+V2lsbGlhbSBNY0tpbmxl eSBQcmVzaWRlbnRpYWwgTGlicmFyeSAmYW1wOyBNdXNldW0gNzB0aCBBbm5pdmVyc2FyeSBDZWxl YnJhdGlvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBhdCB0aGUgV2lsbGlhbSBNY0tpbmxleSBQcmVzaWRlbnRp YWwgTGlicmFyeSAmYW1wOyBNdXNldW0sIDgwMCBNY0tpbmxleSBNb251bWVudCBEcml2ZSBOVywg Q2FudG9uLiBDb2NrdGFpbCByZWNlcHRpb24gYW5kIGRpbm5lciB3aXRoIHNwZWFrZXIgQWxseXNv biBCdXNzZXksIDxlbT5UaGUgUG93ZXIgb2YgVG91cmlzbS48L2VtPiAkNDUuIDMzMC00NTUtNzA0 My48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5TYXR1cmRh eTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+Q29uY29y ZGlhIGF0IFN1bW5lciBGYWxsIEZhc2hpb24gU2hvdyAmIzgyMTI7IDEwOjMwIGEubS4gYXQgRmFp cmxhd24gQ291bnRyeSBDbHViLCAyMDAgTi4gV2hlYXRvbiBSb2FkLCBBa3Jvbi4gUHJvY2VlZHMg d2lsbCBiZW5lZml0IGEgbmV3IFRoZXJhcGV1dGljIEhlYWxpbmcgR2FyZGVuIG9uIHRoZSBzZW5p b3IgY29tbXVuaXR5JiM4MjE3O3MgY2FtcHVzLiAkNDUsIGluY2x1ZGVzIGhvdCBsdW5jaCwgdmFs ZXQgcGFya2luZyBhbmQgdGhlIGZhc2hpb24gc2hvdy4gQ2FsbCBSb3dlbmEgV2lsa2lucyBhdCAz MzAtNjY0LTEzMTUgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jb25jb3JkaWFsbS5vcmci IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuY29uY29yZGlhbG0ub3JnPC9hPi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro ZSBSZWFkYXB0OiBBcnR3b3JrIEluc3BpcmVkIGJ5IHRoZSBQZXJtYW5lbnQgQ29sbGVjdGlvbiYj ODIyMTsgQ2xvc2luZyBQYXJ0eSAmIzgyMTI7IDUtNyBwLm0uIGF0IE1hc3NpbGxvbiBNdXNldW0s IDEyMSBMaW5jb2xuIFdheSBFLiBXb3JrIGJ5IDEwIE9oaW8gYXJ0aXN0cywgY29tbWlzc2lvbmVk IHRvIHJlaW50ZXJwcmV0IG9iamVjdHMgZnJvbSB0aGUgcGVybWFuZW50IGNvbGxlY3Rpb24sIHdp bGwgYmUgcmFmZmxlZC4gUHJvY2VlZHMgYmVuZWZpdCB0aGUgTWFzc2lsbG9uIE11c2V1bSYjODIx NztzIENhcGl0YWwgQ2FtcGFpZ24uIDMzMC04MzMtNDA2MSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3 Lm1hc3NpbGxvbm11c2V1bS5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cubWFzc2lsbG9ubXVzZXVt Lm9yZzwvYT4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lRGF5NjBLLS0+PHA+ RGVhZGxpbmVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48 cD5Db211bmFsZSBGb3VuZGF0aW9uIEhhdmFuYSBOaWdodHMgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gT2N0LiAx IGF0IHRoZSBob21lIG9mIFN0ZXZlIENvbXVuYWxlLCAyMzAwIFNvdXJlayBUcmFpbCwgQWtyb24u IEF1Y3Rpb24sIHJhZmZsZSwgZGlubmVyIHN0YXRpb25zIGJ5IEJlYXUmIzgyMTc7cyBHcmlsbGUs IGFuZCBwZXJmb3JtYW5jZSBieSB0aGUgU3Bpbm5lcnMuIEJlbmVmaXRzIHRoZSBTdGVwaGVuIEEu