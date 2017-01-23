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Dior designer debuts Paris couture as Dunst talks girl power

By Thomas Adamson
Associated Press

Published: January 23, 2017 - 01:58 PM
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Italian fashion designer Maria Grazia Chiuri acknowledges applause at the end of Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 fashion collection presented in Paris, Monday, Jan. 23, 2017. (AP Photo/Francois Mori)


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