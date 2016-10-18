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Akron Dish: Piada expands; Southern food at Venice Cafe; Kingfish opens in Montrose

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 05:51 PM | Updated: October 19, 2016 - 03:28 PM
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A piada sandwich, a steak, roasted butternut squash and pepitas (pumpkin/squash seeds) from Piada Italian Street Food.


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