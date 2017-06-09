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Don’t let swimsuit anxiety suck the fun out of summer

By Leanne Italie
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 04:06 PM
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In this undated photo provided by Lilly & Lime, models wear bra cup-specific bathing suit designs by the brand Lilly & Lime at Cosi Bay in Cape Town, South Africa. As summer beach season unfolds, bathing suit anxiety rises among some wearers. A proper, secure fit can go a long way in easing beach nerves. (Lauren Glutz/Lilly & Lime via AP)


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