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Eat, drink and be Catholic — Theology on Tap comes to Akron

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: January 25, 2017 - 04:55 PM | Updated: January 27, 2017 - 03:55 PM
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A Theology on Tap Akron meeting at the Winking Lizard in Peninsula. The group of young Catholics (ages 20's through 30's) meets once a month at various venues and discusses faith over a beer. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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