IENvbXVuYWxlIEpyLiBGYW1pbHkgQ2FuY2VyIEZvdW5kYXRpb24sIHdoaWNoIHByb3ZpZGVzIGZp bmFuY2lhbCBhc3Npc3RhbmNlIHRvIGNhbmNlciBwYXRpZW50cyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMu IFJlc2VydmF0aW9uIGR1ZSBieSBTZXB0LiAyMzs8c3Ryb25nPiA8L3N0cm9uZz5jYWxsIDMzMC04 MzUtNTk4NSBvciBlbWFpbCBNb25pY2EgU3RldmVucyBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW9uaWNh QHN0ZXBoZW5jb211bmFsZS5vcmciPm1vbmljYUBzdGVwaGVuY29tdW5hbGUub3JnPC9hPi48L3A+ PHA+Q29sdW1idXMgRGF5LUl0YWxpYW4gSGVyaXRhZ2UgTW9udGggJiM4MjEyOyBPY3QuIDkuIDk6 MTUgYS5tLiB3cmVhdGggY2VyZW1vbnkgYXQgQ29sdW1idXMgU3F1YXJlIGF0IEFrcm9uIEZ1bHRv biBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEFpcnBvcnQgd2l0aCB0aGUgNHRoIERlZ3JlZSBLbmlnaHRzIG9mIENv bHVtYnVzIGFuZCBTdW1taXQgQ291bnR5IEl0YWxpYW4gY2x1YnM7IDEwOjMwIGEubS4gTWFzcyBh dCBTdC4gQW50aG9ueSBDaHVyY2gsIDgzIE1vc3NlciBQbGFjZSwgTm9ydGggQWtyb24sIGZvbGxv d2VkIGJ5IGx1bmNoLiBQcmVzYWxlICQxMiBhZHVsdHMsICQ2IGNoaWxkcmVuIHVuZGVyIDEwOyAk MTUgYXQgdGhlIGRvb3IuIE1haWwgY2hlY2sgcGF5YWJsZSB0byAmIzgyMjA7U3VtbWl0IENvdW50 eSBJdGFsaWFuIENvdW5jaWwmIzgyMjE7IGJ5IFNlcHQuIDI4IHRvIFRvbWFzaW5hIEVsYXZza3ks IDUwMDYgUGFtZWxhIERyaXZlLCBOZXcgRnJhbmtsaW4sIE9IIDQ0MzE5LjwvcD48IS0tUFNUWUxF PUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9UaGlzV2Vlay0tPjxwPkdvbGYgT3V0aW5nczwvcD48IS0tUFNUWUxF PUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+U3RhcmsgRi5ELlIuVS4gICYjODIx MjsgU3VuZGF5IGF0IEdyZWF0IFRyYWlsIEdvbGYgQ291cnNlLCAxMDE1NCBHcmVhdCBUcmFpbCBE cml2ZSwgTWluZXJ2YS4gOCBhLm0uIHNob3RndW4gc3RhcnQuICQ3NSwgaW5jbHVkZXMgY29mZmVl IGFuZCBkb3VnaG51dHMsIGRyaW5rcyBkdXJpbmcgcGxheSwgaG90IGRvZ3MgYW5kIGJlYW5zIG9u IHRoZSB0dXJuLCBzdGVhayBvciBjaGlja2VuIGRpbm5lci4gQ2FsbCBDYXRoeSBhdCAzMzAtMzI3 LTc1MTQgb3IgU3RldmUgYXQgMzMwLTcwMS03ODUyLjwvcD48cD5TaGF3IEpDQyAmIzgyMTI7IFNl cHQuIDI2IGF0IFNpbHZlciBMYWtlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMTMyNSBHcmFoYW0gUm9hZCwgU2ls dmVyIExha2UuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBhdCAxMDozMCBhLm0uIHdpdGggbHVuY2ggYXQgMTEgYS5t LiBhbmQgc2hvdGd1biBzdGFydCBhdCAxIHAubS4gJDE3NSwgaW5jbHVkZXMgbHVuY2gsIGdvbGYs IGNvY2t0YWlscyBhbmQgaGVhdnkgYXBwZXRpemVycywgY29udGVzdHMsIHByaXplcyBhbmQgbW9y ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zaGF3amNjLm9yZy9nb2xmLW91dGluZyIgdGFyZ2V0PSJf