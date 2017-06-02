Cohousing puts the emphasis on neighborhood

PHA+V2hlbiBKb2FubmEgVmFuZGVyIFBsYWF0cyBtb3ZlZCB3aXRoIGhlciB0d28geW91bmcgZGF1
Z2h0ZXJzIHRvIEdyYW5kIFJhcGlkcywgTWljaC4sIG5lYXJseSBlaWdodCB5ZWFycyBhZ28sIHNo
ZSB3YW50ZWQgdG8gZmluZCBhIGZyaWVuZGx5IGFuZCB3ZWxjb21pbmcgbmVpZ2hib3Job29kLjwv
cD48cD5UaGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgbW92ZSBmcm9tIEthbGFtYXpvbywgYSBob21lIHRoZXkm
IzgyMTc7ZCBhbHdheXMga25vd24sIHdhcyBuZXJ2ZS13cmFja2luZy4gVGhleSBkaWRuJiM4MjE3
O3Qga25vdyBhIHNpbmdsZSBwZXJzb24gaW4gdGhlaXIgbmV3IGNpdHkgJiM4MjEyOyBtdWNoIGxl
c3MgYSBmcmllbmQgd2hvIG1pZ2h0IHdhdGNoIHRoZSBraWRzIG9yIGNvbWUgb3ZlciBmb3IgZGlu
bmVyLjwvcD48cD5BcyBWYW5kZXIgUGxhYXRzLCAzMCwgd2FzIHJlc2VhcmNoaW5nIEdyYW5kIFJh
cGlkcywgc2hlIGNhbWUgYWNyb3NzIGEgY29ob3VzaW5nIGRldmVsb3BtZW50LCBOZXdiZXJyeSBQ
bGFjZS4gSXQgd2FzIGEgcGVkZXN0cmlhbi1mcmllbmRseSBuZWlnaGJvcmhvb2Qgd2l0aCAyMCBz
ZXBhcmF0ZSB0b3duaG91c2VzIHRoYXQgc2hhcmVkIHNvbWUgY29tbW9uIHNwYWNlcywgaW5jbHVk
aW5nIGEgY2x1YmhvdXNlLCB3aGVyZSB0aGVyZSB3ZXJlIHdlZWtseSBkaW5uZXJzIGZvciByZXNp
ZGVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDb2hvdXNpbmcgbWFkZSBpdCBlYXNpZXIgdG8gc3RhcnQgYSBu
ZXcgbGlmZSwmIzgyMjE7IFZhbmRlciBQbGFhdHMgc2FpZC4gVHdvIG1vbnRocyBhZnRlciBzaGUg
YW5kIGhlciBnaXJscyBtb3ZlZCBpbiwgdGhleSBrbmV3IHRoZSBuZWlnaGJvcnMgaW4gYWxsIHRo
ZSBvdGhlciAxOSBob3VzZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGtuZXcgYSBsaXR0bGUgYWJvdXQgZWFj
aCBvZiB0aGVtLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGtuZXcgdGhlaXIgZmFtaWx5IGR5
bmFtaWNzLiBJdCBoZWxwZWQgbWUgZmVlbCBsaWtlIEdyYW5kIFJhcGlkcyB3YXMgaG9tZSBhIGxv
dCBxdWlja2VyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hhdCBleGFjdGx5IGlzIGNvaG91c2luZz8gSXQmIzgy
MTc7cyBhIGNvbW11bml0eS1mb2N1c2VkIGxpdmluZyBhcnJhbmdlbWVudCwgd2hlcmUgcmVzaWRl
bnRzIHNoYXJlIHNwYWNlLCBjaG9yZXMgYW5kIGZlbGxvd3NoaXAuIFRoZSBpZGVhIHN0YXJ0ZWQg
aW4gRGVubWFyayBpbiB0aGUgMTk2MHMgYW5kIGhhcyBzcHJlYWQgYWNyb3NzIEV1cm9wZSBhbmQg
dGhlIFUuUy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgc2hhcmluZyByZXNvdXJjZXMg
