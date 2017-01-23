Dior designer debuts Paris couture as Dunst talks girl power

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IEEgbGFieXJpbnRoIGFuZCBhIHNjZW50ZWQgc2VjcmV0IGdhcmRlbiBsZWQgdG8g
Q2hyaXN0aWFuIERpb3ImIzgyMTc7cyBlbmNoYW50ZWQgc2hvdyBpbiBQYXJpcyYjODIxNzsgTXVz
ZWUgUm9kaW4gTW9uZGF5LjwvcD48cD5UaGUgaHVnZWx5LWFudGljaXBhdGVkIGNvdXR1cmUgZGVi
dXQgZnJvbSBuZXcgZGVzaWduZXIgTWFyaWEgR3JhemlhIENoaXVyaSBraWNrZWQgb2ZmIFBhcmlz
JiM4MjE3O3Mgc3ByaW5nIHRvIHN1bW1lciBoYXV0ZSBjb3V0dXJlIHNob3dzICYjODIxMjsgdGhl
IGZhY3Rpb24gaW5kdXN0cnkmIzgyMTc7cyBpZGVhcy1mYWN0b3J5IHRoYXQgc3BhbnMgZm91ciBk
YXlzIHdpdGggMjQgc2hvd3MuPC9wPjxwPlN0YXIgZ3Vlc3RzIGluY2x1ZGluZyBhY3RyZXNzZXMg
S2lyc3RlbiBEdW5zdCwgRGlhbmUgS3J1Z2VyIGFuZCByYXBwZXIgQVNBUCBSb2NreSBtYXJ2ZWxl
ZCBhdCBhIGdhcmdhbnR1YW4gbWFnaWNhbCB0cmVlIGNvbnN0cnVjdGVkIGluc2lkZSB0aGUgdmVu
dWUsIGRlY29yYXRlZCBjb2xvcmZ1bGx5IHdpdGggYmVhZGluZywgbGlnaHRzIGFuZCBwaGlsb3Nv
cGhpY2FsIHF1b3Rlcy48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBpbnNwaXJlZCBieSB0aGUgZGVjb3IsIER1bnN0
IG1vdmVkIGJleW9uZCBmYXNoaW9uIHRvIHRhbGsgdG8gVGhlIEFQIGFib3V0IGZlbWFsZSBlbXBv
d2VybWVudC48L3A+PHA+SGVyZSBhcmUgc29tZSBoaWdobGlnaHRzIE1vbmRheTo8L3A+PHA+JiM4
MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkRJT1ImIzgyMTc7UyBGT1JFU1QgRkFOVEFTWTwvcD48
cD5GYWlyeXRhbGUgbXVzaWMgY29uanVyZWQgdXAgYSBzZW5zdW91cywgbWFnaWNhbCBhdG1vc3Bo
ZXJlIGF0IEdyYXppYSBDaGl1cmkmIzgyMTc7cyBzcHJpbmctc3VtbWVyIHNob3cgdGhhdCBkaWRu
JiM4MjE3O3QgZnVsbHkgdHJhbnNsYXRlIHRvIHRoZSBjb3V0dXJlLjwvcD48cD5UYWtpbmcgb3Zl
ciB0aGUgY3JlYXRpdmUgcmVpbnMgb2Ygc3VjaCBhIGhpc3RvcmljIGhvdXNlIGFzIERpb3IgaXMg
YSBkYXVudGluZyB0YXNrLCBhbmQgc28gd2hvIGNhbiBibGFtZSB0aGUgdGFsZW50ZWQgSXRhbGlh
bi1ib3JuIGRlc2lnbmVyIHRvIHBsYXkgaXQgYSBsaXR0bGUgc2FmZT88L3A+PHA+VGhlIGZpbmVs
