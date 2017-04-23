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THE SCENE

Event benefits Arc of Summit and Portage Counties

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: April 23, 2017 - 09:47 PM
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Chris Meyer of Silver Lake picks out his sideboard numbers at the AArc of Summit and Portage Counties 30th Reverse Raffle Event on Friday at Guy's Party Center in Akron. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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