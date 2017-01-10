Akron Dish: Mocha Joe’s closes in Stow, adding to the closings list; Akron firefighters hot for chili challenge; Regency wine bar in Fairlawn adds dinner entrees; haggis anyone?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SSYjODIxNzttIGJhY2ssIGFmdGVyIGJlaW5nIG9mZiBzZXZlcmFsIHdlZWtzIGZvciBuZWNr
IHN1cmdlcnkuIFRlY2huaWNhbGx5IEkgaGFkIGNlcnZpY2FsIGZ1c2lvbiBzdXJnZXJ5LCBidXQg
dGhhdCYjODIxNztzIGEgcGFpbiBpbiB0aGUgbmVjayB0byB0YWxrIGFib3V0LiBTdWZmaWNlIGl0
IHRvIHNheSBJJiM4MjE3O20gb24gdGhlIG1lbmQuPC9wPjxwPkZpcnN0LCBhZGQgYW5vdGhlciBs
b2NhbGx5IG93bmVkIHNwb3QgdG8gdGhlIGxpc3Qgb2YgcGxhY2VzIHRoYXQgY2xvc2VkIGF0IG9y
IG5lYXIgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgeWVhcjogTW9jaGEgSm9lJiM4MjE3O3MsIGEgY29mZmVlIHNo
b3AgYXQgMzcwNyBEYXJyb3cgUm9hZCwgaW4gdGhlIEVkZHkmIzgyMTc7cyBCaWtlIFNob3AgcGxh
emEgc291dGggb2YgR3JhaGFtIFJvYWQgaW4gU3Rvdy48L3A+PHA+VGhlIG93bmVycyAmIzgyMTI7
IHdobyBvcGVyYXRlZCB1bmRlciB0aGUgQXJhYmljYSBiYW5uZXIgZm9yIGEgd2hpbGUgJiM4MjEy
OyBwb3N0ZWQgb24gRmFjZWJvb2sgdGhhdCB0aGV5IHdlcmUgY2xvc2luZyB0aGUgc2hvcCBvbiBO
ZXcgWWVhciYjODIxNztzIEV2ZSBhZnRlciBuZWFybHkgMTggeWVhcnMgdG8gJiM4MjIwO2ZvY3Vz
IG9uIGhlYWx0aCwgZmFtaWx5IGFuZCBlbmpveWluZyBsaWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW1vbmcg
dGhvc2UgbGVhdmluZyBjb21tZW50cyBvbiB0aGUgRmFjZWJvb2sgcG9zdGluZyB3YXMgRWR3YXJk
IE1hbmtvLCBvd25lciBvZiBhIGxvY2FsIGNvbW1lcmNpYWwgZGlzaHdhc2hlciBjb21wYW55LiBI
ZSBub3RlZCB0aGF0IHRoZSBjb2ZmZWUgc2hvcCB3YXMgaGlzIHZlcnkgZmlyc3QgY3VzdG9tZXIg
d2hlbiBoZSBzdGFydGVkIGhpcyBidXNpbmVzcyByb3VnaGx5IDEzIHllYXJzIGFnby4gVGhhdCYj
ODIxNztzIGEgY29vbCB0ZXN0YW1lbnQgdG8gdGhlIHN1cHBvcnRpdmUgcmVsYXRpb25zaGlwcyBs
b2NhbCBidXNpbmVzc2VzIHNvbWV0aW1lcyBoYXZlLjwvcD48cD5XZSByZXBvcnRlZCB0aGVzZSBj
bG9zaW5ncyB3aGlsZSBJIHdhcyBvZmY6IFBhcmFzc29uJiM4MjE3O3Mgb24gTWFpbiBTdHJlZXQg
aW4gTm9ydGggQWtyb24sIGFmdGVyIGFsbW9zdCA1MCB5ZWFycyBhdCB0aGF0IGxvY2F0aW9uOyBT
d2VldCBQZWEgQ2FmZSwgYSBsb2NhbGx5IG93bmVkIGJyZWFrZmFzdC1hbmQtbHVuY2ggcGxhY2Ug
dGhhdCBoYWQgYmVlbiBvcGVuIHNpbmNlIDIwMDk7IGFuZCBUZXJpeWFraSBNYWRuZXNzIGluIHRo
ZSBXYWxsaGF2ZW4gYXJlYSBvZiBXZXN0IEFrcm9uLjwvcD48cD5UZXJpeWFraSBNYWRuZXNzIG9w