YmxhbmsiPnd3dy5zaGF3amNjLm9yZy9nb2xmLW91dGluZzwvYT4uPC9wPjxwPlBsYW4gQWhlYWQ8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPkNoZWVycyBm b3IgYSBDaGlsZCAmIzgyMTI7IDQ6MzAtNzozMCBwLm0uIFNlcHQuIDI3IGF0IHRoZSBUaGlyc3R5 IERvZyBCcmV3aW5nIENvLiwgNTI5IEdyYW50IFN0LiwgQWtyb24uIEJlbmVmaXRzIENocmlzdCBD aGlsZCBTb2NpZXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgY2hhcml0YWJsZSBwcm9ncmFtcy4gJDI1IGlu IGFkdmFuY2UsICQzMCBhdCB0aGUgZG9vciwgaW5jbHVkZXMgZHJpbmsgdGlja2V0IGZvciBiZWVy IG9yIG5vbmFsY29ob2xpYyBiZXZlcmFnZXMsIGhlYXZ5IGhvcnMgZCYjODIxNztvZXV2cmVzIGFu ZCBob21lbWFkZSBkZXNzZXJ0cy4gQ2VsZWJyaXR5IGJhcnRlbmRlcnMsIHJhZmZsZS4gQ29udGFj dCBNYXJ5IEpvIEtvcm11c2hvZmYgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcnlqb2tvcm11c2hvZmZA Z21haWwuY29tIj5tYXJ5am9rb3JtdXNob2ZmQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3Igc2VlIDxhIGhyZWY9 Imh0dHA6Ly93d3cuY2hyaXN0Y2hpbGRzb2NpZXR5YWtyb24ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+ d3d3LmNocmlzdGNoaWxkc29jaWV0eWFrcm9uLm9yZzwvYT4uICA8L3A+PHA+RW1wdHkgQm93bCBE aW5uZXIgJiM4MjEyOyA0OjMwLTcgcC5tLiBTZXB0LiAzMCBhdCBRdWlyayBDdWx0dXJhbCBDZW50 ZXIsIDEyMDEgR3JhbnQgQXZlLiwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuIEJlbmVmaXRzIEdvb2QgTmVpZ2hi b3JzIG9mIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCB3aGljaCBoZWxwcyBmYW1pbGllcyBpbiBuZWVkLiAkMTUs ICQxMiBhZ2VzIDEyIGFuZCB1bmRlci4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVkIGF0IDMzMC05NzEt ODQyNSBvciAzMzAtOTcxLTgyMjUuPC9wPjxwPkJyZWFrIHRoZSBDeWNsZTogQWRkaWN0aW9uIFJl Y292ZXJ5IE1pbGUgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4gU2VwdC4gMzAgYXQgTG9jayAzIFBhcmssIDIw MCBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24uIEZyZWUgZmFtaWx5LWZyaWVuZGx5IGV2ZW50IHdpbGwgaW5j bHVkZSBtZXNzYWdlcyBhYm91dCByZWNvdmVyeSwgMS1taWxlIHdhbGssIGFjdGl2aXRpZXMsIGZv b2QuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBpcyByZWNvbW1lbmRlZCBhdCAzMzAtMzE1LTM3NzAgb3IgPGEgaHJl Zj0iaHR0cDovL3d3dy5jb21taGVhbHRoY2VudGVyLm9yZy93YWxrIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+ d3d3LmNvbW1oZWFsdGhjZW50ZXIub3JnL3dhbGs8L2E+LjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBWYWxsZXkg QXJ0IENlbnRlciBCZW5lZml0IERpbm5lciAmYW1wOyBBdWN0aW9uICYjODIxMjsgNi05IHAubS4g U2VwdC4gMzAgYXQgVGhlIFBhdmlsaW9uIGF0IEZhbGxzIFJpdmVyIFNxdWFyZSwgMjA4NSBGcm9u