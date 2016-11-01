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Decadent, sticky cinnamon rolls student created put breakfast back into meal

Akron Dish Recipe: UA student’s cinnamon rolls are sticky hit; here is recipe for treat that can warm up cold days

Published: November 1, 2016 - 05:37 PM | Updated: November 2, 2016 - 03:40 PM
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Adelina Seda, 20, a junior in the University of Akron's Hospitality Management program stands in the Crystal Room Bistro inside Gallucci Hall on campus and holds a plate of cinnamon rolls she made from scratch. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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