ZW5lZCBpbiAyMDE1IGFuZCB3YXMgb3duZWQgYnkgdHdvIGxvY2FsIG1lbiB3aG8gYWxzbyBvd24g
dGhyZWUgYXJlYSBTd2VldCBGcm9nIGZyb3plbiB5b2d1cnQgc2hvcHMuIEl0IHdhcyBpbiB0aGUg
Zm9ybWVyIFBlZXQmIzgyMTc7cyBjb2ZmZWUgc2hvcCBhdCBXZXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQgYW5k
IEhhd2tpbnMgQXZlbnVlLCBhbmQgd2FzIHRoZSBmaXJzdCBPaGlvIHNpdGUgZm9yIHRoZSBDb2xv
cmFkby1iYXNlZCBjaGFpbi4gIDwvcD48cD5QYXJhc3NvbiYjODIxNztzLCBtZWFud2hpbGUsIGlz
IGFuIEFrcm9uLWJhc2VkIG9wZXJhdGlvbiB0aGF0IHN0aWxsIGhhcyByZXN0YXVyYW50cyBpbiBB
a3JvbiwgU3RvdyBhbmQgQmFyYmVydG9uIGZlYXR1cmluZyBtb2RlcmF0ZWx5IHByaWNlZCBJdGFs
aWFuIGZvb2QuPC9wPjxwPkFsc28gY2xvc2luZyB3YXMgdGhlIFB1ZmZlcmJlbGx5IEx0ZC4gUmVz
dGF1cmFudCwgaW4gdGhlIG9sZCBFcmllIFJhaWxyb2FkIHN0YXRpb24gaW4gS2VudCBhdCAxNTIg
RnJhbmtsaW4gQXZlLiBUaGUgYnVpbGRpbmcsIHdoaWNoIGRhdGVzIHRvIDE4NzUsIGlzIG93bmVk
IGJ5IHRoZSBLZW50IEhpc3RvcmljYWwgU29jaWV0eS48L3A+PHA+TWljaGFlbCBBd2FkLCB3aG8g
b3ducyBMYXppemEsIGEgTWVkaXRlcnJhbmVhbiByZXN0YXVyYW50IGFsc28gbG9jYXRlZCBpbiBk
b3dudG93biBLZW50LCBwbGFucyB0byBvcGVuIGEgbmV3IEl0YWxpYW4gZWF0ZXJ5IGluIHRoZSBz
dGF0aW9uLiBJdCB3aWxsIGJlIGNhbGxlZCBUcmVubywgJiM4MjIwO3RyYWluJiM4MjIxOyBpbiBJ
dGFsaWFuLiBBd2FkIGFsc28gaXMgYSBwYXJ0bmVyIGluIHRoZSBGcmFua2xpbiBIb3RlbCBCYXIs
IGRlc2lnbmVkIHRvIGV2b2tlIGFuIG9sZC10aW1lIGhvdGVsIGxvdW5nZS4gSXQgb3BlbmVkIGxh
dGUgbGFzdCB5ZWFyLCBhbHNvIGluIEtlbnQmIzgyMTc7cyBkb3dudG93bi48L3A+PHA+SGVyZSYj
ODIxNztzIGhvcGluZyB0aGUgY2xvc2luZ3MgZG9uJiM4MjE3O3QgcG9ydGVuZCBzb21lIGxhcmdl
ciByb2NreSB0cmVuZCBmb3IgdGhlIGFyZWEmIzgyMTc7cyByZXN0YXVyYW50IHNjZW5lIHRoaXMg
eWVhci4gPC9wPjxwPkNoaWxpIENoYWxsZW5nZTwvcD48cD5Ba3JvbiBmaXJlZmlnaHRlcnMgYXJl
IGhvdCB0byByZWdhaW4gdGhlaXIgdGl0bGUgYXQgdGhlIDExdGggQW5udWFsIENoaWxpIENoYWxs
ZW5nZSBzdGFydGluZyBhdCAxMSBhLm0uIEphbi4gMjAgYXQgTG9jayAzIFBhcmsgaW4gZG93bnRv
d24gQWtyb24uPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgYSBmdW4gY29tbXVuaXR5IGV2ZW50IGZlYXR1cmluZyBj
aGlsaSBtYWRlIGJ5IGNpdHkgZGVwYXJ0bWVudHMgYW5kIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMuIEF0dGVu
ZGVlcyBnZXQgdG8gc2FtcGxlIHRoZW0gYW5kIGNhc3Qgdm90ZXMgZm9yIHRoZSBQZW9wbGUmIzgy
MTc7cyBDaG9pY2UuIDwvcD48cD5Db3N0IGlzICQxMCBmb3Igc2l4IGZvdXItb3VuY2Ugc2FtcGxl
cyBhbmQgYSBzb2Z0IGRyaW5rOyBvbmUgc2FtcGxlIGNvc3RzICQxLjUwLiBQcm9jZWVkcyBiZW5l
