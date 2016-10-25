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Akron Dish: Stray Dog finds home at Office tavern in North Hill; PizzaFire arrives in Kent; free tea if Indians win World Series; cabbage roll dinner in Green and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 25, 2016 - 06:04 PM | Updated: October 26, 2016 - 12:59 PM
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In this file photo, Charly Murphy of Stray Dog Cafe. Murphy is taking over the kitchen at the Office City Tavern. (Katie Byard/Akron Beacon Journal file photo)

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