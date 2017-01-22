Events: Wine and food tasting, Polar Bear Jump, musical benefit, Souper Bowl benefit

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfVGhpc1dlZWstLT48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+PCEt
LVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5UaHVyc2RheTwvcD48IS0t
UFNUWUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZUxpc3RCb2R5LS0+PHA+UmVkIGFuZCBXaGl0ZSBv
biBUaHVyc2RheSBOaWdodCAmIzgyMTI7IDU6MzAtOSBwLm0uIGF0IFF1YWtlciBTdGF0aW9uIGF0
IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLiBXaW5lIGFuZCBmb29kIHRhc3RpbmcsIHNpbGVudCBh
bmQgbGl2ZSBhdWN0aW9uIHRvIGJlbmVmaXQgdGhlIEFydGhyaXRpcyBGb3VuZGF0aW9uLiAkODUs
ICQxMjUgVklQLiAyMTYtMjg1LTI4MjIsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYXJ0aHJpdGlzLm9y
Zy9SZWRBbmRXaGl0ZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5hcnRocml0aXMub3JnL1JlZEFuZFdo
aXRlPC9hPi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVEYXk2MEstLT48cD5G
cmlkYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPk5p
Z2h0IG9mIE11c2ljICYjODIxMjsgNiBwLm0uIGF0IFRvZGFybyYjODIxNztzIFBhcnR5IENlbnRl
ciwgMTgyMCBBa3JvbiBQZW5pbnN1bGEgUm9hZCwgQWtyb24uIFBlcmZvcm1hbmNlcywgZGlubmVy
LCBjb2NrdGFpbHMgYW5kIHNpbGVudCBhdWN0aW9uIHRvIGJlbmVmaXQgRVRDIEhlaWQmIzgyMTc7
cyBTY2hvb2wgb2YgTXVzaWNhbCBBcnRzLiAkNzUuIENvbnRhY3QgVGFtbXkgV2hpdGVob3VzZSBh
dCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGFtbXl3aGl0ZWhvdXNlQHJvYWRydW5uZXIuY29tIj50YW1teXdo
aXRlaG91c2VAcm9hZHJ1bm5lci5jb208L2E+IG9yICgzMzApIDcxNS03NzMyLjwvcD48IS0tUFNU
WUxFPUZlYXR1cmVzJTNhUFNDRV9TY2VuZURheTYwSy0tPjxwPlNhdHVyZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48cD5Qb2xhciBCZWFyIEp1bXAgJmFt
cDsgNUsgUnVuL1dhbGsgJiM4MjEyOyBBdCB0aGUgYmVhY2ggKGNvcm5lciBvZiBCZWFjaHNpZGUg
YW5kIExvbmdhY3JlKSBpbiBDaGlwcGV3YSBMYWtlLiAxMCBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiwgNUsg
YXQgbm9vbiBmb2xsb3dlZCBieSB0aGUgUG9sYXIgQmVhciBKdW1wIGF0IDE6MTUgcC5tLiBTcG9u
c29yZWQgYnkgQ2hpcHBld2EgTGFrZSBMaW9ucyB0byBiZW5lZml0IGZvdXIgY2hhcml0aWVzLiAk
MzAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2hpcHBld2FsYWtlbGlvbnMuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmNoaXBwZXdhbGFrZWxpb25zLmNvbTwvYT4uICAgPC9wPjxwPldlc3Rlcm4gUmVz
ZXJ2ZSBIaXN0b3JpY2FsIFNvY2lldHk6IFNvbWV3aGVyZSBpbiBUaW1lICYjODIxMjsgQXQgdGhl
IENsZXZlbGFuZCBIaXN0b3J5IENlbnRlciwgMTA4MjUgRWFzdCBCbHZkLiwgQ2xldmVsYW5kLiBD
aGVmIHRhc3RpbmdzLCBsaWJhdGlvbnMgYW5kIGNha2UuIERhbmNpbmcsIHJlLWVuYWN0b3JzLCBj
YXJvdXNlbCByaWRlcywga2FyYW9rZSwgZm9ydHVuZSB0ZWxsaW5nLCBjb3N0dW1lIGNvbnRlc3Rz
IGFuZCBtb3JlLiA2IHAubS4gQmlydGhkYXkgQnVkZGllcyAkMTUwLCBWSVAgJDEyNTsgNyBwLm0u