dCBTdC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiBEaW5uZXIsIG11c2ljLCBhdWN0aW9uLiAkNTAgMzMwLTky OC04MDkyLjwvcD48cD5CYXR0ZXJlZCBXb21lbiYjODIxNztzIFNoZWx0ZXIgcHJlc2VudHMgRHVl bGluZyBQaWFub3MgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gU2VwdC4gMzAgYXQgQWtyb24vRmFpcmxhd24gSGls dG9uLCAzMTgwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIEZhaXJsYXduLiAkODAgaW4gYWR2YW5jZSwgJDEwMCBh dCB0aGUgZG9vci4gQ2FsbCBLYXRoeSBCZWFuIGF0IDMzMC04NjAtNTYzNyBvciBlbWFpbCA8YSBo cmVmPSJtYWlsdG86S2F0aHlCQHNjbWNid3Mub3JnIj5LYXRoeUJAc2NtY2J3cy5vcmc8L2E+Ljwv cD48cD5TdXNhbiBHLiBLb21lbiBCZW5lZml0IENvbmNlcnQgd2l0aCBUb20gS2VpZmVyIGFuZCBE ZXZpbHN0cmlwICYjODIxMjsgOCBwLm0uIFNlcHQuIDMwIGF0IEhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lubyBO b3J0aGZpZWxkIFBhcmssIDEwNzc3IE5vcnRoZmllbGQgUm9hZCwgTm9ydGhmaWVsZC4gJDE4LSQz OC4gODAwLTc0NS0zMDAwIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIg dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi48L3A+PHA+SGFsZSBIYXJ2 ZXN0IDVLIFJ1biAmIzgyMTI7IDk6MTUgYS5tLiBPY3QuIDEgYXQgSGFsZSBGYXJtICZhbXA7IFZp bGxhZ2UsIDI2ODYgT2FrIEhpbGwgUm9hZCwgQmF0aC4gNUsgcnVuIGJlbmVmaXRzIEluSGFsZSwg YW4gZWR1Y2F0aW9uYWwgaW5pdGlhdGl2ZSB0aGF0IHVzZXMgaGlzdG9yaWMgYW5kIG5hdHVyYWwg cmVzb3VyY2VzLiBDb3N0IGlzICQzMC4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6 Ly93d3cud3Jocy5vcmcvZXZlbnRzL2hhbGUtaGFydmVzdC01ayIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3 dy53cmhzLm9yZy9ldmVudHMvaGFsZS1oYXJ2ZXN0LTVrPC9hPi48L3A+PHA+UHJvamVjdCBHcmFk IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgQWNoaWV2aW5nIERyZWFtcyBDZWxlYnJhdGlvbiAmIzgyMTI7IDUtODox NSBwLm0uIE9jdC4gNiBhdCBHcmV5c3RvbmUgSGFsbCwgMTAzIFMuIEhpZ2ggU3QuLCBBa3Jvbi4g Rm9vZCBzdGF0aW9ucywgYXVjdGlvbnMsIHJhZmZsZXMsIGVudGVydGFpbm1lbnQuIDMzMC03NjEt MzExMyBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0Bwcm9qZWN0Z3JhZGFrcm9uLm9yZyI+ aW5mb0Bwcm9qZWN0Z3JhZGFrcm9uLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5BIFRhc3RlIG9mIHRoZSBXaWxk ICYjODIyMDtBIE5pZ2h0IDIgQnVpbGQgSG9wZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyA2LTkgcC5tLiBPY3Qu IDYgYXQgQWtyb24gWm9vLCA1MDAgRWRnZXdvb2QgQXZlLiwgQWtyb24uIEZvb2QsIGJlZXIgYW5k IHdpbmUsIHNpbGVudCBhdWN0aW9uLCByYWZmbGUgYW5kIG15c3RlcnkgcHJpemVzIHRvIGJlbmVm aXQgSGFiaXRhdCBmb3IgSHVtYW5pdHkuICQ3MCwgJDEyNSBjb3VwbGUsICQ4MCBhdCB0aGUgZG9v