Zml0IHRoZSBidXJuIHVuaXQgYXQgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbC48L3A+
PHA+TGFzdCB5ZWFyLCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIGNp
dHktb3JnYW5pemVkIGV2ZW50LCB0aGUgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIHdlbnQgaG9tZSB3aXRoIG5hcnkg
YW4gYXdhcmQuIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBIb3NwaXRhbCB0b29rIGhv
bWUgdGhlIFBlb3BsZSYjODIxNztzIENob2ljZSBhbmQgSnVkZ2UmIzgyMTc7cyBDaG9pY2UgYXdh
cmRzIHdpdGggaXRzIFNtb2t5IEJlZWYgYW5kIFJlZCBCZWFuIENoaWxpLjwvcD48cD5FYWNoIGNv
bXBldGluZyB0ZWFtLCB1c2luZyBhIHJlY2lwZSBvZiBpdHMgY2hvaWNlLCBtdXN0IG1ha2UgMTAg
Z2FsbG9ucyBvZiBjaGlsaS4gSSBoZWFyIGZyb20gTGF1cmllIENoZW5ldmV5LCBjb21tdW5pdHkg
ZXZlbnQgY29vcmRpbmF0b3Igd2l0aCB0aGUgY2l0eSwgdGhhdCBhdCBsZWFzdCBvbmUgdGVhbSBw
bGFucyB0byBnbyBub250cmFkaXRpb25hbCwgZmVhdHVyaW5nIHR1cmtleSBhbmQgd2hpdGUgYmVh
bnMuPC9wPjxwPkRvbiYjODIxNzt0IHdvcnJ5IGFib3V0IHRoZSB3ZWF0aGVyOyB0aGlzIGlzIGFu
IGluZG9vciBldmVudCwgd2hlcmUgYXR0ZW5kZWVzIHNpdCBhdCB0YWJsZXMgaW4gdGhlIENvbW1v
bnMgYXJlYSBvZiBMb2NrIDMuIFRoZSBldmVudCB3aWxsIGdvIG9uIHVudGlsIHRoZSBjaGlsaSBy
dW5zIG91dC48L3A+PHA+SSYjODIxNztsbCBiZSBvbiB0aGUganVkZ2UmIzgyMTc7cyBwYW5lbCBh
Z2FpbiB0aGlzIHllYXIsIGFuZCBJIGhvcGUgdG8gYWdhaW4gc25hZyBzb21lIGNoaWxpIHJlY2lw
ZXMgZm9yIHkmIzgyMTc7YWxsLiA8L3A+PHA+RGlubmVyIGF0IHdpbmUgYmFyPC9wPjxwPlRoZSBS
ZWdlbmN5IHdpbmUgYmFyIGFuZCBzaG9wIGluIEZhaXJsYXduIGlzIGFnYWluIG9mZmVyaW5nIHdl
ZWtlbmQgZGlubmVyIHNwZWNpYWxzLCBpbiBhZGRpdGlvbiB0byBpdHMgbWVudSBvZiBtb3JlIHNu
YWNreSBpdGVtcywgc3VjaCBhcyBjaGVlc2UgcGxhdGVzLjwvcD48cD5NYW5hZ2VyIEp1bGlhbm5h
IE1vemluZ28gc2FpZCBlYWNoIHdlZWtlbmQgd2lsbCBmZWF0dXJlIGEgZGlmZmVyZW50IGRpbm5l
ciBpdGVtLCBjb3N0aW5nIHVuZGVyICQyMC4gVGhlIHNwZWNpYWxzIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxl
IGJlZ2lubmluZyBhdCA0IHAubS4gRnJpZGF5cyBhbmQgU2F0dXJkYXlzLiBUaGUga2l0Y2hlbiBy
ZW1haW5zIG9wZW4gdW50aWwgMTE6MzAgcC5tLiA8L3A+PHA+SW5mb3JtYXRpb24gb24gdGhpcyB3
ZWVrZW5kJiM4MjE3O3Mgc3BlY2lhbCB3YXMgbm90IGF2YWlsYWJsZSBhdCBwcmVzcyB0aW1lLjwv
cD48cD5SZWdlbmN5IGlzIGF0IDExNSBHaGVudCBSb2FkLCBGYWlybGF3biwgYWNyb3NzIGZyb20g
U3VtbWl0IE1hbGwuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucmVnZW5jeXdpbmVzZWxsZXJzLmNvbSIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5yZWdlbmN5d2luZXNlbGxlcnMuY29tPC9hPiwgMzMwLTgzNi0z