IFBhcnRpZXJzICQ3NTsgYW5kIDk6MzAgcC5tLiBOaWdodCBPd2xzICQzNS4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy53cmhzLm9yZy9nZXQtaW52b2x2ZWQvc29tZXdoZXJlLWluLXRpbWUtZXZlbnQiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cud3Jocy5vcmcvZ2V0LWludm9sdmVkL3NvbWV3aGVyZS1pbi10aW1l
LWV2ZW50PC9hPi4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lRGF5NjBLLS0+
PHA+U3VuZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RmVhdHVyZXMlM2FQU0NFX1NjZW5lTGlzdEJvZHktLT48
cD5NZXJjeSBTZXJ2aWNlIExlYWd1ZSBTb3VwZXIgQm93bCAmIzgyMTI7IDQtNyBwLm0uIGF0IE1l
eWVycyBMYWtlIEJhbGxyb29tLCAzMjE4IFBhcmt3YXkgU3QuIENhbnRvbi4gIFNvdXAgc2FtcGxp
bmcsIGRlc3NlcnRzLCBjb3JrIHB1bGwsIGdpZnQgY2VydGlmaWNhdGUgdHJlZSwgc2lsZW50IGF1
Y3Rpb24gYW5kIGNvcm4gaG9sZSB0b3VybmFtZW50LiAgQmVuZWZpdHMgTWVyY3kgU2VydmljZSBM
ZWFndWUgcHJvamVjdHMuICQyNS4gMzMwLTQ4OS0xMDYyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPUZlYXR1cmVz
JTNhUFNDRV9TY2VuZURheTYwSy0tPjxwPlBsYW4gQWhlYWQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJl
cyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPkZyaWRheUA1OiBHbGl0eiwgR2xhbSBhbmQgR2l2
aW5nICYjODIxMjsgNSBwLm0uIEZlYi4gMyBhdCBHcmV5c3RvbmUgSGFsbCwgMTAzIFMuIEhpZ2gg
U3QuLCBBa3Jvbi4gJiM4MjE3OzIwcy10aGVtZWQgcGFydHkgd2l0aCBmb29kLCBtdXNpYyBieSB0
aGUgSmFjayBTY2hhbnR6IFF1YXJ0ZXQsIGF1Y3Rpb24uIENvc3R1bWVzIGVuY291cmFnZWQuIEJl
bmVmaXRzIHRoZSBBbm51YWwgQ2FtcGFpZ24gb2YgdGhlIEtvaGwgRmFtaWx5IFlNQ0EgYXQgVW5p
dmVyc2l0eSBQYXJrLiAkNzAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb255bWNhLm9yZy9rb2hs
ZmFtaWx5L2ZyaWRheUA1IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmFrcm9ueW1jYS5vcmcva29obGZh
bWlseS9mcmlkYXlANTwvYT4uPC9wPjxwPlRvYXN0IHRvIEh1ZHNvbiAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5t
LiBGZWIuIDMgYXQgdGhlIE11cmRvdWdoIEF0aGxldGljIENlbnRlciwgV2VzdGVybiBSZXNlcnZl
IEFjYWRlbXkuIEhvcnMgZCYjODIxNztvdWV2cmVzLCBwYXN0YSBhbmQgY2FydmluZyBzdGF0aW9u
cywgd2luZSBhbmQgYmVlciwgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24gdG8gYmVuZWZpdCBIdWRzb24gQ29tbXVu
aXR5IEZvdW5kYXRpb24gYW5kIEh1ZHNvbiBDb21tdW5pdHkgRmlyc3QuICQ4NS0kMjUwLiAzMzAt
NjU1LTM1ODAsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmlkcGFsLm5ldC90b2FzdDIwMTciIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuYmlkcGFsLm5ldC90b2FzdDIwMTc8L2E+LiA8L3A+PHA+Q2hpbGkgT3Bl
biAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiB0byAzIHAubS4gRmViLiA0IGF0IEhhbGUgRmFybSBhbmQgVmlsbGFn
ZSwgMjY4NiBPYWsgSGlsbCBSb2FkLCBCYXRoLiBQbGF5IG5pbmUgaG9sZXMgb2YgZ29sZiBvbiB0
aGUgZ3JvdW5kcy4gUHJvY2VlZHMgaGVscCBjaGlsZHJlbiBhbmQgYWR1bHRzIHdpdGggZGlzYWJp
bGl0aWVzIGF0dGVuZCBBa3JvbiBSb3RhcnkgQ2FtcCwgb3BlcmF0ZWQgYnkgdGhlIEFrcm9uIEFy
ZWEgWU1DQS4gUHJpemVzLCByYWZmbGUsIGZvb2QgYW5kIGRyaW5rLCBDaGlsaSBFYXRpbmcgQ2hh
bGxlbmdlLiAkNTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2hpbGlvcGVuLm5ldCIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5jaGlsaW9wZW4ubmV0PC9hPiwgMzMwLTY0NC00NTEyLjwvcD48cD5Ba3JvbiBC
YXIgRm91bmRhdGlvbiAmIzgyMjA7QWxsIFRoYXQgSmF6eiEmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgNiBwLm0u
IEZlYi4gNCBhdCBIaWx0b24gQWtyb24vRmFpcmxhd24sIDMxODAgVy4gTWFya2V0IFN0LiBEaW5u
ZXIsIGNvY2t0YWlscywgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24sIG11c2ljIGJ5IEphY2sgU2NoYW50eiBKYXp6
IFF1YXJ0ZXQuIEJlbmVmaXRzIGdyYW50IGFuZCBzY2hvbGFyc2hpcCBpbml0aWF0aXZlcyBvZiB0
aGUgZm91bmRhdGlvbi4gJDEyNSwgJDc1IGxhdyBzdHVkZW50cyBhbmQgbmV3IGxhd3llcnMuIERl
YWRsaW5lIEphbi4gMzEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25iYXIub3JnL25ld3MiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuYWtyb25iYXIub3JnL25ld3M8L2E+IG9yIGNvbnRhY3QgQWx5c3Nh
IEdpZXNlY2sgYXQgMzMwLTQzNi0wMTAzIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkZXZlbG9wbWVudEBh
a3JvbmJhci5vcmciPmRldmVsb3BtZW50QGFrcm9uYmFyLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkdpcmwgU2V0
IEZyZWUgQmxhY2sgVGllIEdhbGE6IEEgTmlnaHQgVW5kZXIgdGhlIExpZ2h0cyAmIzgyMTI7IDU6
MzAtMTAgcC5tLiBGZWIuIDQgYXQgdGhlIEFrcm9uIEFydCBNdXNldW0sIDEgUy4gSGlnaCBTdC4s
IEFrcm9uLiBTaWxlbnQgYW5kIGxpdmUgYXVjdGlvbiwgZmFzaGlvbiBzaG93LCBkaW5uZXIsIGxh
bnRlcm4gcmVsZWFzZS4gJDE1MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZ2ly
bHNldGZyZWUvP2ZyZWY9dHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dpcmxz
ZXRmcmVlLz9mcmVmPXRzPC9hPi4gIDwvcD48cD5TdGF0ZSBEaW5uZXIgJiM4MjEyOyA2IHAubS4g
RmViLiAxNiBpbiB0aGUgS2VsbGVyIEdhbGxlcnkgb2YgdGhlIE1jS2lubGV5IFByZXNpZGVudGlh
bCBMaWJyYXJ5ICZhbXA7IE11c2V1bSwgODAwIE1jS2lubGV5IE1vbnVtZW50IERyaXZlIE5XLCBD
YW50b24uIENvY2t0YWlsIGhvdXIgd2l0aCAmIzgyMjA7UHJlc2lkZW50IE1jS2lubGV5LCYjODIy
MTsgZGlubmVyIGluIHRoZSBLZWxsZXIgR2FsbGVyeSwgcHJlc2VudGF0aW9uIGJhc2VkIG9uIGhp
c3RvcmljYWwgc3BlZWNoZXMuICQ0NS4gMzMwLTQ1NS03MDQzIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cubWNraW5sZXltdXNldW0ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm1ja2lubGV5
bXVzZXVtLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5Ib3NwaWNlIG9mIHRoZSBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgV2Fy
ZWhvdXNlIFNhbGUgJiM4MjEyOyA4IGEubS4gdG8gNCBwLm0uIEZlYi4gMTcgYW5kIDkgYS5tLiB0
byAzIHAubS4gRmViLiAxOCBhdCBIb3NwaWNlIG9mIHRoZSBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgSGVhZHF1
YXJ0ZXJzLCAxNzg3NiBTdC4gQ2xhaXIgQXZlLiwgQ2xldmVsYW5kLiBHZW50bHkgdXNlZCBob21l
IGZ1cm5pc2hpbmdzLCBhY2NlbnRzIGFuZCBhY2Nlc3NvcnkgcGllY2VzLiA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3Lmhvc3BpY2V3ci5vcmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmhvc3BpY2V3ci5vcmcv
PC9hPi4gPC9wPjxwPkdyZWVubGVhZiBGYW1pbHkgQ2VudGVyIE5pZ2h0IGF0IHRoZSBSYWNlcyAm