YW5kIGVuZ2FnaW5nIGluIHlvdXIgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgc2FpZCBUaG9tYXMgQmFycmll
LCBhIHByb2Zlc3NvciBvZiBhcmNoaXRlY3R1cmUgYXQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUgVW5p
dmVyc2l0eSBhbmQgYXV0aG9yIG9mIHRoZSBuZXcgYm9vayA8ZW0+SG91c2UgYW5kIEhvbWU6IEN1
bHR1cmFsIENvbnRleHRzLCBPbnRvbG9naWNhbCBSb2xlczwvZW0+LjwvcD48cD5Db2hvdXNpbmcg
ZGV2ZWxvcG1lbnRzIGFuZCBzdGFydGVyIGdyb3VwcyAmIzgyMTI7IHRob3NlIHdobyBnZXQgdG9n
ZXRoZXIgdG8gcGxhbiBhIG5ldyBzaXRlICYjODIxMjsgaGF2ZSBiZWVuIGdyb3dpbmcgaW4gQW1l
cmljYSwgQmFycmllIHNhaWQuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYSBwcm9taXNpbmcgbW9kZWwgZm9y
IHRob3NlIHdobyB3YW50IHRvICYjODIyMDthZ2UgaW4gcGxhY2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiBP
bGRlciBmb2xrcyBjYW4gbGl2ZSBpbmRlcGVuZGVudGx5IGZvciBsb25nZXIgYmVjYXVzZSB0aGVy
ZSBpcyBhIHN0ZWFkeSBzdHJlYW0gb2YgbmVpZ2hib3JzIHRvIGNoZWNrIGluIG9uIHRoZW0uPC9w
PjxwPllldCBjb2hvdXNpbmcgaGFzbiYjODIxNzt0IHJlYWNoZWQgaXRzIGZ1bGwgcG90ZW50aWFs
IGluIHRoZSBVLlMuLCBCYXJyaWUgYmVsaWV2ZXMuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBzb21l
dGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gY2FwaXRhbGl6ZWQgeWV0IGluIEFtZXJpY2EsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLCBiZWNhdXNlIGhvdXNpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4gaGFzIGJlZW4gZGVmaW5lZCBh
cyAmIzgyMjA7eW91ciBwcml2YXRlIHJlYWxtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXQgTmV3YmVycnkgUGxh
Y2UsIHBhcmtpbmcgaXMgdG93YXJkIHRoZSBiYWNrIGFuZCBvbiBvbmUgZWRnZSBvZiB0aGUgZGV2
ZWxvcG1lbnQuIFdoYXQgeW91IHNlZSB3aGlsZSB3YWxraW5nIHRocm91Z2ggdGhlIG5laWdoYm9y
aG9vZCBpcyBwb3JjaGVzIGFuZCBmcm9udCBkb29ycy4gSXQmIzgyMTc7cyBidWlsdCB0byBmb3N0
ZXIgYWNjaWRlbnRhbCBpbnRlcmFjdGlvbnMgYmV0d2VlbiBuZWlnaGJvcnMuPC9wPjxwPlRoaXMg
d2FzIGFwcGVhbGluZyB0byBEYW4gTWlsbGVyLCA2NiwgYSByZXRpcmVkIHByb2Zlc3NvciBhdCBD
YWx2aW4gQ29sbGVnZSBpbiBHcmFuZCBSYXBpZHMuIE1pbGxlciBhbmQgaGlzIHdpZmUgd2FudGVk
IHRvIGRvd25zaXplIGFmdGVyIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIGxlZnQgaG9tZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBsaXZpbmcgaW4gYSBiaWcgZXh0ZW5kZWQgZmFtaWx5IGluIGEgd2F5