ci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5IRkhTdW1taXRDb3VudHkub3JnL0FOMkJIMTYiIHRhcmdl dD0iX2JsYW5rIj53d3cuSEZIU3VtbWl0Q291bnR5Lm9yZy9BTjJCSDE2PC9hPi48L3A+PHA+TCYj ODIxNztBbW91ciBkdSBWaW4gJiM4MjEyOyA2LTkgcC5tLiBPY3QuIDYgYXQgQXZvbiBPYWtzIENv dW50cnkgQ2x1YiwgMzIzMDAgRGV0cm9pdCBSb2FkLCBBdm9uLiBXaW5lIGZyb20gYXJvdW5kIHRo ZSB3b3JsZCBhbmQgZm9vZCBmcm9tIGFyZWEgcmVzdGF1cmFudHMgdG8gYmVuZWZpdCB0aGUgQXJ0 aHJpdGlzIEZvdW5kYXRpb24uICQ3NSwgJDk1IFZJUC4gMjE2LTI4NS0yODIyIG9yIGh0dHBzOi8v YXJ0aGdsci5lam9pbm1lLm9yZy9sYW1vdXJkdXZpbi48L3A+PHA+T1BFTiBNIEZpcmUgYW5kIElj ZSAmIzgyMTI7IDYtMTAgcC5tLiBPY3QuIDcgYXQgVG9kYXJvJiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudGVy LCAxODIwIEFrcm9uLVBlbmluc3VsYSBSb2FkLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gQ29ja3RhaWwgZXZl bnQgd2l0aCBoZWF2eSBob3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcywgbXVzaWMgYnkgRGFuIFdpbHNvbiwg YmFza2V0IHJhZmZsZSBhbmQgbGl2ZSBhdWN0aW9uLiAkMTAwLCAkNzUgeW91bmcgcHJvZmVzc2lv bmFscy4gMzMwLTQzNC0wMTEwLCBleHQuIDQxOCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9wZW5t Lm9yZy9ldmVudHMvRmlyZUFuZEljZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vcGVubS5vcmcvZXZl bnRzL0ZpcmVBbmRJY2U8L2E+LjwvcD48cD5DYXR0bGUgQmFyb24mIzgyMTc7cyBCYWxsICYjODIx MjsgT2N0LiA4IGF0IEhpZ2ggJmFtcDsgTG93IFdpbmVyeSwgNTg4IE1lZGluYSBSb2FkLCBTaGFy b24gVG93bnNoaXAuIEZvb2QsIGRhbmNpbmcgYW5kIGF1Y3Rpb24gdG8gYmVuZWZpdCB0aGUgQW1l cmljYW4gQ2FuY2VyIFNvY2lldHkuIENhbGwgSmFtaWUgSGVpbmwgYXQgMzMwLTUxNy0yMDY4Ljwv cD48cD5CYWxsZXQgRXhjZWwgT2hpbyBHYWxhOiBOZXcgWW9yayBTdGF0ZSBvZiBNaW5kICYjODIx MjsgT2N0LiAxNCBhdCBQb3J0YWdlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMjQwIE4uIFBvcnRhZ2UgUGF0aCwg QWtyb24uIENvY2t0YWlscyBhbmQgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24sIGRpbm5lciBhbmQgbGl2ZSBhdWN0 aW9uLCBwZXJmb3JtYW5jZSwgbXVzaWMgYW5kIGRhbmNpbmcuICQ2MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDov L3d3dy5iYWxsZXRleGNlbG9oaW8ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmJhbGxldGV4Y2Vs b2hpby5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5NZXJjeSBTZXJ2aWNlIExlYWd1ZSYjODIxNztzIEJsYWNrICZh bXA7IFdoaXRlIEhhcnZlc3QgQmFsbCAmIzgyMTI7ICA1OjMwIHAubS4gT2N0LiAxNSBhdCBDYW50 b24gTWVtb3JpYWwgQ2l2aWMgQ2VudGVyLCAxMTAxIE1hcmtldCBBdmUuIE4uLCBDYW50b24uIERp