IzgyMTI7IDUgcC5tLiBGZWIuIDI1IGF0IFByZXNlbnRhdGlvbiBvZiBPdXIgTG9yZCwgMzM2NSBS
aWRnZXdvb2QgUm9hZCwgRmFpcmxhd24uIEJhcmJlY3VlIGRpbm5lciwgcHJpemVzLCBuYW1lIGEg
aG9yc2UsIHJhZmZsZXMuICQyMDsgJDMwIGluY2x1ZGVzIGVudHJ5IHRvIHdpbiB0d28gdGlja2V0
cyBmcm9tIFNvdXRod2VzdCBBaXJsaW5lcy4gQllPQi4gMzMwLTM3Ni05NDk0IGV4dC4gMjQxIG9y
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
ZXZlbnRicml0ZS5jb208L2E+LjwvcD48cD5DZWx0aWMgQ2x1YiBTdC4gUGV0JiM4MjE3O3MgRGF5
IEJ1bGxkb2cgTGlmdC1hLXRob24gJiM4MjEyOyAxMCBhLm0uIHRvIDIgcC5tLiBNYXJjaCA0IGF0
IFN0b3ctTXVucm9lIEZhbGxzIEhpZ2ggU2Nob29sLiAgU3R1ZGVudC9hdGhsZXRlcyB3aWxsIHBl
cmZvcm0gZm91ciBsaWZ0cyBhbmQgcmVjZWl2ZSBkb25hdGlvbnMgcGVyIHBvdW5kIGZvciB0aGVp
ciBiZXN0IGxpZnQuIEZvb2QsIGJldmVyYWdlcywgcGVyZm9ybWFuY2VzIGJ5IENlbHRpYyBSdXNo
IGFuZCB0aGUgTWFjQ29ubWFyYSBJcmlzaCBEYW5jZXJzLiBCZW5lZml0cyBTdG93IFBvbGljZSBL
LTkgRnVuZC4gJDUsIGNoaWxkcmVuIDEyIGFuZCB1bmRlciBmcmVlLiAzMzAtNjg5LTUyMDQ7IDMz
MC02ODktNTcwMDsgMzMwLTg2Ny0wNDg1LjwvcD48cD5DYW50b24gQmFsbGV0IFRvdWNoZG93bnMg
JmFtcDsgVHV0dXMgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gTWFyY2ggNCBhdCBVbXN0YXR0ZCBQZXJmb3JtaW5n
IEFydHMgSGFsbCwgMjMzMSAxN3RoIFN0LiBOVywgQ2FudG9uLiBQZXJmb3JtYW5jZSBieSBoaWdo
IHNjaG9vbCBzdHVkZW50cyBhbmQgQ2FudG9uIEJhbGxldCBkYW5jZXJzIHdpdGggY2VsZWJyaXR5
IGp1ZGdlIHBhbmVsLiBWSVAgVGFpbGdhdGUgUGFydHkgYXQgNzozMCwgdG91ciBvZiB0aGUgUHJv
IEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSB3aXRoIGZvb2QsIGRyaW5rcyBhbmQgY2FzaCBiYXIuIFBl
cmZvcm1hbmNlICQyNSwgJDE1IHN0dWRlbnQsICQzNSBwcmVmZXJyZWQgc2VhdGluZy4gVGFpbGdh
dGUgUGFydHkgJDI1LCAkMTUgc3R1ZGVudC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jYW50b25iYWxs
ZXQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNhbnRvbmJhbGxldC5jb208L2E+IG9yIDMzMC00
NTUtNzIyMC4gICAgIDwvcD48cD5Xb21lbiYjODIxNztzIEVuZG93bWVudCBGdW5kIG9mIEFrcm9u
IENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uICYjODIyMDtGb3IgV29tZW4sIEZvcmV2ZXImIzgyMjE7ICAm
IzgyMTI7IE1hcmNoIDcgYXQgdGhlIEhpbHRvbiBBa3Jvbi9GYWlybGF3biwgMzE4MCBXLiBNYXJr
ZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gRmVhdHVyaW5nIFNhdmFubmFoIEphbWVzLCBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSAm
IzgyMjA7SSBQUk9NaXNlIE1ha2VvdmVyLCYjODIyMTsgd2hpY2ggZW1wb3dlcnMgdW5kZXJwcml2
aWxlZ2VkIGdpcmxzIGZyb20gQWtyb24tYXJlYSBoaWdoIHNjaG9vbHMgYnkgaGVscGluZyB0aGVt
IHByZXBhcmUgZm9yIHByb20gd2l0aCBkcmVzc2VzLCBhY2Nlc3NvcmllcywgZW5jb3VyYWdlbWVu
dCBhbmQgc2VsZi1jb25maWRlbmNlLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2Yub3JnL1dF
Rm5ld3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuYWtyb25jZi5vcmcvV0VGbmV3czwvYT4uIDwvcD48
cD5Cb3lzICZhbXA7IEdpcmxzIENsdWIgb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBc3BpcmUhIEF1
Y3Rpb24gYW5kIERpbm5lciAmIzgyMTI7IDYtMTAgcC5tLiBNYXJjaCAyNSBhdCBTdC4gR2Vvcmdl