eSBleGVjdXRlZCBzdHlsZXMgJiM4MjEyOyBmbG9wcHkgaG9vZHMsIHNtb290aCBzaWduYXR1cmUg
cGVwbHVtcywgZmVhdGhlciB0aWFyYXMsIGRlbGljYXRlIHNoZWVyIGJsYWNrIGFuaW1hbCBtYXNr
cyBhbmQgYnV0dGVyZmx5IGNob2tlcnMgJiM4MjEyOyB3ZXJlIHBhcmVkIGRvd24gb24gc29tZXRp
bWVzIG1pbmltYWxpc3Qgc2lsaG91ZXR0ZXMuPC9wPjxwPlRoZSB0dWxsZSBhbmQgc2lsayB2ZWx2
ZXQgZ293bnMgc3Ryb25nbHkgZXZva2VkIGEgZmFpcnl0YWxlIG9yIGJsYWNrLW1hZ2ljIHRoZW1l
IGVjaG9lZCBieSB0aGUgZm9yZXN0IGRlY29yIGFuZCAmIzgyMjA7VGhvdWdodCBUcmVlJiM4MjIx
OyBnbGlzdGVuaW5nIHdpdGggVGFyb3QgY2FyZHMgYW5kIGdvbGQgY29pbnMuPC9wPjxwPlRoZSBi
aW5hcnkgcGFsZXR0ZSAmIzgyMTI7IG9mIG1haW5seSB3aGl0ZSBhbmQgYmxhY2ssIHdpdGggZmxh
c2hlcyBvZiBzYXRpbiByZWQgYW5kIGZvcmVzdCBncmVlbiAmIzgyMTI7ICBoaWdobGlnaHRlZCBh
IGZhaXJ5dGFsZSBtb3JhbGl0eSBvZiBnb29kIGFuZCBiYWQsIHByb2R1Y2luZyBzb21lIG9mIHRo
ZSBzaG93JiM4MjE3O3MgbW9zdCBiZWF1dGlmdWwgbG9va3MuPC9wPjxwPkZ1bGwsIGZsb29ybGVu
Z3RoIHNraXJ0cyBoaWQgdGhlIGVsZmluLWxpa2UgbW9kZWxzJiM4MjE3OyBsZWdzLCBzbyB0aGF0
IHRoZXkgYXBwZWFyZWQgdG8gZmxvYXQgYWNyb3NzIHRoZSBtb3NzeSBydW53YXkgZmxvb3IuPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5EVU5TVCBTUEVBS1MgT04gV09NRU4mIzgy
MTc7UyBNT1ZFTUVOVDwvcD48cD5EdW5zdCwgd2hvc2UgbGF0ZXN0IGZpbG0gJiM4MjIwO0hpZGRl
biBGaWd1cmVzJiM4MjIxOyBmZWF0dXJlcyB0aGUgdW50b2xkIHN0b3J5IG9mIHRocmVlIEFmcmlj
YW4tQW1lcmljYW4gd29tZW4gd29ya2luZyBhdCBhIHJhY2lhbGx5IGRpc2NyaW1pbmF0b3J5IE5B
U0EgaW4gdGhlIDE5NjBzLCBzYWlkIHRoZXJlIHdhcyBubyBiZXR0ZXIgdGltZSBmb3IgdGhlIG1v
dmllIHRvIGNvbWUgb3V0LjwvcD48cD5UaGUgMzQteWVhci1vbGQgYWN0cmVzcyBzYWlkIHRoYXQg
dGhlICYjODIyMDtpbnNwaXJpbmcgbWVzc2FnZSBpcyBodWdlbHkgaW1wb3J0YW50IGluIHRoZSB3
b3JsZCB0b2RheSYjODIyMTsgYXMgaXQgY3Jvc3NlZCBsaW5lcyBvZiBib3RoIGdlbmRlciBhbmQg
cmFjZSBhdCBhIG1vbWVudCBvZiBwb2xpdGljYWwgdHJhbnNpdGlvbiBpbiB0aGUgVS5TLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2l0aCB0aGUgKFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cykgaW5hdWd1