NDQ3LjwvcD48cD5XZXN0IFBvaW50IHdpbmU8L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgb2Ygd2luZSwgdGhlIHdp
bmUgYmFyIGF0IHRoZSBuZXcgV2VzdCBQb2ludCBNYXJrZXQgaW4gRmFpcmxhd24gaXMgb3Blbi48
L3A+PHA+VGhpcyBpcyBmYXIgZnJvbSBicmVha2luZyBuZXdzICYjODIxMjsgaXQgb3BlbmVkIHdl
ZWtzIGJlZm9yZSBDaHJpc3RtYXMuIEJ1dCBhIHJlY2VudCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBhIGZy
aWVuZCBsZWFkcyBtZSB0byB0aGluayB0aGF0IHNvbWUgZm9sa3MgYXJlbiYjODIxNzt0IGF3YXJl
LiBUaGUgc3RhdGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGlzc3VlIGEgbGlxdW9yIGxpY2Vuc2UgaW4gdGltZSBm
b3IgdGhlIGJhciB0byBvcGVuIHdpdGggdGhlIGZpcnN0IHBoYXNlIG9mIHRoZSBuZXcgc3RvcmUg
RGVjLiAxLCBidXQgaXQgZm9sbG93ZWQgYWJvdXQgYSB3ZWVrIGxhdGVyLjwvcD48cD5UaGUgYmFy
IHNlcnZlcyBhIHNlbGVjdGlvbiBvZiBsb2NhbCBjcmFmdCBiZWVycyBhbmQgd2luZXMgYnkgdGhl
IGdsYXNzLiBUaGUgd2luZSBiYXIgaXMgb3BlbiBmcm9tIDExIGEubS4gdG8gOSBwLm0uIFR1ZXNk
YXkgdGhyb3VnaCBUaHVyc2RheSwgMTEgYS5tLiB0byAxMSBwLm0uIEZyaWRheSBhbmQgU2F0dXJk
YXksIDExIGEubS4gdG8gNSBwLm0uIFN1bmRheS4gVGhlIHN0b3JlIGFuZCBiYXIgYXJlIGNsb3Nl
ZCBNb25kYXlzLjwvcD48cD5XZXN0IFBvaW50IE1hcmtldCBpcyBhdCAzMyBTaGlhd2Fzc2VlIEF2
ZS4sIHdlc3Qgb2YgRmFpcmxhd24gVG93biBDZW50cmUuIEl0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgMiBtaWxl
cyB3ZXN0IG9mIHRoZSBvbGQgV2VzdCBQb2ludCBzaXRlIGluIEFrcm9uLCB3aGVyZSBhIDM2NSBi
eSBXaG9sZSBGb29kcyBncm9jZXJ5IGlzIHVuZGVyIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+U2NvdHMg
c2VydmUgaGFnZ2lzPC9wPjxwPlllcywgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBoYWdnaXMsIHRoYXQgdHJhZGl0
aW9uYWwgU2NvdHRpc2ggZGlzaCBtYWRlIHdpdGggc2hlZXAmIzgyMTc7cyBsaXZlciBhbmQgb2F0
bWVhbC48L3A+PHA+VGhlIGFyZWEmIzgyMTc7cyBTY290dGlzaCBBbWVyaWNhbiBTb2NpZXR5IHdp
bGwgaG9zdCBhIEJ1cm5zIE5pZ2h0IGNlbGVicmF0aW9uIEphbi4gMjcgYXQgdGhlIFN0b3cgWW91
dGggQmFzZWJhbGwgUGFydHkgQ2VudGVyIGF0IDQxNTcgSHVkc29uIERyaXZlLiBGZXN0aXZpdGll
cyB3aWxsIHJ1biBmcm9tIDYgdG8gMTAgcC5tLiA8L3A+PHA+QnVybnMgTmlnaHQgZmVzdGl2aXRp
ZXMgbWFyayB0aGUgYmlydGhkYXkgb2YgUm9iZXJ0IEJ1cm5zLCBvZnRlbiBjYWxsZWQgdGhlIG5h
dGlvbmFsIGJhcmQgb2YgU2NvdGxhbmQuIEJ1cm5zIE5pZ2h0cyBmZWF0dXJlIGhpcyBtdXNpYyAo
aGUgd3JvdGUgPGVtPkF1bGQgTGFuZyBTYW5lPC9lbT4pIGFuZCBwb2V0cnk7IGFtb25nIGhpcyBt