LiBZb3UgaGF2ZSBhIHJlYWxseSByaWNoIHN1cHBvcnQgc3lzdGVtLCYjODIyMTsgTWlsbGVyIHNh
aWQuICYjMTYwOzwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgd2Vla2x5IGRpbm5lcnMgaW4gdGhlIGNsdWJob3Vz
ZSwgYW5kIG5laWdoYm9ycyBzaWduIHVwIGZvciBhIHR1cm4gdG8gY29vay48L3A+PHA+QXQgc29t
ZSBkZXZlbG9wbWVudHMsIG5laWdoYm9ycyBzaGFyZSB5YXJkIHdvcmsgb3IgY2hpbGRjYXJlIGR1
dGllcy4gQXMgd2l0aCBhIGNvbmRvbWluaXVtLCByZXNpZGVudHMgcGF5IGludG8gYW4gYXNzb2Np
YXRpb24gZnVuZCBmb3IgY29tbW9uLXNwYWNlIHVwa2VlcC48L3A+PHA+QnV0IGF0IG1hbnkgY29o
b3VzaW5nIGRldmVsb3BtZW50cywgdGhlIGltcHJvbXB0dSBldmVudHMgYXJlIGp1c3QgYXMgaW1w
b3J0YW50IGFzIHRoZSBwbGFubmVkIG9uZXMuPC9wPjxwPk9uIEZyaWRheSBldmVuaW5ncywgbmVp
Z2hib3JzIGF0IE5ld2JlcnJ5IHRlbmQgdG8gZ2F0aGVyIGF0IHRoZSBjb21tb24gaG91c2Ugb3Ig
b3V0c2lkZSBvbiB0aGUgZGVjayB3aXRoIHdpbmUgYW5kIHNuYWNrcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O2xsIGNvbXBsYWluIGFib3V0IG91ciB3ZWVrIG9yIHdlJiM4MjE3O2xsIHNoYXJlIGxh
dWdocywmIzgyMjE7IE1pbGxlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3Qgb3JnYW5pemVk
IGJ5IGFueWJvZHkgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mga2luZCBvZiBhIGN1c3RvbS4gSXQmIzgyMTc7cyBw
bGVhc2FudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5laWdoYm9ycyBhbHNvIG1pZ2h0IGNvbm5lY3Qgb3ZlciBy
aWRlcyB0byB0aGUgYWlycG9ydCwgYm9ycm93aW5nIGVnZ3Mgb3Igd2F0Y2hpbmcgZWFjaCBvdGhl
ciYjODIxNztzIGNoaWxkcmVuLiBPciBtb3JlIHNlcmlvdXMgdGhpbmdzLjwvcD48cD5BdCBOZXcg
VmlldyBDb2hvdXNpbmcsIGEgZGV2ZWxvcG1lbnQgb2YgMjQgaG91c2VzIHNldCBvbiAxOCB3b29k
ZWQgYWNyZXMgaW4gQWN0b24sIE1hc3MuLCBEYXZpZCBIb2ZmbWFuIGxvc3QgaGlzIHdpZmUgb2Yg
MzQgeWVhcnMgdG8gY2FuY2VyLiBBZnRlciB0aGUgZGV2YXN0YXRpbmcgbG9zcywgaGUgc2VudCBh
biBlbWFpbCB0byByZXNpZGVudHMgYXJvdW5kIG5vb24gdG8gbGV0IHRoZW0ga25vdyB0aGVyZSB3
b3VsZCBiZSBhIGdhdGhlcmluZyB0aGF0IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBdCA3IHAubS4g
dGhhdCBuaWdodCwgdGhlIGNvbW1vbiBob3VzZSB3YXMgZmlsbGVkLCBhbmQgdGhlcmUgd2VyZSBw
ZW9wbGUgZnJvbSBldmVyeSBvbmUgb2YgdGhlIDI0IGhvdXNlaG9sZHMgaW4gdGhlIGNvbW11bml0
eSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRoYXQgaW4gYSBy
ZWd1bGFyIG5laWdoYm9yaG9vZC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.