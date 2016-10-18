All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Piada expands; Southern food at Venice Cafe; Kingfish opens in Montrose

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 05:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The logo for new Kingfish restaurant on "Restaurant Hill," off state Route 18 in Copley Township.


MORE IN LIFESTYLE

akrondish19_03
Akron Dish: Piada expands; Southern food at Venice Cafe; Kingfish opens in Montrose

Today, we’re all over the culinary and geographic map.

Beer notes: Avon man wins national Samuel Adams homebrew contest
thingstodo1019cut
Things to Do, Oct. 19: John Mellencamp at Civic, champion gymnasts at Wolstein, George Winston in Kent, Joan Baez at Playhouse Square - 11:06 PM
easy19cut
Quick & Easy: Apples, blue cheese a match made in culinary heaven
sage19cut
Sage brings on flavor of fall
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next