YW55IHdvcmtzIGlzIDxlbT5BZGRyZXNzIHRvIGEgSGFnZ2lzLjwvZW0+PC9wPjxwPkJ1cm5zJiM4
MjE3OyBiaXJ0aGRheSBpcyBKYW4uIDI1LCBidXQgdGhhdCYjODIxNztzIGEgV2VkbmVzZGF5IHRo
aXMgeWVhcjsgYXBwYXJlbnRseSB0aGUgU2NvdHMgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcGFydHkg
bWlkd2Vlay48L3A+PHA+Q29zdCBmb3IgdGhlIGV2ZW50ICYjODIxMjsgd2hpY2ggd2lsbCBpbmNs
dWRlIHN0YW5kYXJkIGZhcmUgc3VjaCBhcyBoZXJiZWQgY2hpY2tlbiBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBo
YWdnaXMgJiM4MjEyOyBpcyAkMzAgZm9yIGFkdWx0cyBhbmQgJDIwIGZvciBjaGlsZHJlbiBhZ2Vz
IDEyIGFuZCB1bmRlci4gQWR2YW5jZSBwcmljZSBmb3IgU2NvdHRpc2ggQW1lcmljYW4gU29jaWV0
eSBtZW1iZXJzIGlzICQyNS4gPC9wPjxwPkNoZWNrcyBtYWRlIG91dCB0byB0aGUgJiM4MjIwO0Nl
bHRpYyBCZWx0YW5lIEZlc3RpdmFsJiM4MjIxOyBzaG91bGQgYmUgc2VudCBieSBKYW4uIDE1IHRv
IEppbSBGcm9zdCwgNTY3OSBTaGVyd29vZCBGb3Jlc3QgRHJpdmUsIE5ldyBGcmFua2xpbiA0NDMx
OS48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
c2NvdHRpc2hhbWVyaWNhbnNvY2lldHkub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNjb3R0aXNo
YW1lcmljYW5zb2NpZXR5Lm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSYjODIxNztzIFNvdXAgRmVz
dDwvcD48cD5BIHZhcmlldHkgb2Ygc291cHMgd2lsbCBzdGFyIGluIHRoZSBhbm51YWwgRmlyZXN0
b25lIEhpZ2ggU2Nob29sIFNvdXAgRmVzdCBmcm9tIDQ6MzAgdG8gNyBwLm0uIEZlYi4gMjMgYXQg
dGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGF0IDMzMyBSYW1wYXJ0IEF2ZS4gaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPlRoZSBl
dmVudCByYWlzZXMgbW9uZXkgZm9yIHRoZSBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgSW5zdHJ1bWVu
dGFsIE11c2ljIEFzc29jaWF0aW9uLiBMb2NhbCByZXN0YXVyYW50cyBkb25hdGUgc291cDsgcGF0
cm9ucyBnZXQgdW5saW1pdGVkIHBvcnRpb25zLCBhIGRlc3NlcnQgYW5kIGJldmVyYWdlLiBUaWNr
ZXRzIGFyZSAkOCBmb3IgYWR1bHRzIGFuZCAkNC41MCBmb3IgY2hpbGRyZW4gdW5kZXIgMTAsIGF2
YWlsYWJsZSBhdCB0aGUgZG9vci4gVGhlIGxpc3Qgb2YgcmVzdGF1cmFudHMgZG9uYXRpbmcgc291
cCB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBsYXRlci48L3A+PHA+RnJlZSBjb29raW5nIGNsYXNzZXM8L3A+
PHA+RnJlZSBjb29raW5nIGNsYXNzZXMgYXJlIGJlaW5nIG9mZmVyZWQgYXQgdGhlIG5ldyBIYXR0
aWUmIzgyMTc7cyBGb29kIEh1Yiwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgYSBzbWFsbCBwcm9kdWNlIG1hcmtl
dCwgYXQgMzk1IERvdWdsYXMgU3QuLCBqdXN0IG9mZiBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGluIFdlc3Qg