IEZhbWlseSBDZW50ZXIsIDMyMDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIEFrcm9uLiBEaW5uZXIsIGxpdmUg
YW5kIHNpbGVudCBhdWN0aW9ucywgJiM4MjIwO0Rlc3NlcnQgRGFzaCYjODIyMTsgYW5kICYjODIy
MDtNaXNzaW9uIFBvc3NpYmxlLiYjODIyMTsgJDEwMCwgJDI1MCBwYXRyb24gaW5jbHVkZXMgcHJl
LXBhcnR5LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lndya2lkcy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cud3JraWRzLm9yZzwvYT4uIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPlZvbHVu
dGVlcnM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1GZWF0dXJlcyUzYVBTQ0VfU2NlbmVMaXN0Qm9keS0tPjxwPkJp
ZyBCcm90aGVycyAmYW1wOyBTaXN0ZXJzIG9mIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5ICYjODIxMjsgTWFsZSBt
ZW50b3JzIG5lZWRlZCEgQWxsIGl0IHRha2VzIGlzIDEyIGhvdXJzIGEgbW9udGggYW5kIHRoZSB3
aWxsaW5nbmVzcyB0byBiZSB0aGVyZSBmb3IgYSB5b3V0aCB3aG8gbmVlZHMgeW91LiBQbGVhc2Ug
Y2FsbCAzMzAtMjk2LTY2NTUgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYmJzcG9ydGFn
ZS5vcmciPmluZm9AYmJzcG9ydGFnZS5vcmc8L2E+LiA8L3A+PHA+R0FTUCwgR3VhcmRpYW5zIEFk
dm9jYXRpbmcgQ2hpbGQgU2FmZXR5IGFuZCBQcm90ZWN0aW9uICYjODIxMjsgTm9uLXByb2ZpdCBh
Z2VuY3kgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgY29tbXVuaXRpZXMgdGhhdCBk
ZWxpdmVycyBwcm9ncmFtcyBpbiBjaGlsZCBzYWZldHkgdG8gcHJvdGVjdCB0aGVtIGZyb20gZGFu
Z2Vyb3VzIHNpdHVhdGlvbnMsIHNleHVhbCBvZmZlbmNlcywgYWJ1c2UsIGFuZCBhYmR1Y3Rpb24u
IFNlZWtpbmcgdm9sdW50ZWVycyBmb3IgcHJvZ3JhbXMgYW5kIGV2ZW50cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5nYXNwb2hpby5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZ2FzcG9oaW8ub3JnPC9h
PiBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgdG8gZG93bmxvYWQgdGhlIHZvbHVudGVlciBhcHBs
aWNhdGlvbi4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRBR19UYWdsaW5lLS0+PHA+U2VuZCBpbmZvcm1hdGlv
biBhYm91dCBzb2NpYWwgYW5kIGNoYXJpdHkgZXZlbnRzIHRvIFRoZSBTY2VuZSwgYy9vIEx5bm5l
IFNoZXJ3aW4sIEZlYXR1cmVzIERlcGFydG1lbnQsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBQLk8u
IEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gT3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxzaGVy
d2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5sc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4gd2l0aCAmIzgyMTY7JiM4MjE2O1RoZSBTY2VuZSYjODIxNzsmIzgyMTc7IGluIHRoZSBzdWJq
ZWN0IGxpbmUuIEV2ZW50IG5vdGljZXMgc2hvdWxkIGJlIHNlbnQgYXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtz
IGluIGFkdmFuY2UuIE1lcml0cyBvZiBhbGwgb3JnYW5pemF0aW9ucyBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGlu
dmVzdGlnYXRlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIHNvIHBvdGVudGlhbCBkb25vcnMgc2hv
dWxkIHZlcmlmeSB0aGUgd29ydGhpbmVzcyBvZiBhIGNhdXNlIGJlZm9yZSBjb21taXR0aW5nLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.