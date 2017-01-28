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Charity events: YMCA, Toast to Hudson, Chili Open, Girl Set Free

Published: January 28, 2017 - 07:15 PM

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Holly Christensen: Meet our new columnist and her family

Last month, my first-born child, Claude, graduated from the University of Michigan while my youngest child wrapped up her third semester in preschool. How we got here is a continuing journey embarked upon the day my first baby was born and one I plan to explore in this column.

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Things to Do, Jan. 29: 1980s concert at E.J. Thomas; steel drums at Civic; young musicians at Tallmadge High School; Pizza Palooza in Stow
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