bm5lciB0aWNrZXRzICQxNzUsIHJhZmZsZSB0aWNrZXRzICQyNTAgd2l0aCBjaGFuY2UgdG8gd2lu IHRoZSAkMTAsMDAwIGNhc2ggcHJpemUuIENhbGwgMzMwLTQzMC0yNzUwIG9yIGVtYWlsIDxhIGhy ZWY9Im1haWx0bzpmb3VuZGF0aW9uQGNhbnRvbm1lcmN5Lm9yZyI+Zm91bmRhdGlvbkBjYW50b25t ZXJjeS5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5TYWZldHkgRm9yY2VzIENoYXBsYWluY3kgQ2VudGVyIFNjb3Rj aCwgQm91cmJvbiBhbmQgV2luZSBUYXN0aW5nICYjODIxMjsgNyBwLm0uIE9jdC4gMjEgYXQgT3Vy IExhZHkgb2YgQ2VkYXJzLCA1MDcgUy4gQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBGYWlybGF3 bi4gU2NvdGNoLCBib3VyYm9uIGFuZCB3aW5lIHBhaXJlZCB3aXRoIGZvb2QuICQ4MCwgJDE1MCBj b3VwbGUsIGRlc2lnbmF0ZWQgZHJpdmVyIGRpc2NvdW50IGF2YWlsYWJsZSBvbiBjb3VwbGUgdGlj a2V0cy4gMzMwLTM3Ni0wMDkxIG9yIGh0dHBzOi8vc2NvdGNoYm91cmJvbndpbmUuZXZlbnRicml0 ZS5jb20uPC9wPjxwPkdvb2QgU2FtYXJpdGFuIEh1bmdlciBDZW50ZXI6IFNvdXAgZm9yIHRoZSBD aXR5ICYjODIxMjsgNiBwLm0uIE9jdC4gMjIgYXQgdGhlIEdyZWVrIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIs IDEyOSBTLiBVbmlvbiBTdC4sIEFrcm9uLiBCdWZmZXQgb2Ygc291cHMgZnJvbSBhcmVhIHJlc3Rh dXJhbnRzLCBtdXNpYyBieSBQYXRyaWNrIE11bmZvcmQgUHJvamVjdCwgc2lsZW50IGFuZCBsaXZl IGF1Y3Rpb25zLCByYWZmbGVzLCB3aW5lIGdyYWIgYmFncy4gJDUwLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v d3d3Lkdvb2RTYW1hcml0YW5IdW5nZXJDZW50ZXIub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lkdv b2RTYW1hcml0YW5IdW5nZXJDZW50ZXIub3JnPC9hPi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVEFHX1RhZ2xp bmUtLT48cD5TZW5kIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHNvY2lhbCBhbmQgY2hhcml0eSBldmVudHMg dG8gVGhlIFNjZW5lLCBjL28gTHlubmUgU2hlcndpbiwgRmVhdHVyZXMgRGVwYXJ0bWVudCwgQWty b24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5LiBPciBlbWFp bCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmxzaGVyd2lu QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiB3aXRoICYjODIxNjsmIzgyMTY7VGhlIFNjZW5lJiM4 MjE3OyYjODIxNzsgaW4gdGhlIHN1YmplY3QgbGluZS4gRXZlbnQgbm90aWNlcyBzaG91bGQgYmUg c2VudCBhdCBsZWFzdCB0d28gd2Vla3MgaW4gYWR2YW5jZS4gTWVyaXRzIG9mIGFsbCBvcmdhbml6 YXRpb25zIGhhdmUgbm90IGJlZW4gaW52ZXN0aWdhdGVkIGJ5IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCwg c28gcG90ZW50aWFsIGRvbm9ycyBzaG91bGQgdmVyaWZ5IHRoZSB3b3J0aGluZXNzIG9mIGEgY2F1 c2UgYmVmb3JlIGNvbW1pdHRpbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.