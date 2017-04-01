Published: April 1, 2017 - 04:44 PM
Charity events: Warriors’ Journey Home Gala Dinner & Silent Auction, Girls on the Run Sneaker Soiree and more April 01,2017 08:44 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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