cmF0aW9uLCBpdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBhIGJldHRlciB0aW1lIGZvciB0aGlzIG1vdmll
IHRvIGNvbWUgb3V0LiBJJiM4MjE3O20gc28gcHJvdWQgb2YgaXRzIHN1Y2Nlc3MsJiM4MjIxOyBE
dW5zdCB0b2xkIFRoZSBBUC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZmlsbSBpbnNwaXJlcyB3b21lbiB0
byBjb21lIG91dCBhbmQgc3VwcG9ydCBvdGhlciB3b21lbiBpbiB0aGUgYXJ0cyBhbmQgYWxsIHdv
bWVuIGV2ZXJ5d2hlcmUuIEl0IHNob3dzIGEgbW92aWUmIzgyMTc7cyByZWFsIHBvd2VyIHRvIHNo
YXBlIGF0dGl0dWRlcywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+U0NISUFQQVJFTExJIEdPRVMgQ0hJTkVTRTwvcD48cD5Qb3BzdGFyIEt5bGllIE1p
bm9ndWUgYW5kIGFjdHJlc3MgVGhhbmRpZSBOZXd0b24gd2VyZSBmcm9udCByb3cgZm9yIFNjaGlh
cGFyZWxsaSYjODIxNztzIGNvdXR1cmUgZmVhc3QgJiM4MjEyOyBoZWxkIGluIHRoZSBvbGQgUGxh
Y2UgVmVuZG9tZSBhdGVsaWVyLWFwYXJ0bWVudCBvZiBmYXNoaW9uIGljb24gRWxzYSwgd2hvIGRp
ZWQgaW4gMTk3My48L3A+PHA+T25jZSB0aGUgcGxhY2Ugd2hlcmUgd3JpdGVyIEplYW4gQ29jdGVh
dSBhbmQgYXJ0aXN0IFNhbHZhZG9yIERhbGkgbWluZ2xlZCwgb24gTW9uZGF5IGZhc2hpb24gaW5z
aWRlcnMgd2VyZSBwcmVzZW50ZWQgYSBzcHJpbmctc3VtbWVyIHNob3cgdGhhdCByZXZpc2l0ZWQg
dGhlIGRlc2lnbiBob3VzZSYjODIxNztzIHNob2NraW5nIHBpbmsgYW5kIDE5MzBzIGRlc2lnbnMu
PC9wPjxwPlRoZSBzaG93IGNoYW5uZWxlZCB0aGUgQXNpYW4gc3R5bGVzIHRoYXQgdGhlIGVjY2Vu
dHJpYyBjb3V0dXJpZXIgd291bGQgd2VhciBhcm91bmQgdGhlIGZhbWVkIGFwYXJ0bWVudCAmIzgy
MTI7IGluY2x1ZGluZyBzaWxrIEphcGFuZXNlIGtpbW9ub3MgYW5kIENoaW5lc2UgaGFuZnVzLjwv
cD48cD5UaGUgc2lnbmF0dXJlICYjODIyMDtsb2JzdGVyIGRyZXNzJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGlu
Zmx1ZW5jZWQgYnkgU3VycmVhbGlzdCBEYWxpICYjODIxMjsgd2FzIHJldmlzaXRlZCB3aXRoIGlu
c2VydHMgYWxvbmdzaWRlIG1lbnN3ZWFyIGphY2tldCBzaWxob3VldHRlcyB0aGF0IHJpZmZlZCBv
biBnZW9tZXRyeS48L3A+PHA+VGhlIGhvdXNlLCB3aGljaCB3YXMgcmV2YW1wZWQgYSBmZXcgeWVh
cnMgYWdvLCBoYXMgc3RpbGwgc29tZSB3YXkgdG8gZ28gYmVmb3JlIHRoZSBkZXNpZ25zIGdhaW4g
Y29uZmlkZW5jZSBhbmQgbGliZXJhdGUgdGhlbXNlbHZlcyBmcm9tIHRoZSBvdmVybHkgcmVmZXJl
bnRpYWwuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5JUklTIFZBTiBIRVJQRU48
L3A+PHA+Qmx1cnJpbmcgdGhlIGxpbmVzIGJldHdlZW4gZmFzaGlvbiBhbmQgYXJ0LCBEdXRjaCBX
dW5kZXJraW5kIElyaXMgVmFuIEhlcnBlbiYjODIxNztzIGNlcmVicmFsIGNvdXR1cmUgY29sbGVj
dGlvbiBleHBsb3JlZCBpbXBlcmZlY3Rpb25zIGFuZCAmIzgyMjA7Z2FwcyYjODIyMTsgaW4gZmFz
aGlvbiBhbmQgaW4gc2NpZW5jZS48L3A+PHA+VGhlIGNhdHdhbGsgb2Ygc2hvcnQtY2lyY3VpdGlu
ZyBsaW5lcyBvZiBlbGVjdHJpY2l0eSB3YXMgbGl0IHBhdGNoaWx5IHNvIHRoYXQgdGhlIGV5ZXMg
b2YgdGhlIHNwZWN0YXRvciBoYWQgdG8ga2VlcCByZWFkanVzdGluZyB0byBmb2N1cyBpbiBvbiB0
aGUgMTYgb3JnYW5pYywgZGlhcGhhbm91cyBjcmVhdGlvbnMuPC9wPjxwPkl0IGhhZCBmYXNoaW9u
IGluc2lkZXJzIGluaXRpYWxseSBsb29raW5nIGJlbXVzZWQgYXMgdGhleSB0cmllZCBpbiB2YWlu
IHRvIHRha2UgcGhvdG9zIG9mIHRoZSBzaG93IHdpdGggdGhlaXIgY2FtZXJhcy48L3A+PHA+QnV0
IHRoZXkgc29vbiByZWFsaXplZCB0aGlzIHdhcyBhcnQuPC9wPjxwPlRoZSBoYXBoYXphcmQgbGln
aHRpbmcgd2FzLCBpbiBmYWN0LCB0aGUgd29yayBvZiBHZXJtYW4gYXJ0aXN0IEVzdGVyIFN0b2Nr
ZXIgdG8gY3JlYXRlIHZpc3VhbCBkaXN0b3J0aW9uICYjODIxMjsgdG8gY3JlYXRlICYjODIyMDth
IGNvbmZsaWN0IG9mIGxpZ2h0IGFuZCBzaGFkb3csJiM4MjIxOyBzbyBzYWlkIHRoZSBob3VzZS48
L3A+PHA+VGhlIHRoZW1lIG9mIGltcGVyZmVjdGlvbiB3YXMgaGFuZGxlZCBwZXJmZWN0bHkgaW4g
dGhlIGNvdXR1cmUsIHdoaWNoIHBsYXllZCBvbiB0ZXh0dXJlcyBpbiBibGFjayBhbmQgd2hpdGUu
PC9wPjxwPkhpZ2gtdGVjaCBtYXRlcmlhbCBmb3JtZWQgYnVtcHMgYW5kIGdsaXN0ZW5lZCBhcyBp
ZiB3ZXQgb24gZmxhdC1mcm9udGVkIG1pbmkgZHJlc3NlcyB0aGF0IGV2b2tlZCBnb3NzYW1lciBh
bmQgd2VpZ2h0bGVzc25lc3MuIEVsc2V3aGVyZSwgZnJhZ21lbnRlZCBwYXR0ZXJucyByZXNlbWJs
ZSB0aGUgZ3Jvb3ZlcyBvZiBhIGZvc3NpbGl6ZWQgc2hlbGwuPC9wPjxwPkNvcHBlci1wbGF0ZWQg
ZGlhZ29uYWwgaGlnaCBoZWVscyBhbHNvIGRpc3J1cHRlZCB0aGUgYmFsYW5jZSBvZiB0aGUgc2hv
ZSwgbGVhdmluZyBhIHJlY3Rhbmd1bGFyIGdhcCBmb3IgdGhlIHZlcnkgdGhvdWdodC1wcm92b2tp
bmcgc2hvdy48L3A+PHA+VGhvbWFzIEFkYW1zb24gY2FuIGJlIGZvbGxvd2VkIGF0IFR3aXR0ZXIu
Y29tL1Rob21hc0FkYW1zb24mIzgyMTI7SzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.