QWtyb24uPC9wPjxwPkNsYXNzZXMgdGhpcyBtb250aCBhcmUgPGVtPkNvb2sgT25jZSwgRWF0IFR3
aWNlLCA8L2VtPjY6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXk7IGFuZCA8ZW0+QSBOZXcgVHdpc3Qgb24gWW91
ciBPbGQgRmF2b3JpdGUsIDwvZW0+MiBwLm0uIEphbi4gMjguIFNwYWNlIGlzIGxpbWl0ZWQuIFNp
Z24gdXAgb25zaXRlIG9yIGNhbGwgMzMwLTQ3NS0wMzUzLjwvcD48cD5UaGUgY2xhc3NlcyBhcmUg
YmVpbmcgcHJlc2VudGVkIGJ5IExldCYjODIxNztzIEdyb3cgQWtyb24uPC9wPjxwPkhhdHRpZSYj
ODIxNztzIEZvb2QgSHViIGlzIGEgbWFya2V0IGFuZCBjb21tZXJjaWFsIGZvb2QgcHJvY2Vzc2lu
ZyBraXRjaGVuIG9wZXJhdGVkIGJ5IEhhdHRpZSBMYXJsaGFtLCB0aGUgbm9ucHJvZml0IHRoYXQg
cHJvdmlkZXMgam9iIHRyYWluaW5nIGFuZCBvdGhlciBzZXJ2aWNlcyBmb3IgcGVvcGxlIHdpdGgg
ZGlzYWJpbGl0aWVzLjwvcD48cD5UaGUgYnVpbGRpbmcsIHdoaWNoIG9wZW5lZCBsYXN0IHllYXIs
IGhhcyBtZWV0aW5nIHJvb21zIGZvciBjb29raW5nIGNsYXNzZXMgYW5kIHdvcmtlciB0cmFpbmlu
ZyBzZXNzaW9ucy4gVGhlIG5vbnByb2ZpdCBjcmVhdGVkIHRoZSBGb29kIEh1YiAmIzgyMTI7IHdp
dGggaXRzIGRpc3RpbmN0aXZlIHdpbmdlZCByb29mICYjODIxMjsgYXMgYW4gb2Zmc2hvb3Qgb2Yg
aXRzIEhhdHRpZSYjODIxNztzIEdhcmRlbnMgcHJvZ3JhbS4gPC9wPjxwPkRpbm5lciBhdCBXb29z
dGVyIElubjwvcD48cD5UaGUgV29vc3RlciBJbm4gd2lsbCBwcmVzZW50IGl0cyBmaXJzdCB3aW5l
IGRpbm5lciBvZiB0aGUgeWVhciBhdCA3IHAubS4gU2F0dXJkYXksIGZlYXR1cmluZyBhIHZhcmll
dHkgb2YgR2FsbG8gd2luZXMuPC9wPjxwPkNvc3QgaXMgJDYwIHBsdXMgdGF4IGFuZCB0aXAuIFJl
c2VydmF0aW9ucyBvbmx5LiBDYWxsIDMzMC0yNjMtMjY2MC48L3A+PHA+VGhlIG1lbnUgaW5jbHVk
ZXMgY29mZmVlIGFuZCBjb2NvYS1ydWJiZWQgcG9yayB0ZW5kZXJsb2luLCBqYW1iYWxheWEgd2l0
aCBhdm9jYWRvIGFuZCBjcmFiIG1vdXNzZSB0b3BwZWQgd2l0aCBzaHJpbXAgc2NhbXBpLCBhbmQg
Y2VydGlmaWVkIEFuZ3VzIGJlZWYgd2l0aCBoZXJiZWQgc3BhZXR6bGUgYW5kIHdpbGQgbXVzaHJv
b20gc2F1Y2UuPC9wPjxwPlRoZSBXb29zdGVyIElubiBpcyBhdCA4MDEgRS4gV2F5bmUgQXZlLiBp
biBXb29zdGVyLjwvcD48cD5TZW5kIGxvY2FsIGZvb2QgbmV3cyB0byBLYXRpZSBCeWFyZCBhdCAz
MzAtOTk2LTM3ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
Jm5ic3A7JiM2NDtLYXRpZUJ5YXJkQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIG9uIEZhY2Vi
b29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbTwvYT4gYW5kIHJlYWQgdGhlIEFrcm9uIERpc2ggYmxvZyBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2QiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5j
b20vZm9vZDwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.